Les pannes de courant en continu laissent des millions dans l’obscurité

Des millions de personnes au Texas perdent de l’électricité pendant la tempête hivernale Plus de 4 millions de personnes à travers le Texas sont sans électricité. Deux personnes sont probablement mortes à cause des températures sous le point de congélation. (16 février) AP

La demande d’énergie extrême et les centrales électriques congelées surchargées au milieu d’un gel sans précédent au Texas font partie des facteurs qui ont conduit à près de 4,5 millions de clients sans électricité dans l’État de Lone Star mardi, selon les experts.

Les pannes de courant réparties dans tout le Texas ont laissé des millions de personnes dans le froid sombre et mordant au milieu de températures à un degré et d’une tempête hivernale qui a enterré l’État dans la neige et la glace ces derniers jours.

Pannes de courant à travers le Texas

« Quelle que soit la manière dont vous le coupez, il s’agit d’un échec massif pour un réseau et un État qui présentent l’énergie et l’électricité comme un exemple brillant », a déclaré Varun Rai, directeur de l’Institut de l’énergie de l’Université du Texas à Austin.

Lors d’une conférence de presse mardi, des représentants de l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), ont déclaré qu’il y avait 45 000 mégawatts hors ligne. De cela, 15 000 mégawatts sont des éoliennes et 30 000 sont du gaz et du charbon. Entre deux et trois millions de clients étaient sans électricité en début de soirée de mardi.

45000 mégawatts d’électricité hors ligne au Texas

ERCOT, qui gère environ 90% de l’électricité de l’État pour 26 millions de clients, a déclaré qu’il instituait des interruptions de service dans tout le système pour éviter d’autres pannes alors qu’il s’efforçait de rétablir l’alimentation des Texans.

Le gouverneur Greg Abbott a qualifié la situation d ‘ »inacceptable » et a déclaré qu’il ajouterait un point d’urgence à la session législative de l’État sur la réforme de l’ERCOT. La société à but non lucratif est soumise à la surveillance de la Commission d’utilité publique du Texas et de la législature du Texas.

« Beaucoup trop de Texans sont privés d’électricité et de chauffage pour leurs maisons alors que notre état est confronté à des températures glaciales et à des conditions hivernales rigoureuses », a déclaré Abbott.

En savoir plus sur la météo hivernale: 3 morts dans une tornade en Caroline du Nord; des millions toujours sans électricité au Texas; plus de glace, de neige à venir

Pourquoi le Texas a-t-il des pannes de courant, des pannes de courant?

Daniel Cohan, professeur agrégé de génie civil et environnemental à l’Université Rice, a déclaré que, au niveau le plus élémentaire, les pannes ont été causées par le fait que la demande dans un froid glacial a dépassé l’offre d’énergie utilisée pour chauffer et alimenter les maisons.

Une combinaison principalement de gaz naturel, de charbon et d’une centrale nucléaire n’a pas réussi à répondre à la demande des clients, a déclaré Cohan.

Production nette d’électricité au Texas

Selon ERCOT, l’approvisionnement a été insuffisant d’environ 34 000 mégawatts (MW) d’énergie. À titre de comparaison, ERCOT a déclaré que lorsqu’elle a rétabli 2 500 MW lundi, c’était assez d’électricité pour desservir 500 000 foyers.

Cohan a déclaré que trois facteurs différents étaient probablement en jeu, bien qu’il soit trop tôt pour dire dans quelle mesure chacun a joué un rôle dans la cause des pannes.

Premièrement, certaines centrales électriques peuvent ne pas avoir été opérationnelles en raison d’un entretien de routine, a déclaré Cohan. La demande de pointe se produit généralement en été, il n’est donc pas inattendu pour une centrale au charbon ou au gaz naturel d’être hors ligne dans le but de se mettre au point pour les mois les plus chauds.

Deuxièmement, certaines centrales électriques peuvent ne pas fonctionner dans le froid, a déclaré Cohan. «Les plantes sont optimisées pour fonctionner dans nos conditions estivales typiques et extrêmes, mais elles ne sont pas aussi bien préparées et conçues pour un froid extrême», dit-il.

Selon Rai, si les usines fonctionnent trop longtemps dans des conditions trop extrêmes, cela pourrait être trop coûteux à exploiter et endommager l’équipement, ce qui pourrait encore aggraver les pannes pendant de plus longues périodes.

Troisièmement, certaines usines de gaz naturel n’ont peut-être pas été en mesure d’obtenir un approvisionnement adéquat en gaz à convertir en électricité, a déclaré Cohan. Contrairement à une centrale au charbon qui a un stock prêt, les usines de gaz naturel ne stockent pas autant sur place, ce qui signifie que toute perturbation à la source d’approvisionnement entraînera une interruption de l’allumage des lumières.

