Les pannes d’électricité en Afrique du Sud font des ravages pour les citoyens

Johannesbourg, Afrique du Sud

CNN

—



Accidents de voiture, criminels opportunistes, aliments pourris, corps en décomposition, entreprises en faillite et pénuries d’eau. Bienvenue dans la vie sous les pannes d’électricité en Afrique du Sud.

La semaine dernière, la sombre étendue des pannes a été révélée lorsque les Sud-Africains ont été invités à enterrer leurs proches décédés dans les quatre jours.

Dans une déclaration publique, la South African Funeral Practitioners Association a averti que les corps dans les morgues se décomposaient rapidement en raison des pannes d’électricité incessantes, exerçant une pression énorme sur les salons funéraires qui luttaient pour traiter les cadavres.

La situation est si mauvaise que le président du pays, Cyril Ramaphosa, envisage de déclarer une catastrophe nationale, similaire à celle de 2020 au plus fort de la pandémie de Covid, qui a eu un effet dévastateur sur l’économie du pays.

La semaine dernière, des dizaines de partisans du parti d’opposition de l’Alliance démocratique ont défilé sous haute sécurité dans les rues de Johannesburg et du Cap pour exprimer leur frustration face aux pannes persistantes.

Connu localement sous le nom de délestage, des pannes d’électricité généralisées sont effectuées plusieurs fois par jour par le service public d’énergie Eskom pour éviter l’effondrement total du réseau.

Les pénuries sur le système électrique déséquilibrent le réseau, et Eskom a déclaré que des pannes contrôlées sont nécessaires pour garantir le maintien des marges de réserve et la stabilité du système.

Alors que le pays connaît des coupures de courant intermittentes depuis des années, depuis septembre 2022, les coupures de courant programmées sont devenues routinières, affectant toutes les composantes de la société sud-africaine.

Pour certaines personnes, ne pas avoir accès à une alimentation électrique fiable peut faire la différence entre la vie et la mort.

Avant de mourir en octobre 2022, Lis Van Os avait besoin d’oxygène 17 heures par jour. Sa machine à oxygène stationnaire nécessitait une alimentation secteur, ce qui rendait les périodes de délestage extrêmement stressantes, en particulier lorsque le courant ne revenait pas comme prévu, a déclaré sa famille.

Sa fille Karin McDonald a été forcée d’explorer des options de sauvegarde telles que des onduleurs et un réservoir mobile d’oxygène de secours, qui n’ont duré que de courtes périodes.

“Vers la fin (de sa vie), les pannes de courant ont créé beaucoup d’anxiété pour tout le monde”, a-t-elle déclaré.

Les Sud-Africains ont connu plus de deux fois plus de coupures de courant en 2022 que n’importe quelle autre année. Et les choses devraient empirer en 2023.

Même les tâches quotidiennes simples doivent être organisées en fonction des horaires de délestage, y compris la planification des repas, les temps de trajet, les travaux nécessitant une connexion Internet.

Qu’il s’agisse de préparer du lait maternisé ou de faire fonctionner des ventilateurs pendant la chaleur estivale, ne pas avoir accès à l’alimentation secteur rend la vie quotidienne difficile pour les Sud-Africains.

Maneo Motsamai, une employée de maison à Johannesburg, explique que les pannes l’empêchent d’accomplir des tâches simples comme la cuisine.

« Je fais bouillir de l’eau pour cuisiner de la farine de maïs (bouillie de maïs) et le courant s’éteint. Je ne peux pas manger, c’est du gâchis. Je ne peux pas faire face comme ça », a déclaré Motsamai à CNN.

Les stations de pompage ne peuvent pas fournir d’eau et de nombreuses petites entreprises sans accès à une alimentation de secours doivent fermer boutique et licencier des employés, selon des personnes interrogées par CNN.

