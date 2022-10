Les panthères roses de Jaipur battent les pirates de Patna ; Les Guerriers du Bengale écrasent les Titans Telugu ; Bengaluru Bulls Edge après Puneri Paltan

Arjun Deshwal a réalisé une performance pour les âges pour aider son équipe Jaipur Pink Panthers à enregistrer une victoire complète 35-30 sur Patna Pirates lors du match 7 de la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) au Shree Kanteerava Indoor Stadium à Bengaluru dimanche.

Deshwal a récolté 17 points, tandis que Rohit Gulia est devenu le meilleur joueur de Patna avec 11 points.

Rohit Gulia a participé à quelques raids alors que les Pirates de Patna ont pris les devants à 6-3 à la 8e minute. Cependant, Arjun Deshwal a aidé Jaipur à égaliser les scores à 7-7 grâce à quelques raids fabuleux.

Quelques instants plus tard, Patna était sur le point d’être ALL OUT, mais Sachin a effectué un raid et s’est assuré que son équipe restait en tête à 10-9. Cependant, les Panthers ont finalement infligé un ALL-OUT et ont pris les devants à 12-11.

Le défenseur de Jaipur, Ankush, a également repris son jeu alors que son équipe a pris une énorme avance à 17-12 à la 18e minute. Les Pink Panthers menaient confortablement 18-14 en fin de première mi-temps.

Deshwal a effectué un SUPER RAID à la 27e minute et réduit les Pirates à un seul joueur sur le tapis. Quelques instants plus tard, les Panthers infligent un ALL-OUT et prennent le contrôle total du match à 27-17. V. Ajith a également présenté une forme optimale alors que Jaipur continuait d’aller de l’avant.

Sachin a effectué un raid fantastique à la 37e minute, mais les Pirates n’ont pas trouvé le moyen de récolter des points de manière constante, permettant à Jaipur de conserver son avance à 34-26. Par la suite, les raiders de Jaipur ont cessé de prendre des risques et ont marché prudemment sur le tapis avant de conclure une victoire complète.

Bengal Warriors Down Telugu Titans :

Maninder Singh et Deepak Hooda étaient en feu alors qu'ils aidaient les Bengal Warriors à réaliser une solide performance contre les Telugu Titans, les battant 45-25.

Les Warriors, qui n'ont jamais regardé incontrôlables, ont récolté leurs premiers points cette saison.

Les expérimentés Telugu Titans ont rapidement quitté les blocs contre les Bengal Warriors menés par Maninder Singh, qui ont cependant riposté et anéanti l'avance de trois points , et a bondi devant.

Maninder a infligé un ALL OUT tandis que Vaibhav Garje et Shrikant Jadhav ont aidé à consolider, donnant aux Bengal Warriors une avance de 8 points après les dix premières minutes, avec un score de 13-5. Maninder et co. ont continué dans la bonne humeur alors que Vinay, Rajnish et les Titans ont concédé un autre ALL-OUT avant la fin de la première mi-temps.

Les Warriors ont continué à s'éloigner avec presque chaque jeu et ont terminé la mi-temps avec 7 tacles points et une avance de 15 points, alors que le score était de 25-10 en leur faveur. Les Titans avaient une montagne à gravir.

Au début de la seconde mi-temps, les Titans ont participé à quelques raids mais n'ont pas pu en tirer parti car Deepak Hooda a rejoint le groupe pour les Warriors et a encore étiré l'avance. . Maninder a enregistré un SUPER TEN avec plus de 13 minutes à jouer, alors que les Warriors continuaient à être implacables.

À 10 minutes de la fin, les Titans avaient une avance de 19 points à combattre. Deepak Hooda a infligé un autre Super Raid alors que les Warriors continuaient à accumuler la misère. Selon les attentes, les Warriors ont remporté une victoire clinique.

Bangalore a battu Puneri Paltan :

Les Bulls de Bengaluru se sont assis confortablement avec une avance de 14 points à la fin de la première mi-temps, grâce aux raiders Vikash Kandola et Bharat, mais Aslam Inamdar et Mohit Goyat de Puneri Paltan n’allaient pas abandonner.

Ils sont sortis tous canons en seconde période et ont égalisé les scores à 35-35. Cependant, Kandola et Bharat ont veillé à ce que les Bulls quittent le tapis en tant que vainqueurs avec un score de 41-39 à la fin.

Les Raiders Aslam Inamdar et Mohit Goyat ont aidé Puneri Paltan à prendre un départ fabuleux en prenant une avance de trois points à 5-2. Cependant, quelques instants plus tard, Vikash Kandola a réussi un raid à plusieurs points alors que Bengaluru prenait la tête à 8-6. Les Bulls ont continué à faire rage et ont infligé un ALL-OUT à la 8e minute pour creuser leur avance à 13-7.

Aslam et Mohit ont continué à effectuer des raids, mais les Bulls ont réussi à garder le nez devant. Bharat de Bengaluru s’est lancé et a récolté une rafale de points de raid pour donner à son équipe une avance massive à 28-14 à la fin de la première mi-temps.

Aslam Inamdar et Mohit Goyat ont récolté quelques points en seconde période, mais le Puneri Paltan n’a pas pu rattraper les Bengaluru Bulls. Cependant, l’équipe de Pune a continué à se battre et a infligé un ALL-OUT à la 32e minute et s’est rapprochée du score des Bulls à 26-33. Goyat a récolté quelques points de raid pour réduire encore plus l’écart entre les équipes alors que les Bulls conservaient une mince avance à 33-31 à la 36e minute.

Quelques instants plus tard, l’équipe de Pune a infligé un autre ALL OUT pour égaliser les scores à 35-35. À moins de 3 minutes de la fin, Kandola a décroché un point de raid crucial pour donner à Bulls la tête à 36-35. Par la suite, les Bengaluru Bulls ont gardé leur sang-froid et ont remporté une courte victoire.

