Les panthères roses de Jaipur et les géants du Gujarat partagent les honneurs

Jaipur Pink Panthers détenait une bonne avance dans la dernière minute du match, mais Sonu et Dong Geon Lee ont réalisé des performances inspirantes et ont aidé les Gujarat Giants à égaliser le match 51-51 dans la Pro Kabaddi League vendredi.

Sonu a marqué 14 points, tandis que le capitaine Lee a contribué 10 points au stade couvert de Gachibowli.

Parteek Dahiya a réussi un super raid alors que les Gujarat Giants ont pris les devants à 6-3 en quatre minutes. Le polyvalent a continué à faire des raids et a réduit les Panthers à seulement deux membres sur le tapis.

Quelques instants plus tard, les Giants ont infligé un all out et ont pris une avance massive à 13-7 à la septième minute. Mais l’équipe de Jaipur a taclé Dong Geon Lee et est restée dans le match à 11-13. Abhishek KS et Deepak Singh ont récolté des points de tacle, mais les Giants détenaient toujours la tête à 17-15.

Dahiya a réussi un magnifique raid multi-points rattrapant Deepak Singh et Abhishek KS et a aidé l’équipe du Gujarat à étendre son avance.

Cependant, Rahul Chaudhari a effectué quelques raids et a aidé les Panthers à se rapprocher du score des Giants à 20-21.

Par la suite, l’équipe de Jaipur a taclé Mahendra Rajput et a égalisé les scores à 21-21 sur le coup de la mi-temps.

Les Panthers ont réussi un all out à la 24e minute et ont pris les devants à 29-26. Par la suite, Arjun Deshwal a récolté quelques points de raid alors que l’équipe de Jaipur continuait de garder le nez devant.