Thando Makhubu dirige Soweto Creamery, un magasin de crème glacée à Jabulani, Soweto, à la périphérie de Johannesburg. Sa famille a mis en commun de petites subventions sociales qu’elle a reçues pendant la pandémie de Covid-19 pour créer l’entreprise, mais ressent maintenant la pression des pannes de courant.

Début janvier, le magasin a été privé d’électricité pendant 72 heures, lorsque l’électricité n’est pas revenue comme prévu. Thando a été obligé de débourser de l’argent pour acheter du diesel afin d’alimenter leur générateur et d’empêcher la fonte de tout son stock. Il dit que les pannes sont coûteuses et détruisent leurs espoirs d’expansion.

Bongi Monjanaga, qui dirige une start-up de services de nettoyage opérant à travers Johannesburg, affirme que les pannes affectent chaque partie de son entreprise naissante, comme l’utilisation d’équipements de nettoyage électriques, l’entrée et la sortie des locaux lorsque les barrières de sécurité ne fonctionnent pas et l’accès à Internet pour facturer les clients. et remplissez les documents de conformité fiscale en ligne.

«Je me retrouve dans cette piscine de misère alors que j’essaie juste de démarrer. J’essaie juste de grandir », dit-elle.

L’escalade des pannes d’électricité est également profondément préoccupante pour la sécurité alimentaire de l’Afrique du Sud, faisant grimper les prix et exerçant une pression encore plus grande sur les budgets des ménages tendus.

Les pratiques agricoles modernes dépendant de plus en plus de l’électricité pour l’irrigation, la transformation et le stockage des cultures, le délestage a un impact considérable sur la production agricole.

Gys Olivier, un agriculteur de Hertzogville dans la province de l’État libre, dans le centre-est de l’Afrique du Sud, affirme que lui et d’autres agriculteurs de la région ont été contraints de jeter des pommes de terre de semence d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars en raison de perturbations de la « chaîne du froid ». ‘ – (le processus de conservation des produits réfrigérés tout au long de la chaîne d’approvisionnement.)

La demande des producteurs est également moindre en raison des pénuries d’eau, les stations de pompage dépendant de l’électricité pour fonctionner.

« Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour nous assurer qu’il y avait de la nourriture sur la table à un très bon prix, mais c’est devenu tellement capitalistique à cultiver », dit Olivier.

Pendant ce temps, le bétail et la volaille meurent avant même d’arriver à l’abattoir.

Une vidéo macabre circulant sur les réseaux sociaux montre des travailleurs retirant 50 000 poulets à griller morts d’une ferme de la province du Nord-Ouest, les oiseaux étouffés lorsque des pannes de courant ont provoqué l’arrêt des systèmes de ventilation. Le préjudice financier pour l’agriculteur était d’environ 1,6 million de ZAR (93 300 $) selon les médias locaux.

L’Afrique du Sud est connue pour ses taux de criminalité élevés, et le délestage aggrave la situation, car les systèmes de sécurité domestique échouent en cas de panne de courant, ce qui donne aux criminels une journée sur le terrain dans des propriétés non sécurisées.

Le maintien de l’ordre devient également plus difficile, les agents étant incapables d’atteindre les scènes de crime assez rapidement en raison de la congestion lorsque les feux de circulation sont éteints.

Tumelo Mogodiseng, secrétaire général du South African Policing Union (SAPU), décrit le délestage comme « une pandémie ».

Il dit que la vie de ses membres est désormais plus menacée, les agents étant incapables de voir les situations potentiellement dangereuses dans l’obscurité, et les postes de police, dont beaucoup ne disposent pas de systèmes d’alimentation de secours, risquent d’être attaqués par des criminels pendant les pannes d’électricité.

« Des policiers meurent chaque jour dans ce pays. Si cela se produit à la lumière du jour, que se passe-t-il lorsqu’il n’y a pas de lumière à voir la nuit ? »

Mogodiseng craint également que les crimes ne soient pas signalés, les citoyens craignant de quitter leur maison pendant les pannes et de voyager dans l’obscurité. “Les communautés ne se rendront pas dans les postes de police pour ouvrir des dossiers parce qu’elles ont peur”, a-t-il déclaré à CNN.