Carey King, directeur adjoint et chercheur à l’Institut de l’énergie de l’Université du Texas à Austin, a déclaré qu’il était possible que les pannes de courant sur les sites de production de gaz naturel entraînent des pannes dans les compresseurs électriques qui déplacent le gaz.

«C’est bien au-delà de ce que les exploitants du réseau électrique attendaient, un gel beaucoup plus profond et une performance bien pire de nos centrales au gaz naturel que quiconque ne l’avait prévu», a ajouté Cohan.

Pour aider à compenser les pannes potentielles, ERCOT a demandé dimanche aux clients d’économiser l’énergie en fermant les thermostats, en éteignant et en débranchant les appareils et les lumières et en évitant les gros appareils.

Cohan a déclaré que certaines grandes usines industrielles et pétrochimiques qui ne fonctionnaient pas à pleine capacité cette semaine ont probablement contribué à la situation, également, en réduisant la demande globale.

Rai a déclaré que la conservation était nécessaire pour atténuer le problème, mais que le problème n’était pas à la marge. « La réalité est très, très grande. 30 à 50% de la capacité dans certaines parties du Texas a été réduite », a-t-il déclaré. « Vous n’êtes pas à 5 à 10% de la puissance. »

ERCOT a également déclaré qu’il mettait en œuvre des pannes de courant continuelles lundi pour « protéger le réseau électrique contre les pannes en cascade incontrôlées ».

Cependant, au lieu que les pannes soient réparties dans les quartiers à des intervalles plus courts, certaines zones ont perdu de l’électricité pendant des jours tandis que d’autres l’ont gardée tout le temps, a déclaré Cohan.

Les éoliennes gelées sont-elles à blâmer?

Certains ont souligné que le gel des éoliennes était une cause potentielle des pannes généralisées, arguant que la source d’énergie renouvelable n’était pas fiable, mais Cohan a déclaré que ces arguments étaient « un hareng rouge ».

Selon Rai, il y a des moments de l’année où le vent est une source d’énergie extrêmement importante pour le Texas, alimentant la moitié de l’approvisionnement en électricité de l’État.

Cependant, cette semaine, les opérateurs savaient et prévoyaient une capacité éolienne beaucoup moins élevée, de l’ordre de 1000 à 3000 mégawatts, a déclaré Cohan.

Les soi-disant «ressources fermes» telles que le gaz, le charbon et le nucléaire, n’ont pas réussi à fournir environ 30 000 mégawatts, ce qui a contribué à l’essentiel du problème, a déclaré Cohan.

Pourquoi le Texas n’était-il pas préparé à cela?

En 2011, un événement similaire de gel profond a provoqué des pannes d’électricité généralisées au Texas, mais l’ampleur des pannes n’était pas aussi grande, a déclaré Cohan.

Les opérateurs de réseau ont tiré certaines leçons de cette expérience et ont procédé à des ajustements, mais ont clairement sous-estimé que la demande pourrait augmenter encore plus, a déclaré Cohan.

Pourtant, Cohan a déclaré que les problèmes du côté de l’offre expliquent mieux ce qui s’est passé. « Je pense qu’il n’y avait pas suffisamment de planification pour déterminer à quel point nos systèmes de gaz naturel et d’électricité étaient interdépendants. »

Chaque été, pendant les pics de demande, la fiabilité du réseau est remise en question, a déclaré Rai, il ne devrait donc pas être un choc qu’un événement météorologique ait causé tant de perturbations.

Cependant, même si cela s’est produit en hiver, il devrait y avoir une meilleure planification, a-t-il déclaré. Bien que le changement climatique soit généralement considéré comme entraînant des températures plus chaudes, il provoque également des conditions météorologiques plus imprévisibles et plus sévères. Blâmer les échecs sur le fait que ce froid est un événement météorologique sur trente ans n’est pas une excuse, sachant que ces événements pourraient devenir plus courants, a-t-il déclaré. « Pourquoi ne pensons-nous qu’à 30 ans en tant que société? »

« Une solution est de savoir si vous pouvez avoir une capacité conçue pour de telles conditions », a ajouté Rai. King a déclaré que l’incitation des centrales électriques à mieux résister aux intempéries devrait également être une priorité.

Bien que cette capacité énergétique soit coûteuse, le fait qu’il y ait eu deux pannes d’électricité en 10 ans à cause du froid montre que c’est nécessaire et devrait être incité, a-t-il déclaré.

Suivez Ryan Miller de USA TODAY sur Twitter @RyanW_Miller