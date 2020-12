La mode est très imprévisible. Bien que certaines tendances nous émerveillent, il existe des styles assez discutables que nous avons vus ornés de personnages populaires ou approuvant de grandes marques.

Le monde de la mode a vu un nouvel ajout dans les pantalons de sac de pommes de terre ou les pantalons fabriqués à partir de matériaux qui ressemblent à des sacs en jute. L’officier de l’IPS, Arun Bothra, a fait l’honneur de partager une photo d’un tel pantalon sur son compte Twitter il y a quelques jours. Pour exprimer à quel point il était abasourdi par le nouvel élément, il a écrit: «D’accord», avec un visage neutre.

Le pantalon évasé devait être porté avec un cordon de serrage à la taille et l’imprimé portait également les marques encrées bleues comme on le voit sur les marchés de gros de légumes. Même si vous avez ignoré l’inspiration du produit, le vêtement ressemblait exactement à un sac de pommes de terre, ce qui le rendait plus inconfortable à porter.

Cette tendance étrange a ouvert les vannes aux commentaires hilarants et aux mèmes de la brigade indienne de Twitter. L’officier de l’IAS Awanish Sharan a répondu au tweet avec une photo montrant le possible dos du pantalon.

L’officier de l’IFS Parveen Kaswan a plaisanté sur le choix de la mode, disant que si sa mère voyait celui-ci, elle pourrait coudre 2 à 4 sacs de sucre pour fabriquer un pantalon.

माँ ना देख ले। दो चार तो ऐसी चीनी की पुरानी बोरियों से सील ही देगी 😄 – Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 24 novembre 2020

Un utilisateur de Twitter a suggéré une idée d’amélioration pour le pantalon. Elle a posté une photo d’un sac fourre-tout en toile de jute ou en sac de riz, disant que si une broderie était faite sur le pantalon, cela aurait l’air bien.

ये créativité ज़रूर की थी कुछ साल पहले … Idée अच्छा है pantalon पर भी broderie हो सकती है pic.twitter.com/Rfgo2Ip06K – Neelam Lodha (@ NeelamLodha3) 24 novembre 2020

Voici quelques autres réponses au message:

La marchandise était emballée dans des sacs en jute en toile de jute et un créateur entreprenant en a pris deux et les a cousus ensemble pour en faire un pantalon à cordon. L’intérieur est en coton égyptien frais pour que votre peau ne se déchire pas et ne se déchire pas – Manjot Singh Bindra (@BindraManjot) 24 novembre 2020

Marlyn Manroe a été appelée pour sa beauté, on lui a dit qu’elle était magnifique parce qu’elle portait des vêtements de marque. Elle a porté un sac et a fait une séance photo. Puisque c’est une obsession de designer. pic.twitter.com/TTTBIdL6iT – Akshita Laddha (@thatsal__) 24 novembre 2020

Ce n’est pas la première fois qu’un choix de mode bizarre devient viral sur Internet. Plusieurs autres choix de vêtements avaient conduit à une soirée meme sur les réseaux sociaux dans le passé.