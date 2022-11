Les pannes d’électricité affectent-elles les maisons équipées de panneaux solaires ? quelquefois

Cette histoire fait partie Choisir la Terreune série qui relate l’impact du changement climatique et explore ce qui est fait pour résoudre le problème.

Les pannes se produisent. Ils peuvent être un inconvénient mineur, un problème de santé grave ou quelque chose entre les deux, mais la plupart des gens préfèrent les éviter, surtout s’ils ne sont pas préparés. La augmentation des installations de panneaux solaires sur les toits pourrait suggérer que de plus en plus de gens laissent derrière eux les pannes de courant, mais même les panneaux solaires sur les toits ne sont pas à l’abri.

Pour que les panneaux solaires maintiennent vos lumières allumées pendant une panne de courant, ils doivent pouvoir agir comme une île solaire. L’îlotage solaire est la capacité d’un système de panneaux solaires à se séparer du réseau et à continuer à produire de l’électricité lorsque le réseau tombe en panne. Que vous souhaitiez que vos panneaux solaires puissent agir indépendamment du réseau est quelque chose que vous devriez considérer lorsque acheter des panneaux solaires. Comment ça marche exactement? Pourquoi voudriez-vous un système qui ne peut pas faire cela ? Ces réponses et plus ci-dessous.

Les panneaux solaires fonctionneront-ils en cas de panne ?

La plupart des panneaux solaires ne fonctionneront pas en cas de panne d’électricité. Ce n’est pas parce qu’ils ne sont plus capables de convertir la lumière du soleil en électricité, mais à cause du fonctionnement de la plupart des systèmes solaires.

La majorité des systèmes solaires sont des systèmes liés au réseau, ce qui signifie qu’ils sont toujours connectés au réseau électrique standard. C’est ainsi que les utilisateurs de panneaux solaires peuvent toujours recevoir de l’électricité de leur entreprise de services publics si les panneaux solaires ne produisent pas suffisamment pour répondre à la demande et qu’ils peuvent vendre l’énergie solaire excédentaire à l’entreprise de services publics.

La plupart des systèmes solaires sont connectés au réseau via un onduleur solaire. Il s’agit d’un compteur qui mesure et suit la quantité d’énergie générée et utilisée par votre maison. La plupart des onduleurs solaires vous relient au réseau, donc si le réseau s’arrête pendant une panne d’électricité, vos panneaux solaires cessent également de produire et de fournir de l’électricité à votre maison.

C’est en partie pour la sécurité des réparateurs, qui doivent savoir que les lignes électriques en panne ne transportent pas l’électricité des panneaux solaires.

Comment s’assurer que les panneaux solaires fonctionneront pendant une panne d’électricité

Il existe des systèmes de panneaux solaires résidentiels qui peuvent continuer à fonctionner même pendant une panne de courant.

Lucas Knappe/EyeEm/Getty Image



La première option est un système hors réseau, qui ne nécessite pas d’onduleur solaire pour vous connecter au réseau électrique. Les systèmes hors réseau sont souvent plus chers, en partie parce qu’ils ne peuvent pas participer à certains des systèmes de paiement uniques qu’offrent les systèmes solaires en réseau, comme la facturation nette: revendre l’énergie solaire à la compagnie d’électricité afin de couvrir le coût de toute électricité supplémentaire utilisée.

Les systèmes hors réseau présentent également un inconvénient important : il n’y a pas de plan de secours si vos panneaux solaires tombent en panne ou ont du mal à générer suffisamment d’énergie. Les systèmes connectés au réseau prélèvent simplement l’énergie du réseau électrique en cas de besoin. Cela signifie que si vos panneaux solaires ne sont pas en mesure de générer suffisamment d’énergie pour répondre à la demande que vous créez, vous obtenez simplement votre électricité de manière traditionnelle. Les systèmes hors réseau n’ont pas cette option. Donc, s’ils ne peuvent pas générer suffisamment d’électricité pour répondre à vos besoins, vous serez dans le noir.

La deuxième option pour garder votre alimentation pendant une panne de courant est systèmes de batteries solaires, qui vous permettent de stocker une partie de l’électricité générée par vos panneaux solaires pendant la journée et de la déployer au moment où vous en avez le plus besoin. Les panneaux solaires génèrent beaucoup d’énergie en milieu de journée lorsque le soleil est haut, mais moins aux heures de pointe du soir. UN la batterie solaire vous permet de stocker cette puissance et l’utiliser plus tard, soit pour répondre à vos besoins en période de pointe, soit même pour prendre complètement le relais lors d’une coupure de courant.

Un système de batterie le fait en déconnectant votre maison du réseau au moment d’une panne de courant. C’est ce qu’on appelle “l’îlotage.” Quelques onduleurs autonomes peuvent également le faire sans batterie.

Les systèmes de batteries solaires peuvent être coûteux, c’est pourquoi de nombreuses personnes choisissent de ne pas les utiliser. Tout comme le système entièrement hors réseau, les batteries solaires ont un coût prohibitif et ne bénéficient pas des mêmes systèmes de tarification qui aident à atténuer le coût initial que les systèmes en réseau fournissent. Mais c’est une sécurité intégrée qui gardera votre alimentation lorsque vous en aurez besoin.

Les panneaux solaires sont une excellente option pour l’indépendance énergétique, vous libérant de la dépendance aux combustibles fossiles qui sont généralement utilisés pour générer l’électricité provenant du réseau. Mais ne présumez pas que les panneaux solaires de votre maison garderont vos lumières allumées. même pendant une panne d’électricité. Vous devrez investir dans le bon système pour y parvenir, et cela peut entraîner une charge financière importante pour vous retirer complètement du réseau.

