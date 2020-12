CHARLOTTE, Caroline du Nord: Curtis Samuel, receveur des Panthers, continue de montrer à quel point il est précieux pour les Panthers.

La grande question à l’approche de l’intersaison est la suivante: la Caroline aura-t-elle suffisamment d’espace de plafond salarial pour le récompenser avec un gros contrat ou lui permettre de partir en agence libre?

Samuel a attrapé les cinq passes lancées pour 105 verges, dont un 44 verges qui a établi un score, et a couru sept fois pour 52 verges dans une victoire de 20-13 dimanche sur Washington.

Compte tenu de la saison qu’il a eue jusqu’à présent, le stock rapide de Samuels a énormément augmenté après avoir capturé 70 passes pour 733 verges et trois touchés et s’être précipité pour 197 verges et deux touchés, ce qui en fait potentiellement l’un des 10 meilleurs espoirs d’agent libre lorsque le marché s’ouvre en mars. 17.

L’entraîneur des Panthers, Matt Rhule, aime la façon dont Samuel joue et son talent pour faire de gros jeux sur les troisièmes essais, mais on ne sait pas si l’équipe aura suffisamment d’argent sous le plafond salarial pour le retenir. Selon Spotrac.com, les Panthers n’ont que 25,8 millions de dollars à dépenser en agence libre au cours de la prochaine saison morte et la majeure partie de cette somme est réservée au maintien du plaqueur offensif Taylor Moton.

Les Panthers ont deux récepteurs de 1000 verges dans DJ Moore et Robby Anderson, donc ce serait beaucoup d’argent à investir dans un joueur qui ne démarre pas régulièrement pour la Caroline et est considéré comme le récepteur n ° 3.

Il n’a joué que 56% des clichés de la Caroline dimanche.

Curtis a été exceptionnel pour nous. Il a été capable de faire des choses que vous ne voyez généralement pas faire par les récepteurs larges, a déclaré Rhule. Nous lui avons demandé de faire beaucoup. Nous lui avons demandé d’être un porteur de ballon, nous lui avons demandé d’être un bloqueur de tête, nous lui avons demandé de suivre des itinéraires et d’attraper des passes pour nous. Et il a tout fait.

Cependant, la décision sur l’avenir de Samuel reviendra en grande partie au prochain directeur général de l’équipe, quel qu’il soit. Les Panthers ont congédié le directeur général de longue date Marty Hurney la semaine dernière et cherchent un remplaçant.

CE QUI FONCTIONNE

Le coordinateur défensif Phil Snow a fait ce que Rhule a décrit comme un travail incroyable »cette saison, en particulier compte tenu du fait que la jeune défense de la Caroline est les Panthers ont repêché sept joueurs défensifs et le manque de temps de préparation cette intersaison en raison de COVID-19[feminine.

Il a adapté le personnel, a déclaré Rhule. Comme même cette semaine, nous avons eu (Brian) Burns comme dans certaines situations de pass rush, mais nous ne l’avons pas eu dans les trucs à trois, donc nous avons mis trois secondeurs sur le terrain. Je pense que Phil fait un excellent travail et que son groupe fait un excellent travail d’adaptation et ainsi nous avons changé certaines des choses qui étaient en train de faire.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Le quart-arrière des Panthers Teddy Bridgewater a toujours l’habitude de prendre des sacs intempestifs au lieu de se débarrasser du ballon. Cela s’est reproduit dimanche au premier quart lorsque Bridgewater, face à un quatrième et un 5, a pris un sac de 9 verges au lieu d’essayer de jouer sur le terrain ou de lancer le ballon et d’éviter la perte. Malgré la victoire, il reste de grandes questions sur l’avenir de Bridgewater en tant que QB de départ de l’équipe.

STOCKER

Les Panthers ont joué ce que Rhule a décrit comme une victoire au football de décembre contre Washington, en exécutant le ballon 35 fois, en jouant une défense solide et en forçant trois revirements. Je pense que la chose la plus importante que nous ayons faite a été d’imposer notre volonté », a ajouté Bridgewater. «Nous avons dit que nous voulions en faire un match physique. C’était une atmosphère éliminatoire dans la mesure où nous savions que ces gars-là jouaient pour quelque chose de grand et nous savions qu’en entrant, nous voulions être une équipe physique.

STOCK EN BAS

Avec la victoire, le choix projeté des Panthers au repêchage 2021 est passé du 4e au 9e rang, bien que cela ne dérange pas Rhule. Je pense que les équipes qui ont toujours essayé de perdre pour améliorer leur choix au repêchage n’ont pas vraiment fonctionné pour de nombreuses équipes. Les franchises gagnantes gagnent. Ils gagnent à tout. C’est difficile pour moi de penser de cette façon parce que c’est juste quelque chose que mon esprit ne fonctionne pas de cette façon. Étaient ici pour gagner », a-t-il déclaré.

BLESSÉ

L’ailier défensif des Panthers, Brian Burns, a subi une blessure à l’épaule et a eu son neuvième sac contre Washington dimanche. Burns, âgé de 22 ans, a semblé se blesser à l’épaule pendant le match, mais espère pouvoir surmonter la blessure et terminer la saison.

NUMÉRO DE CLÉ

12 Nombre de matchs ratés cette saison en raison de blessures de Christian McCaffrey, qui est devenu le porteur de ballon le mieux payé de la NFL lors de la dernière saison morte lorsqu’il a signé un contrat de 64 millions de dollars.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Panthers continueront de jouer leurs partants dimanche contre les Saints même s’ils n’ont rien pour quoi jouer.

