Les pannes de courant en Caroline du Nord pourraient durer des jours après les fusillades

CARTHAGE, Caroline du Nord –

Des dizaines de milliers de personnes se sont préparées pendant des jours sans électricité dans un comté de Caroline du Nord où les autorités affirment que deux sous-stations électriques ont été abattues par une ou plusieurs personnes avec une intention criminelle apparente.

Lundi, dans tout le comté de Moore, au sud-ouest de Raleigh, des entreprises ont distribué de la nourriture ou du café gratuitement, des panneaux d’arrêt temporaires ont été érigés aux intersections où les feux de circulation se sont éteints et des entreprises sans Internet ont effectué des transactions en espèces. Un responsable économique local a décrit la région connue pour ses terrains de golf et sa poterie locale comme “étrangement calme” à une période de l’année où les entreprises sont normalement pleines de touristes et de vacanciers. Les écoles du comté ont également été fermées et un couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin a été mis en place.

Pendant ce temps, les autorités fédérales, étatiques et locales entreprenaient une enquête massive sur ce qui est décrit comme une attaque sérieuse contre des infrastructures critiques. Les responsables des services publics ont déclaré que cela pourrait prendre jusqu’à jeudi pour rétablir toute l’alimentation.

“Une attaque comme celle-ci contre une infrastructure critique est un crime grave et intentionnel et j’attends des autorités étatiques et fédérales qu’elles enquêtent de manière approfondie et traduisent les responsables en justice”, a écrit le gouverneur Roy Cooper sur Twitter.

Le shérif du comté de Moore, Ronnie Fields, a déclaré dimanche que les autorités n’avaient pas déterminé de motivation. Il a dit que quelqu’un s’est arrêté, a franchi les portes de la sous-station et a ouvert le feu sur les sous-stations. Le journal Pilot de Southern Pines a rapporté qu’un poteau en bois soutenant une porte avait été cassé à l’une des sous-stations et qu’il se trouvait dans une route d’accès dimanche matin.

Il a également déclaré que les sous-stations étaient visées : “Ce n’était pas un hasard.”

Fields a déclaré que les forces de l’ordre assuraient la sécurité des sous-stations et des entreprises du jour au lendemain.

“Nous aurons des gens là-bas ce soir 24 heures sur 24”, a déclaré Fields.

Selon poweroutage.us, environ 35 000 clients électriques du comté étaient privés d’électricité tard lundi matin, en baisse de plusieurs milliers par rapport au pic des pannes. Les températures sont tombées sous le point de congélation tôt lundi, et des creux dans les années 40 étaient à nouveau attendus plus tard dans la semaine.

Une vingtaine de personnes ont passé la nuit dans un refuge d’urgence du complexe sportif du comté de Moore à Carthage, a déclaré Phil Harris, directeur exécutif de la section locale de la Croix-Rouge américaine. Harris, qui dirige une équipe de neuf bénévoles, a déclaré que beaucoup d’autres se sont arrêtés pour se nourrir, se réchauffer ou recharger leurs appareils.

“Si vous n’avez pas d’électricité, vous n’avez probablement pas de chauffage, donc avec l’arrivée du temps hivernal, c’est un endroit agréable où séjourner”, a déclaré Harris.

Le porte-parole de Duke Energy, Jeff Brooks, a déclaré dimanche que plusieurs équipements ont été endommagés et devront être remplacés. Il a déclaré que pendant que l’entreprise tentait de rétablir le courant le plus rapidement possible, il a préparé les clients au potentiel de pannes de plusieurs jours.

“Nous envisageons une réparation assez sophistiquée avec des équipements assez volumineux et nous voulons donc que les citoyens de la ville soient préparés à ce qu’il s’agisse d’une restauration de plusieurs jours pour la plupart des clients, pouvant s’étendre jusqu’à jeudi”, a déclaré Brooks aux nouvelles. conférence.

Le comté d’environ 100 000 habitants se trouve à environ une heure de route au sud-ouest de Raleigh et est connu pour ses terrains de golf à Pinehurst et dans d’autres communautés.

La saison des fêtes est l’une des périodes les plus occupées de l’année pour l’économie dépendante du tourisme de la région, a déclaré Linda Parsons, présidente de la chambre de commerce du comté de Moore.

Comme ils l’ont fait pendant la pandémie, les entreprises qui ne peuvent pas ouvrir ou manquent de trafic piétonnier font preuve de créativité avec les ventes en ligne. Certaines quincailleries et autres magasins effectuent des transactions en espèces uniquement, a-t-elle déclaré. D’autres entreprises offrent de la nourriture gratuite aux résidents sans électricité, comme le Southern Pines Growler, qui a distribué gratuitement du café et des crêpes dimanche.

“Notre communauté a fait un excellent travail en se rassemblant … honnêtement, c’est assez réconfortant”, a-t-elle déclaré. “Nous tirons le meilleur parti d’une mauvaise situation.”

Elle a déclaré que les habitants de la zone basse non loin de la côte sont habitués aux urgences météorologiques estivales telles que les ouragans. Mais c’est différent, a déclaré Parsons: “C’est étrangement étrange.”

Andrew Wilkins, un défenseur de la conservation qui a grandi dans le comté de Moore, conduisait samedi soir de Washington à la petite ferme de ses parents à Whispering Pines lorsqu’il a remarqué que les lampadaires étaient éteints à Carthage. Il est arrivé dans une “rue noire” et peu d’informations sur la cause ou l’étendue de la panne.

“Lorsque l’électricité a été coupée, le flux d’informations a également été coupé”, a déclaré Wilkins à l’Associated Press.

Il a passé le week-end à aider ses parents à relier un générateur à leur puits pour obtenir de l’eau potable fraîche et à les préparer pour des nuits froides sans chauffage. Les épiceries locales, telles que Food Lion et Harris Teeter, ont distribué des boissons, de la glace et des articles de garde-manger à ceux qui ont perdu le courant, a-t-il déclaré.

“Leur maison, comme de nombreuses maisons rurales, dépend d’un puits pour l’eau douce et propre, et elle est alimentée en électricité”, a déclaré Wilkins. “Ainsi, lorsque l’électricité a été coupée, le puits a cessé de fonctionner, et lorsque le puits cesse de fonctionner, nous perdons lentement de la pression jusqu’à ce que nous perdions complètement de l’eau. Les gens vont vraiment ressentir le pincement de tout cela au fur et à mesure.”

Wilkins a décrit Southern Pines comme une communauté “serrée” et “dynamique” de familles de militaires, d’agriculteurs et de propriétaires de petites entreprises qui ont fait tout leur possible pour se soutenir mutuellement pendant les pannes de courant. Les voisins de sa famille, a-t-il dit, stockent des médicaments réfrigérés pour une pharmacie locale qui a perdu de l’électricité.

——



Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.