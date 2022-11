Les panthères roses cliniques de Jaipur gagnent confortablement contre les taureaux de Bengaluru

Arjun Deshwal et V Ajith étaient en feu alors que les Pink Panthers de Jaipur ont repoussé le défi des Bengaluru Bulls, gagnant par un score de 45-25, au Gachibowli Indoor Stadium mercredi.

Alors qu’Arjun était la vedette du spectacle pour les Jaipur Pink Panthers, c’est Bharat qui a enregistré un autre Super 10 pour les Bengaluru Bulls.

Pour les Bengaluru Bulls, c’est Bharat qui a commencé avec les premiers points, tandis que les Jaipur Pink Panthers se sont tournés vers Rahul Chaudhari et Sahul Kumar pour les premiers points dans un début de match lent. La défense des Jaipur Pink Panthers était en pleine forme, donnant le ton de la compétition, contrecarrant les raids des Bengaluru Bulls avec des tacles incroyables.

L’avantage et les efforts se sont reflétés sur le tableau de bord, Sahal Kumar et Ankush marquant tous des points de tacle, donnant aux Pink Panthers de Jaipur une avance de 4 points dans les dix premières minutes de la première mi-temps. Bientôt, Arjun Deshwal et V Ajith se sont également lancés, aidant les Jaipur Pink Panthers à étendre leur avance. Au moment où les joueurs ont repris leur souffle, les Jaipur Pink Panthers menaient les Bengaluru Bulls par 25-10.

Bharat avait besoin du casting de soutien pour intervenir en seconde période pour les Bengaluru Bulls, mais ce sont Arjun et co qui gardaient les Jaipur Pink Panthers dans la loge. Bharat était soldat pour son côté, mais la tâche avait continué à devenir plus difficile alors que les adversaires maintenaient leur emprise sur le concours. Arjun avait entaillé son Super 10 tandis qu’Ankush et Reza Mirbagheri menaient la charge en défense.

Au début des dix dernières minutes, les Bengaluru Bulls traînaient de 20 points et les Jaipur Pink Panthers continuaient de les tenir à distance. Pas pour une fois, les Jaipur Pink Panthers n’ont laissé tomber leur niveau dans les derniers instants, finissant par s’imposer comme des vainqueurs confortables dans la nuit.

