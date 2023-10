Les pantalons de survêtement Victoria’s Secret sont en vente à moins de 40 $ le Prime Day – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Maintenant que l’automne est officiellement là et que l’hiver pointe à l’horizon, il est temps de sortir ces vêtements confortables, et quelle meilleure façon de lancer la saison qu’avec ces vêtements élégants et confortables. Victoria’s Secret – Pantalon de jogging en polaire rose. Les pantalons de survêtement sont actuellement à 30 % de réduction sur le prix de détail de 52,95 $ pour Amazon Prime Day, ils peuvent donc être à vous pour seulement 36,99 $, ce qui vous permet d’économiser 15,96 $.

Il n’y a vraiment rien de mieux qu’un nouveau pantalon de survêtement et nous aimons particulièrement ce pantalon Victoria’s Secret Pink car il est généralement cher. Mieux encore, les sweats sont disponibles dans 12 couleurs différentes, ce qui vous permet de choisir parmi une grande variété. Les sweats lavables en machine sont super confortables et flatteurs grâce à la taille élastique et au cordon de serrage. Le pantalon de jogging présente une cheville fine cintrée et le logo PINK est collé sur un côté de la jambe.

Les critiques parlent d’elles-mêmes en ce qui concerne ces pantalons et un client s’est exclamé : « Ces pantalons de survêtement s’ajustent parfaitement, sont FANTASTIQUES et ont l’air ADORABLE. LOVE, LOVE, LOVE ❤️❤️❤️❤️ » Pendant ce temps, un client satisfait a évalué le matériau et l’ajustement cinq étoiles et a commenté : « Tout était parfait. »

Victoria’s Secret n’est pas toujours en vente, vous devez donc agir vite si vous souhaitez décrocher cette offre sur ces pantalons de survêtement confortables.