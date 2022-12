Les pannes de courant amplifient les appels aux services publics pour repenser le gaz

NASHVILLE, Tenn. (AP) – La décision d’un service public fédéral de recourir à des pannes de courant après la mise hors ligne d’unités de charbon et de gaz naturel dans des conditions dangereusement froides a intensifié les questions sur la récente décision de la Tennessee Valley Authority de doubler les combustibles fossiles.

TVA a connu sa plus forte demande de puissance de pointe hivernale le 23 décembre alors qu’une explosion arctique a provoqué des blizzards aveuglants, de la pluie verglaçante et un froid glacial du Maine à Seattle. La Tennessee Valley Authority a déclaré dans un e-mail qu’une combinaison de vents violents et de températures glaciales avait provoqué la mise hors ligne de son usine de fossiles de Cumberland à charbon à un moment donné lorsque des instruments critiques ont gelé. Une deuxième centrale au charbon, Bull Run, a également été mise hors ligne, a déclaré le porte-parole de TVA, Scott Brooks, dans un courriel, bien qu’il n’ait pas fourni de détails. Le service public “a également eu des problèmes avec certaines de nos unités de gaz naturel”, a déclaré Brooks.

“Les centrales au charbon et au gaz de la Tennessee Valley Authority nous ont laissé tomber pendant le week-end de vacances. Les habitants de la vallée du Tennessee ont été contraints de faire face à des pannes d’électricité, alors même que les températures plongeaient dans les chiffres », a déclaré la directrice du bureau du Southern Environmental Law Center du Tennessee, Amanda Garcia, dans un e-mail. “Malgré cet échec évident, le service public fédéral prévoit toujours de dépenser des milliards pour construire de nouvelles usines à gaz et de nouveaux pipelines.”

TVA fournit de l’électricité à 10 millions de personnes dans certaines parties de sept États du Sud. Le service public fédéral a publié mercredi une déclaration indiquant qu’il assume l’entière responsabilité des pannes de courant des 23 et 24 décembre, tout comme de nombreux clients se préparaient pour Noël.

«Nous procédons à un examen approfondi de ce qui s’est passé et pourquoi. Nous nous engageons à partager ces leçons apprises et, plus important encore, les mesures correctives que nous prendrons dans les semaines à venir pour nous assurer que nous sommes prêts à gérer des événements importants à l’avenir », indique le communiqué.

Le service public faisait déjà l’objet d’un examen minutieux pour sa recommandation de remplacer certaines centrales électriques au charbon vieillissantes par du gaz naturel, au lieu d’énergies renouvelables et de mesures d’économie d’énergie – comme l’énergie solaire, éolienne, les pompes à chaleur et les LED. La décision d’augmenter l’utilisation du gaz naturel a été prise au moment même où TVA s’apprête à élire six nouveaux administrateurs nommés par le président Joe Biden pour compléter son conseil d’administration de neuf membres. La recommandation du service public de remplacer la centrale au charbon de Cumberland par une centrale au gaz naturel pourrait être finalisée par le PDG de TVA dans les prochaines semaines.

Déjà, TVA fait face à une poursuite qui prétend qu’elle a violé la loi fédérale en approuvant une centrale électrique au gaz en construction à l’ancienne usine à charbon de Johnsonville Fossil, sans évaluer correctement les impacts environnementaux et climatiques. TVA a refusé de commenter la poursuite intentée ce mois-ci.

Biden s’est fixé l’objectif d’un secteur énergétique sans pollution par le carbone d’ici 2035 que TVA a déclaré ne pas pouvoir atteindre sans des percées technologiques dans la production nucléaire et le stockage de l’énergie. TVA s’est fixé comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 % d’ici 2035, par rapport aux niveaux de 2005. Le PDG Jeff Lyash a déclaré à plusieurs reprises que le gaz est nécessaire car il peut fournir de l’électricité à tout moment, que le soleil brille ou que le vent souffle.

“Le PDG de TVA, Lyash, n’a pas besoin d’aller de l’avant avec une décision massive concernant une nouvelle usine à gaz à Cumberland dès le 9 janvier avant que le nouveau conseil d’administration ne soit pleinement assis et alors que nous venons d’apprendre que les pannes obligatoires étaient dues à des pannes de charbon et de gaz”, Amy Kelly , avec la campagne Beyond Coal du Sierra Club, a déclaré dans un communiqué.

Jonathan Mattise et Travis Loller, Associated Press