Les pannes d’électricité à domicile ORGANISÉES sont incluses dans un plan gouvernemental pour faire face à la pire crise énergétique hivernale, a-t-il émergé aujourd’hui.

Les familles pourraient être soumises aux mesures d’urgence pendant quatre jours en janvier si une tempête parfaite de pénurie d’approvisionnement et une énorme demande se produisaient.

Le gouvernement a prévu des pénuries d’énergie Crédit : EPA

Le gouvernement insiste sur le fait qu’il dispose de réserves suffisantes pour éviter les coupures de courant et uniquement les jeux de guerre pour des possibilités folles qui ne se produiront probablement jamais.

Selon le dernier “scénario du pire cas raisonnable”, la Grande-Bretagne serait frappée par une grave pénurie d’électricité même après l’activation des centrales au charbon de secours.

Il modélise ce qui se passerait si un temps extrêmement froid était combiné à une réduction de l’électricité provenant de la Norvège et de la France, rapporte Bloomberg.

Des sources ont souligné que cela était extrêmement improbable et que les prévisions centrales montrent des stocks suffisants pour répondre à la demande accrue.

Les prix mondiaux de l’énergie ont grimpé en flèche en raison du sevrage des pays du pétrole et du gaz russes à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Mad Vlad Poutine.

Alors que le Royaume-Uni dépend peu des importations russes, les approvisionnements de la mer du Nord en provenance de Norvège sont essentiels.

Les craintes de pénuries d’énergie ont été alimentées cette semaine alors que le pays scandinave menaçait de rationner l’approvisionnement en électricité.

Elle a annoncé de nouvelles règles limitant la vente d’électricité à des pays étrangers en raison des vagues de chaleur affectant sa production d’énergie hydroélectrique.

Un porte-parole de National Grid a déclaré que la société mettrait à jour ses prévisions hivernales pour s’assurer qu’elles sont “aussi robustes que possible” à l’automne.

Ils ont ajouté: “Nous avons publié une première vue des perspectives hivernales pour aider l’industrie à se préparer pour cet hiver.”

Ed Miliband, du Labour, a déclaré: “Alors que les conservateurs se disputent les réductions d’impôts, la Grande-Bretagne se prépare maintenant à des coupures de courant catastrophiques cet hiver.

“C’est une honte totale pour un public britannique déjà aux prises avec un gouvernement absent qui a laissé notre économie en lambeaux.

“Ce à quoi nous sommes confrontés est le résultat de 12 ans de gouvernement conservateur qui n’a pas réussi à se préparer et a refusé d’investir, laissant les factures plus élevées et notre pays moins sûr.”