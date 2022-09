Les pannes de cellules pendant les tempêtes comme Fiona se poursuivront à moins que la réglementation ne s’améliore, selon l’avocat

Les Néo-Écossais continueront d’avoir des problèmes pour appeler ou envoyer des SMS à leurs proches après des tempêtes majeures comme Fiona si le régulateur fédéral ne commence pas à obliger les entreprises de télécommunications à une norme plus élevée, a déclaré un défenseur des consommateurs.

Il y a eu des interruptions généralisées des services de téléphonie cellulaire et d’Internet mobile dans la province au cours du week-end en raison de pannes de courant majeures et de dommages aux tours de téléphonie cellulaire causés par la tempête post-tropicale Fiona.

Et il y a encore des régions de la province sans service de téléphonie cellulaire lundi, bien que les entreprises aient refusé de dire exactement combien de clients ont été touchés.

«Cela devrait certainement être une norme selon laquelle vous n’attendez pas plus d’une journée pour rétablir les services essentiels, même s’il y a beaucoup de tours en panne», a déclaré John Lawford, directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public à Ottawa.

Lawford blâme en grande partie le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), qui réglemente les entreprises de télécommunications.

Un travailleur passe devant un poteau électrique abattu par la tempête post-tropicale Fiona à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, dimanche. (Darren Calabrese/La Presse canadienne)

Il dit que la plupart des tours sans fil en Nouvelle-Écosse ont une batterie de secours pour les pannes de courant et que les entreprises peuvent également ajouter des générateurs pour l’électricité jusqu’à ce que l’électricité soit rétablie. Mais Lawford a déclaré que la plupart des tours cellulaires de la Nouvelle-Écosse n’avaient pas de générateurs de secours parce que le CRTC n’en avait pas besoin.

“Jusqu’à ce qu’il y ait une discussion au régulateur et certaines règles, les entreprises font ce qui est le moins cher. Et ce qui est le moins cher, c’est de mettre des batteries de quatre à six heures sur tout, croisez les doigts et espérons que tout se passera bien”, a déclaré Lawford.

Lorsqu’on lui a demandé une entrevue lundi, un porte-parole du CRTC a souligné commentaires faits par le président et chef de la direction Ian Scott au sujet des retombées de la panne nationale de Rogers en juillet.

À l’époque, Scott avait déclaré au Comité permanent fédéral de l’industrie et de la technologie que les changements climatiques mettaient les réseaux en danger, c’est pourquoi le CRTC prendra “des mesures à plus long terme pour s’assurer que tous les fournisseurs de télécommunications protègent mieux les Canadiens”.

À la suite des dommages causés par la tempête post-tropicale Dorian en septembre 2019, le CRTC a contacté Bell, Telus, Rogers et Eastlink à la recherche d’informations.

Le CRTC a demandé des informations après Dorian

Le régulateur a demandé aux entreprises des estimations du nombre de clients touchés par des pannes de plus de 24 heures, et des mesures pour à la fois “améliorer la résilience et la récupération du réseau” avant Dorian et celles prévues pour l’avenir.

Toutes les entreprises ont fourni cette information au CRTC, mais ne voulaient pas qu’elle soit rendue publique. Bell et Telus ont demandé que certaines de leurs soumissions soient expurgées, tandis qu’Eastlink et Rogers ont exigé que l’intégralité de leurs rapports demeure confidentielle.

Le CRTC a repoussé, mais les entreprises ont réussi à faire valoir qu’une grande partie de l’information devait rester confidentielle car elle contenait des affaires sensibles, y compris le nombre d’abonnés.

Les États-Unis publient des mises à jour

C’est un contraste frappant avec les États-Unis où la Federal Communications Commission (FCC) a publié des rapports de situation réguliers pour les zones touchées par l’ouragan Fiona, comme Porto Rico.

Au-delà des problèmes de communication, ceux qui n’ont pas de service cellulaire ne recevraient pas non plus de mises à jour vitales via des alertes d’urgence. Le système Alert Ready du pays envoie des alertes aux téléphones portables et aux appareils sans fil compatibles avec un réseau LTE, mais l’appareil doit être connecté à ce réseau pour les recevoir.

Selon le directeur général du Centre pour la défense de l’intérêt public, John Lawford, il appartient au CRTC de demander des comptes aux entreprises de télécommunications et de s’assurer qu’elles sont plus résilientes à la suite de tempêtes majeures. (Radio-Canada)

Lundi, Rogers a déclaré que 90 % de ses services dans la région avaient été rétablis, tandis que Bell a déclaré que la « grande majorité » de ses sites sans fil étaient opérationnels.

Les deux entreprises ont déclaré que leurs équipes locales s’efforçaient de rétablir les services de la manière la plus sûre et la plus rapide possible et avaient fait venir des équipes de techniciens de l’Ontario et du Québec pour les aider.

Geoff Moore, directeur des opérations réseau chez Bell, a déclaré dimanche qu’ils avaient commencé à planifier une semaine à l’avance et “n’épargné aucune dépense” pour s’assurer que le réseau restait opérationnel, mais certaines batteries de secours et générateurs de tours cellulaires étaient toujours épuisés.

Mais les clients d’Eastlink s’en sont beaucoup mieux tirés, selon le PDG Jeff Gillham.

Tours Eastlink largement épargnées

Gillham a déclaré que 80% des tours mobiles de l’entreprise “étaient intactes et n’avaient subi aucune interruption de service” pendant la tempête. Il a ajouté que toutes leurs tours cellulaires ont des systèmes de batterie de secours qui passent automatiquement à un générateur sur site lorsque les batteries sont épuisées.

Dorian leur a enseigné de nombreuses leçons, a déclaré Gillham, notamment “vous ne pouvez jamais être trop préparé” pour ces types d’événements météorologiques. Il a déclaré que le personnel d’Eastlink avait vérifié toutes les routes de fibre avant la tempête.

“Nous vivons dans le Canada atlantique, nous savons que des événements météorologiques extrêmes vont se produire ici. Ils vont toujours se produire ici”, a déclaré Gillham.

“Il s’agit de renforcer de plus en plus la résilience du réseau et de continuer à apprendre… de ces événements et finalement vous vous améliorez de plus en plus.”

Trudeau dit toujours “des leçons à apprendre”

Interrogé sur les problèmes de télécommunications lors d’une conférence de presse lundi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que Fiona était une tempête très difficile qui “a dépassé même les prévisions désastreuses” que beaucoup avaient.

“Bien sûr, il y a toujours des leçons à apprendre. Nous avons appris des leçons depuis Dorian et les avons mises en œuvre. Il y aura plus à apprendre sur la façon dont nous protégeons les gens étant donné que les événements météorologiques extrêmes vont malheureusement devenir plus probables dans les années à venir. “, a déclaré Trudeau.