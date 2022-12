Les pannes de courant se poursuivent en Ontario et au Québec après le lendemain de Noël

À la suite des violentes tempêtes hivernales qui ont commencé la semaine dernière, des milliers de Canadiens sont toujours sans électricité. Les résidents de certaines régions de l’Ontario, du Québec et du Nouveau-Brunswick ont ​​commencé mardi dans l’obscurité alors que les équipes des services publics travaillaient pour rétablir l’électricité.

Lundi soir, plus de 42 000 clients d’Hydro-Québec demeuraient sans électricité. Pendant ce temps, Hydro One en Ontario a signalé 350 pannes de courant mardi matin, avec plus de 13 000 clients touchés.

Depuis le début de la tempête hivernale, l’électricité a été rétablie pour plus de 430 000 résidents de l’Ontario, a déclaré Hydro One dans un communiqué publié lundi. Cependant, les fermetures de routes ont retardé l’accès à certaines parties de la province, comme les régions de Bracebridge, Huntsville et Parry Sound.

“Alors qu’environ 20 000 clients restent sans électricité pour le moment, des progrès sont à nouveau attendus aujourd’hui alors que les routes continuent de rouvrir et que les équipes travaillent derrière des chasse-neige pour atteindre les clients”, lit-on dans un communiqué publié par Hydro One lundi soir.

La région de Niagara, en Ontario, reste également sous l’état d’urgence qui a été déclaré le 24 décembre. L’état d’urgence a été annoncé en raison de conditions dangereuses de type blizzard telles que la poudrerie et la visibilité limitée.

Mardi, Environnement Canada a émis des avertissements de bourrasques de neige pour certaines parties de l’Ontario telles que Barrie, Parry Sound et Grey-Bruce. Des avertissements de vent, de neige et de pluie verglaçante ont également été émis par Environnement Canada pour certaines parties de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Au Québec, des milliers de résidents de Québec, du Saguenay-Lac-St-Jean et de la Côte-Nord étaient privés d’électricité lundi matin. Selon le PDG d’Hydro-Québec, la plupart des résidents de la province qui sont toujours sans électricité peuvent s’attendre à ce que leurs lumières et leur chauffage se rallument d’ici mercredi.

“Aujourd’hui et demain vont être longs”, a déclaré lundi la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, lors d’une conférence.

Cela survient après que des vents violents et des bourrasques de neige ont frappé la province à partir de jeudi soir. Depuis lors, Hydro-Québec a déclaré avoir rétabli les services à environ 90 % de tous les ménages touchés par les conditions météorologiques extrêmes.

«Au total, près de 670 000 clients auront été touchés à un moment donné depuis jeudi soir alors que des rafales de vent inhabituellement fortes se sont déplacées à travers la province», lit-on dans un communiqué de presse publié par la compagnie lundi.

Selon Hydro-Québec, les délais de rétablissement du service indiqués en ligne sont approximatifs.

Mardi matin, l’électricité a également été rétablie pour la plupart des clients d’Énergie du Nouveau-Brunswick touchés par la tempête, avec moins de 300 résidents toujours dans le noir et 32 ​​pannes toujours en vigueur. Au plus fort de la panne, plus de 70 000 clients étaient privés d’électricité samedi matin, indique le site Internet de l’entreprise.

Selon Énergie Nouveau-Brunswick, la panne est l’une des plus importantes à avoir frappé la province au cours des 25 dernières années.

DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DANGEREUSES RETARDENT LES VOYAGES

Des conditions météorologiques dangereuses ont également laissé un certain nombre de vacanciers bloqués au cours du week-end. Samedi, Via Rail a annoncé qu’un déraillement de train du CN avait entraîné des annulations de voyages à Noël et le lendemain de Noël entre Toronto et Ottawa, et Toronto et Montréal.

Les annulations ont fait suite à des conditions de tempête hivernale impliquant de la neige, de la pluie verglaçante et des vents violents. La météo a laissé des avions au sol et bloqué de nombreux autres trains de Via Rail entre l’Ontario et le Québec, laissant certains passagers bloqués pendant des heures.

Via Rail a repris ses services sur ses liaisons Toronto-Ottawa et Toronto-Montréal mardi, mais suivra un horaire modifié.



Avec des fichiers de La Presse canadienne et Joe Lofaro de CTV News Montréal