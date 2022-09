Les panneaux surdimensionnés ne sont pas la tendance TV dont nous avons besoin en ce moment

Pour la plupart des marques présentes à l’IFA 2022, la grande actualité télévisée était exactement cela – vraiment grands téléviseurs, mais je préférerais que les fabricants aillent dans une direction différente.

Les téléviseurs incroyablement grands ne sont pas quelque chose de nouveau, en particulier dans les salons professionnels où les grands acteurs aiment montrer leurs dernières marchandises. Cependant, ces marchandises en termes de téléviseurs géants n’ont presque toujours été que des concepts et pour le plaisir.

Lorsque Samsung a présenté The Wall pour la première fois en 2018 au CES, où des panneaux modulaires utilisant la technologie Micro LED signifiaient que vous pouviez construire un énorme téléviseur jusqu’à 148 pouces, c’était une merveille, mais personne n’allait acheter cette année-là ou même le Suivant.

Avance rapide jusqu’en 2022 et les grands noms ont désormais véritablement des téléviseurs incroyablement grands que vous pourrez acheter et ceux sans grille de lignes interrompant l’expérience car il est essentiellement composé de nombreux petits téléviseurs.

Ils ne sont pas encore aussi gros que l’original The Wall, mais il semble qu’il y ait une sorte de course aux armements lorsqu’il s’agit d’atteindre le nombre magique de 100 pouces pour un téléviseur grand public phare moderne, vous pouvez vous rendre dans votre magasin de technologie local et essayez de vous équilibrer maladroitement dans un chariot et de rouler jusqu’à la caisse (puis ne parvenez pas à monter dans votre voiture).

Le modèle 97 pouces de LG du G2 OLED Chris Martin / Fonderie

Le premier téléviseur à avoir attiré mon attention a été la version 97 pouces du produit phare G2 OLED de LG, qui est officiellement le plus grand téléviseur OLED au monde. C’est une chose de beauté et LG a tenu à souligner que l’ensemble est aussi grand qu’un lit queen-size.

Sur le stand Samsung, la société présentait son modèle 98 pouces Neo QLED (c’est-à-dire la technologie Mini LED) avec une énorme luminosité de 5 000 nits. J’avais, sans blague, du mal à prendre des photos car mon appareil photo était aveuglé par toute la lumière qui explosait.

Il y avait aussi un superbe ensemble 8K Neo QLED dans une taille de 85 pouces, puis toute une zone dédiée aux énormes panneaux Micro LED s’étendant de 89 à 114 pouces.

Ne voulant pas être laissé de côté, TCL avait également une pléthore d’énormes téléviseurs “XL” avec des modèles QLED et Mini-LED exposés, jusqu’à un énorme 98 pouces. Il avait également un ensemble Mini LED de 136 pouces avec un support en marbre réfléchissant appelé The Cinema Wall. LG avait également un ensemble Micro LED affiché à la même taille.

TCL vantant le « plus grand mini téléviseur LED du monde » – qui, je suppose, fait référence au mur de cinéma – fait sonner haut et fort ce que ces marques veulent gagner en ce moment car il n’y a pas de nouvelle technologie de panneau.

Ne vous méprenez pas, j’adore vérifier ces choses quand je viens à de grands salons technologiques comme celui-ci. Bien sûr, ils exécutent des bobines de démonstration spécialement conçues et ont presque certainement des paramètres poussés au maximum pour les rendre aussi impressionnants que possible.

Cependant, après que l’étonnement initial de voir ces appareils s’est apaisé, j’ai commencé à réfléchir à qui ils sont réellement destinés et à leur utilité.

D’une part, j’aime l’idée d’avoir un grand écran comme celui-là à la maison pour regarder des films et des sports en super format. Quand j’étais plus jeune, mes parents avaient un assez bon projecteur, et nous regardions la Formule 1 un dimanche après-midi à environ 100 pouces.

C’était génial, mais il fallait beaucoup de travail – le mur sur lequel il était projeté était peint en blanc afin de ne pas affecter la couleur et des stores occultants devaient être installés autour de toutes les fenêtres. Et même alors, l’image était clairement bien pire que notre téléviseur normal.

Ces téléviseurs de grande taille pourraient signaler la fin des projecteurs, bien que tout le monde ne veuille peut-être pas un énorme téléviseur qui plane sur l’espace lorsqu’il n’est pas utilisé.

Quelle est la taille de votre maison?

Je peux penser à tout un tas de problèmes plus importants ici, à commencer par l’évident. Où en mettre un ? Ok, j’aborde cela d’un point de vue très britannique où nous avons de petites maisons, alors pardonnez-moi.

J’ai eu la chance d’installer un téléviseur 55 pouces dans l’alcôve de mon salon et de disposer de quelques millimètres de chaque côté, mais même si vous pouvez facilement installer un téléviseur 100 pouces dans votre salon, vous êtes probablement en minorité.

De manière trompeuse, ces choses n’ont pas l’air trop grandes car elles se trouvent dans des halls IFA de la taille d’un hangar d’avions, mais rapprochez-vous et vous obtenez soudainement une perspective. Certains sont plus grands que moi et je mesure plus de 6 pieds.

L’énorme téléviseur Micro LED de 136 pouces de LG Chris Martin / Fonderie

Quelle est la profondeur de votre poche ?

Si vous pouvez cocher la case assez grande, la question suivante est de savoir si vous pouvez vous permettre l’un de ces ensembles ? Au dire de tous, le LG G2 OLED de 97 pouces devrait coûter 25 000 €, ce qui pourrait vous acheter une très belle voiture ou un acompte sur une maison.

C’est une somme réalisable pour certaines personnes, mais un représentant de Samsung m’a dit seulement la plus petite taille de 89 pouces des ensembles Micro LED serait inférieure à 100 000 €. Oui, c’est le bon nombre de zéros et j’ai presque craché mon bretzel en entendant cette nouvelle.

Il y a aussi la question des frais de fonctionnement, dont les marques à l’IFA évitent de parler. Au fur et à mesure que de plus en plus de technologies sont entassées dans ces ensembles, bien que entassés ne soit peut-être pas le bon mot quand ils sont si gros, la puissance nécessaire pour les faire fonctionner est également considérablement augmentée.

Encore une fois, je suis un peu biaisé car les choses sont pires au Royaume-Uni en ce moment en termes de coûts énergétiques, alors pardonnez-moi, mais cela va vous coûter un bras et une jambe pour obtenir l’un de ces téléviseurs, puis les autres membres pour payer la facture d’électricité – c’est juste moins évident que le coût du plein de votre voiture.

Peut-être, cependant, et pour terminer sur une sorte de positif étrange, la quantité de chaleur dégagée par ces ensembles signifiera que vous n’aurez pas besoin d’allumer le chauffage cet hiver pendant que vous regardez le dernier grand film à voir absolument.

Je plaisante à ce sujet, même si certains des dirigeants de l’IFA ne l’étaient pas. Ce que je préférerais, c’est que ces marques fassent avancer les choses en termes de produits écologiques et durables au-delà de l’utilisation de boîtes en carton recyclées sans encre de couleur ni polystyrène.