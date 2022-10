Les Panthers de la Caroline limogent l’entraîneur-chef Matt Rhule | Nouvelles de la NFL

Matt Rhule sera remplacé par Steve Wilks par intérim.

Les Panthers de la Caroline se sont “séparés” de l’entraîneur-chef Matt Rhule après un début de saison décevant 1-4.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l’équipe a déclaré: “Les Panthers se sont séparés lundi de l’entraîneur-chef Matt Rhule, après que l’équipe est tombée à 1-4 avec une défaite à domicile contre San Francisco.

“Il repart avec une fiche de 11-27 (pourcentage de victoires de 0,289).

« Rhule, 47 ans, avait généralement transformé ses équipes universitaires à Temple et Baylor lors de sa troisième saison, mais ce rebond ne s’était pas produit ici jusqu’à présent.

“Il sera remplacé par intérim par le coordinateur du jeu de passes défensif / entraîneur secondaire Steve Wilks.

“Wilks, 53 ans, a passé un an en tant qu’entraîneur-chef des Cardinals de l’Arizona et six ans dans l’équipe des Panthers de 2012 à 2017.”

