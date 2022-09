Les pannes généralisées d’Internet en Iran sont une grave source de préoccupation

CNN Affaires

—



Lorsque les autorités iraniennes ont débranché Internet en 2019 au milieu de manifestations anti-gouvernementales, la communauté internationale a eu du mal à suivre le carnage civil qui a suivi.

Le peuple iranien était descendu dans la rue pour manifester après que les prix du carburant aient grimpé de 300 % du jour au lendemain. Le New York Times rapportait à l’époque que “de 180 à 450 personnes, et peut-être plus”, avaient été tuées pendant quatre jours de violence, avec des milliers d’autres blessées et détenues, la plupart alors que le pays était plongé dans l’obscurité numérique. Reuters, en décembre 2019, a signalé que 1 500 personnes avaient été tuées au cours d’une période de troubles de deux semaines.

Maintenant, une histoire d’inquiétude pourrait se répéter au milieu de troubles civils renouvelés. Les manifestants ont inondé les rues ces derniers jours après que Mahsa Amini, une femme de 22 ans, est décédée alors qu’elle était détenue par la police des mœurs de Téhéran. Les responsables iraniens ont affirmé qu’elle avait eu une crise cardiaque, mais sa famille a déclaré qu’elle n’avait aucune maladie cardiaque préexistante. “Je n’ai aucune idée de ce qu’ils lui ont fait”, a déclaré son père, Amjad Amini, à BBC Persia. “Tout est mensonge.”

Les réseaux mobiles ont été en grande partie fermés, selon le chien de garde Internet Netblocks. Et Meta a confirmé que les Iraniens avaient du mal à accéder à certaines de ses applications, notamment WhatsApp et Instagram. Bien qu’il ne s’agisse pas de la fermeture totale d’Internet en 2019, les experts en technologie disent qu’ils constatent une tendance similaire.

“Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit qui nous ferait penser que c’est accidentel”, a déclaré Doug Madory, directeur de l’analyse Internet de la société d’intelligence réseau Kentik, Inc. “Ma compréhension étant donné le contexte, l’objectif était d’empêcher les gens de partager des vidéos et communiquer avec le monde extérieur.

Alp Toker, le directeur de Netblocks, a déclaré que “les impacts de ces perturbations ne peuvent pas être surestimés”. Plus tôt cette semaine, Netblocks a dit le peuple iranien est désormais soumis aux « restrictions Internet les plus sévères depuis le massacre de novembre 2019 ».

La perte de la connectivité Internet est devenue une « peur centrale qui est gravée dans l’esprit des Iraniens, en particulier après 2019 », a déclaré Toker. “L’une des choses les plus alarmantes concernant le black-out de l’information est que nous n’avons même pas de bilan précis des morts”, a-t-il ajouté. “Parce que ce qui se passe, en termes de violations des droits de l’homme, les abus de pouvoir deviennent beaucoup plus difficiles à documenter, à rassembler et à enregistrer.”

Des groupes de défense des droits de l’homme affirment qu’au moins huit personnes ont été tuées dans les manifestations jusqu’à présent et appellent la communauté internationale – et le secteur technologique en particulier – à faire davantage pour soutenir le peuple iranien. Vendredi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé les mesures prises par le gouvernement américain pour éliminer certaines formalités administratives liées aux sanctions et permettre aux entreprises technologiques américaines d’aider le peuple iranien à accéder aux outils numériques.

“(N)ous allons aider à faire en sorte que le peuple iranien ne soit pas isolé et dans l’obscurité”, a déclaré Blinken. “Il s’agit d’une étape concrète pour apporter un soutien significatif aux Iraniens exigeant que leurs droits fondamentaux soient respectés.”

Le temps peut être de l’essence. Bien que la panne actuelle d’Internet ne soit “pas aussi grave qu’en novembre 2019”, a déclaré Madory, on craint qu’elle ne le soit éventuellement. “Il est encore tôt – il est trop tôt pour savoir si cela va être dépassé ou non.”

Amir Rashidi, directeur des droits numériques et de la sécurité au sein de l’organisation de défense des droits humains Miaan Group, gère un centre de ressources pour aider les Iraniens à faire face aux coupures d’Internet. Rashidi, un développeur de logiciels qui a fui l’Iran il y a plus de dix ans, a déclaré que lui et son équipe aidaient à fournir aux Iraniens à l’intérieur du pays des outils technologiques, des conseils d’analyse des risques et des formations afin qu’ils puissent rester connectés les uns avec les autres même lorsque Internet est coupé par le gouvernement.

Il pense que les responsables iraniens suivent actuellement un manuel familier. “D’abord”, a-t-il dit, “ils ont coupé les données mobiles, et c’est suffisamment sophistiqué pour être fermé même dans un quartier particulier.” Si les protestations continuent de croître, a-t-il dit, “alors elles commenceront à étendre la fermeture d’Internet, étape par étape”. Finalement, a-t-il dit, “ils s’arrêtent complètement et arrêtent tout.”

Mais même dans l’état actuel des choses, les options pour contourner les pannes de service Internet sont limitées.

“Jusqu’à présent, ils coupent les données mobiles et rendent très difficile le travail avec la ligne fixe de connexion à domicile”, a déclaré Rashidi à CNN Business. “Ils sont si lents, avec beaucoup d’étranglements, qu’il est donc difficile de travailler également sur une ligne fixe.”

Comme le dit Madory : “Si votre téléphone n’a pas de service mobile, de données mobiles, vous ne pouvez pas le créer.”

Toker de Netblocks a déclaré que les méthodes de restriction et de perturbation d’Internet sont si variées que des outils encore plus avancés pour contourner les pannes deviennent de plus en plus difficiles à utiliser. Pour ceux qui ont encore des connexions fixes, “un VPN ou le réseau Tor pourraient être utiles”, a ajouté Toker. “Bien que ceux-ci soient également limités par les autorités, ils sont donc loin d’être fiables.”

“La seule véritable option lors d’une déconnexion totale est de documenter les choses hors ligne dans l’espoir que lorsque vous serez de nouveau en ligne, vous pourrez les horodater et les distribuer, tout comme des preuves de violations des droits de l’homme, par exemple”, a déclaré Toker.

Certains demandent maintenant à l’industrie technologique de faire plus pour aider.

WhatsApp appartenant à Meta, par exemple, a a dit il “fera tout ce qui est dans la limite de nos capacités techniques pour maintenir notre service opérationnel”. Rashidi a félicité Meta pour son “aide”, mais a appelé les entreprises et organisations technologiques internationales à faire davantage pour atteindre directement le peuple iranien et l’aider à conserver l’accès à ses droits.

L’application de messagerie cryptée Signal demande l’aide du public pour mettre en place “un serveur proxy qui permettra aux Iraniens de se connecter à Signal” au milieu des coupures de courant.

Rashidi a également critiqué le milliardaire Elon Musk, qui a récemment tweeté que son service haut débit par satellite, Starlink, demanderait une exemption de sanctions pour fournir Internet dans le pays. “Je sais ce qui est réaliste et ce qui ne l’est pas et je ne pense pas qu’Elon Musk soit sérieux”, a déclaré Rashidi.

Malgré la peur qui s’empare de sa patrie en ce moment au milieu des manifestations et des pannes d’Internet, Rashidi voit des raisons d’espérer. Il sent que l’esprit de ces protestations, qui sont “menées par des femmes”, est différent des troubles du passé.

“Je vois que plus de gens sont unis”, a-t-il déclaré. “Quel que soit le résultat de ces protestations, nous entrons dans un nouveau chapitre de l’Iran.”