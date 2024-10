Les Panthers de la Floride acceptent les conditions d’une prolongation de contrat de huit ans avec l’attaquant Carter Verhaeghe

SUNRISE, Floride.– Président des opérations hockey et directeur général des Panthers de la Floride Bill Zito a annoncé aujourd’hui que le club avait accepté les termes de l’attaquant Carter Verhaeghe sur une prolongation de contrat de huit ans à compter de la saison 2025-26.

« Carter est l’un de nos joueurs les plus fiables. Le sud de la Floride l’a vu évoluer pour devenir l’un des buteurs les plus élites de la LNH tout en étant également un joueur d’échec avant implacable », a déclaré Zito. « Sa volonté et sa persévérance lui ont permis de réussir à plusieurs reprises en tant qu’interprète critique sur les plus grandes scènes. Il fait partie intégrante de notre équipe aujourd’hui et à l’avenir, et nous sommes ravis de le voir continuer à faire partie de notre groupe de base.

Verhaeghe, 29 ans, a amassé 72 points (34-38-72) en 76 matchs au cours de la saison 2023-24, établissant de nouveaux sommets en carrière pour les passes décisives (38), les buts en avantage numérique (8), les buts gagnants (7) et points par parties jouées (0,95). La campagne 2023-24 a marqué la troisième de Verhaeghe avec au moins 20 buts à force égale, égalant Olli Jokinen pour le plus grand nombre de campagnes de ce type dans l’histoire du club, et ses 19 buts en troisième période ont été les plus élevés en Floride.

Lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2024, Verhaeghe a mené tous les patineurs des Panthers pour les buts (11) tout en se classant troisième de l’équipe avec 21 points (11-10-21). Il a marqué le premier but de la série de la finale de la Coupe Stanley 2024, qui s’est terminé comme son 10e but gagnant en carrière en séries éliminatoires et son troisième en séries éliminatoires, exactement un an après son vainqueur en prolongation contre Vegas lors du troisième match de la finale de la Coupe Stanley 2023. Verhaeghe est devenu le sixième joueur de l’histoire de la LNH – et le troisième au cours des 95 dernières années – à marquer chacun des deux premiers buts gagnants d’une franchise en finale de la Coupe Stanley. Il a marqué au moins trois buts gagnants lors de chacune des trois dernières séries éliminatoires de la Floride – seuls Mike Bossy (4, 1981-1984) et Wayne Gretzky (3, 1983-1985) l’ont fait en autant de séries éliminatoires.

Verhaeghe est le leader de tous les temps des Panthers en séries éliminatoires pour les buts (26), les buts à force égale (21), les points à force égale (46), les buts en prolongation (5) et les buts gagnants (10). Il a inscrit deux buts décisifs en prolongation avec la Floride, le premier lors du sixième match du premier tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2022 à Washington pour donner aux Panthers leur première victoire en séries éliminatoires en 26 ans, et le deuxième lors du septième match de la série. premier tour en 2023 à Boston pour compléter le retour monumental de la Floride contre les Bruins, vainqueurs du Trophée des Présidents. Il a participé à deux matchs à sept en carrière dans la LNH, produisant un but et une passe décisive dans chacun, et a établi le record du club pour les points lors d’un match éliminatoire avec cinq (2-3-5) contre Washington lors du cinquième match en 2022. record du club pour les points dans une série éliminatoire avec 12 (6-6-12) en six matchs contre les Capitals dans cette ronde.

Le natif de Toronto, en Ontario, de 6 pieds 2 pouces et 183 livres, a participé à 330 matchs en carrière dans la LNH entre Tampa Bay (2019-20) et la Floride (2020-21 à 2023-24), affichant 249 points (127-122- 249). Il a dépassé les 30 buts et 70 points au cours de chacune de ses deux dernières saisons et a mené les Panthers avec des buts à force égale au cours de chacune des trois dernières campagnes, atteignant un différentiel cumulatif de plus-75 au cours des quatre dernières saisons, ce qui est le deuxième meilleur parmi les attaquants de Floride sur cette période, derrière seulement Alexandre Barkov (plus-91).

Avant sa carrière professionnelle, il a passé quatre saisons (2011-12 à 2014-15) avec les Ice Dogs de Niagara de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL), produisant 224 points (83-141-224) en 252 matchs de saison régulière. Il a été capitaine de Niagara au cours de la saison 2014-2015 et a mené le club au chapitre des points au cours de ses deux dernières saisons.

Sur la scène internationale, Verhaeghe a remporté une médaille d’or avec le Canada au Championnat mondial des moins de 18 ans de l’IIHF 2013, récoltant quatre passes décisives en sept matchs du tournoi. Verhaeghe a été initialement sélectionné par les Maple Leafs de Toronto au troisième tour (82e au total) du repêchage 2013 de la LNH.