Gareth Newham, qui dirige le programme de justice et de prévention de la violence à l’Institut d’études de sécurité (ISS) de Pretoria, affirme qu’il est difficile d’obtenir des données solides sur l’impact des pannes sur la criminalité. Alors que des preuves anecdotiques suggèrent que les criminels exploitent les pannes, la récente escalade des délestages a coïncidé avec les vacances de Noël, lorsque les taux de criminalité augmentent généralement.

Sa plus grande préoccupation est que la poursuite du délestage ou un effondrement temporaire du réseau pourrait entraîner une répétition des troubles civils coordonnés, des émeutes et des pillages dans certaines parties des provinces sud-africaines du KwaZulu-Natal et du Gauteng il y a 18 mois.

“Une panne complète du réseau pourrait être le déclencheur pour que les gangs au niveau local obtiennent plus de pouvoir, et nous pourrions voir un type de violence similaire à celui que nous avons vu en juillet 2021.”

Sous le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis 1994, Eskom est devenu synonyme de corruption, de criminalité et de mauvaise gestion.

L’année dernière, une enquête menée par un juge sur la corruption sous l’ancien président Jacob Zuma a conclu qu’il y avait des motifs de poursuivre plusieurs anciens dirigeants d’Eskom.

Le gouvernement n’a pas réussi à construire de nouvelles centrales électriques pour répondre à la demande croissante, et les avertissements des experts en énergie sur les pénuries d’approvisionnement imminentes au cours des deux dernières décennies ont été ignorés.

Un rapport de 2019 de l’Institut sud-africain de génie civil montre que des ingénieurs qualifiés ont quitté le pays en masse.

Malgré des milliards de dollars dépensés dans deux énormes centrales au charbon, aucune ne fonctionne correctement.

Les usines plus anciennes sont délabrées en raison d’un manque d’entretien, et le crime organisé vole les approvisionnements vitaux en charbon et les câbles des lignes ferroviaires allant des mines aux centrales électriques.

Les entreprises d’énergie renouvelable disent qu’elles cherchent désespérément à approvisionner le réseau, mais le gouvernement a mis du temps à réduire les formalités administratives et à rationaliser les processus réglementaires qui réduiraient les délais d’autorisation environnementale, d’enregistrement des nouveaux projets et d’approbation de connexion au réseau.

Les contestations judiciaires contre le gouvernement et Eskom s’accumulent. Plusieurs partis politiques et syndicats ont déclaré qu’ils poursuivraient le gouvernement et les services publics en justice pour non-respect de leur obligation de fournir de l’électricité.

Sans fin en vue des pannes, les Sud-Africains recherchent désespérément des sources d’énergie alternatives, mais même elles sont hors de portée de nombreux citoyens.

Thando Makhubu dit qu’il a été choqué par le coût de l’alimentation hors réseau de son entreprise de crème glacée. “On nous a proposé 100 000 rands (5 945 $) et cela excluait les panneaux solaires.”

Karin McDonald, qui dirige une école de natation, a également trouvé les coûts initiaux de l’énergie solaire prohibitifs. “Nous avons reçu des devis pour l’énergie solaire pour l’entreprise et la maison et ne cherchions rien de moins qu’un demi-million de rands (29 500 $), ce qui est une décision de vie majeure à prendre”, a-t-elle déclaré.

Il y a aussi une longue attente pour le solaire. “Je connais un fournisseur d’énergie solaire qui a reçu 40 demandes la semaine dernière, toutes pour de grands projets solaires”, a déclaré Angus Williamson, un éleveur de bétail de la province du KwaZulu-Natal.

Face à leur nouvelle réalité, de nombreux Sud-Africains ont du mal à rester optimistes.

“La lumière au bout du tunnel est un train qui se dirige dans notre direction”, a déclaré Williamson.