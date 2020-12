Dans un village nommé Airth en Écosse, il y a eu plusieurs pannes d’électricité pendant quelques secondes et parfois même plus. Maintenant, une séquence vidéo a révélé la raison de ces étranges pannes de courant dans le village.

La vidéo montre des étourneaux se rassemblant et atterrissant sur des lignes électriques. Lorsqu’ils dansent ensemble, les lignes électriques se heurtent et déclenchent une panne, signalé Le gardien.

La vidéo a été enregistrée par Neil McDonald, ingénieur en chef au Scottish Power. Il avait du mal à trouver une raison derrière les pannes de courant. Lors d’une promenade du soir, lorsqu’il a vérifié les lignes électriques, il a constaté que les étourneaux causaient ces coupures d’électricité.

Neil a déclaré qu’au cours de sa carrière de 14 ans, il n’avait jamais rien vu de tel. Il a dit: «C’est complètement époustouflant à regarder, bien que ce ne soit pas quelque chose que nous ayons jamais vécu auparavant. Même si les oiseaux semblaient plus petits, ils étaient tellement nombreux que cela a fait monter et descendre le fil.

Comme l’explique Neil, ce mouvement des oiseaux a provoqué le choc des trois fils sur les poteaux et déclenché une coupure de courant qui durerait 10 secondes. Cependant, si les dommages étaient plus importants, des pannes d’électricité plus longues se sont produites dans près de 50 foyers, qui sont alimentés en électricité par ces lignes.

Commentant cette nouvelle découverte, le directeur de district de Scottish Power, Ross Galbraith, a déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de faire la lumière sur ces pannes de courant qui se produisaient au crépuscule. Il a dit qu’ils avaient mis beaucoup de travail avant les hivers afin de s’assurer que leur système électrique est résilient, cependant, la nouvelle découverte pose des défis pour eux.

Ross a ajouté qu’ils travailleront désormais avec des experts pour trouver une solution à ce problème unique. La société avait précédemment déplacé les oies perchées ailleurs et espère qu’elles pourront également déplacer les étourneaux.

Agent de conservation à la Royal Society for the Protection of Birds, Toby Wilson estime que les étourneaux devraient être amenés à déménager vers un site voisin. Selon lui, il y a eu une baisse de leur nombre en raison de la perte d’habitat, cependant, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) les classe dans la catégorie « moins préoccupante » car on considère qu’il y a 310 étourneaux dans le monde.

Bien que les étourneaux pèsent entre 51 et 100 grammes, lorsque des milliers d’entre eux dansent ensemble sur les lignes électriques, il leur devient difficile de prendre la charge. En dehors de l’Europe, les oiseaux se trouvent en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada et aux États-Unis.