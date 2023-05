Les panneaux solaires les plus efficaces de mai 2023

Les panneaux solaires peuvent se ressembler, mais certains réussissent mieux à transformer les rayons du soleil en électricité pour votre maison.

Les panneaux solaires les plus efficaces sur le marché résidentiel aujourd’hui sont vendus par SunPower et Canadian Solar. Les deux ont un taux d’efficacité maximum de 22,8 %. Mais les concurrents réduisent l’écart.

Les panneaux solaires sont fabriqués différemment, et certains sont plus efficaces que d’autres. James Martin/Crumpe

Choisir le bon panneau solaire pour votre maison est un jeu d’équilibre entre le prix, la fonction (comme l’efficacité) et peut-être même l’esthétique. Votre choix est également limité par ce que votre installateur solaire choisi offre réellement.

Cette liste classe les panneaux solaires les plus efficaces. Non seulement nous vous dirons quels panneaux obtiennent les meilleures notes pour transformer le plus de lumière solaire en énergie, mais nous vous expliquerons exactement ce qu’est l’efficacité des panneaux solaires, pourquoi c’est important et si c’est vraiment important.

Panneaux solaires les plus efficaces

Bloomberg/Getty Images SunPower est depuis longtemps le leader de l’efficacité des panneaux solaires, et sa gamme de panneaux a des cotes d’efficacité globales supérieures à celles de tout autre fabricant de panneaux solaires.

Avalon_Studio/iStock/Getty Images Le modèle de 445 watts de son panneau HiHero de Canadian Solar est le premier panneau solaire à égaler la marque d’efficacité de SunPower. Avec un coefficient de température de -0,26 %, il continuera à produire à un niveau élevé même lorsque la température augmente.

Imaginima/Getty Images À -0,24%, le panneau Alpha Pure de REC a le meilleur coefficient de température pour la puissance du panneau. Il perdra moins de production à des températures plus élevées que les autres panneaux.

Bloomberg/Getty Images Le panneau Tiger Neo a un taux d’efficacité de 22,27 % et un coefficient de température de -0,29 %.

Mischa Keijser/Getty Images Le panneau Evervolt de Panasonic, à la fois la version standard et la version entièrement noire, a un taux d’efficacité de 22,2 %. Ils ont également un faible coefficient de température, à -0,26 %.

Déterminer les panneaux solaires les plus efficaces est une question assez simple de retrouver les fiches techniques fournies par le fabricant et de localiser les chiffres d’efficacité. Ces chiffres sont aujourd’hui plus élevés que dans un passé pas trop lointain et continuent de grimper.

Selon le Rapport Tracking the Sun du Lawrence Berkeley National Laboratory, 2021 a été la première année où plus de la moitié des panneaux solaires résidentiels installés aux États-Unis avaient un rendement supérieur à 20 %. Il y a dix ans, seuls 0,6 % des installés atteignaient ce seuil. Les panneaux solaires à haut rendement sont plus courants que jamais et le deviennent de plus en plus.

Si vous recherchez le panneau solaire le plus efficace pour votre toit, voici comment se comparent les marques les plus utilisées sur le marché.

Données exactes au 12 avril 2023.

Comment nous avons choisi et classé les panneaux solaires les plus efficaces

Les panneaux de cette liste ont été choisis car ils font partie des panneaux les plus couramment installés et sont susceptibles d’apparaître sur les devis d’installations solaires. Si vous êtes cité pour des panneaux qui ne figurent pas sur cette liste, vous pouvez vérifier leur cote d’efficacité et d’autres spécifications de la même manière que je l’ai fait. Voici comment.

Les fabricants de panneaux solaires publient des fiches techniques pour les panneaux solaires, qui détaillent leurs dimensions, leurs performances et leur chimie interne. Si votre entreprise solaire ne vous les fournit pas, vous pouvez y accéder en cliquant sur le nom de l’entreprise dans le tableau ci-dessus. (De nombreux liens mènent à des fichiers PDF.) À partir de là, il s’agit simplement de comparer les statistiques.

Les panneaux présentés ici sont l’offre la plus efficace de chacune de ces sociétés. Ils peuvent vendre d’autres panneaux qui apparaîtraient plus haut sur la liste. En général, plus une entreprise figure en haut de cette liste, plus tous les panneaux solaires qu’elle propose sont efficaces.

Qu’est-ce que l’efficacité des panneaux solaires ?

L’efficacité des panneaux solaires est une mesure de la quantité d’énergie solaire qu’un panneau solaire transforme en électricité utilisable.

« Si quelque chose est efficace à 20 %, cela signifie que 20 % de l’énergie de cette lumière solaire atteignant le panneau solaire est transformée en électrons en mouvement », Daniel Ciolkoszprofesseur de génie agricole et biologique à la Pennsylvania State University, a déclaré à CNET.

Un panneau solaire plus efficace produira plus d’électricité qu’un panneau moins efficace, même s’il est exposé à la même quantité de lumière solaire.

Qu’est-ce qui affecte l’efficacité des panneaux solaires ?

Les nombres indiqués ci-dessus sont obtenus dans des conditions contrôlées lors d’essais en laboratoire. Dans le monde réel, de nombreux facteurs pourraient vous amener à recevoir moins d’énergie que ne le suggère la cote d’efficacité d’un panneau. Un ciel brumeux, un angle ou un emplacement sous-optimal sur votre toit ou des composants électroniques inefficaces entre vos panneaux et les éléments qu’ils alimentent peuvent entraîner une puissance de sortie réelle inférieure.

Un autre facteur affectant l’efficacité des panneaux solaires est leur température. À mesure que les panneaux solaires chauffent, ils commencent à produire moins d’énergie, mais pas au même rythme. Le coefficient de température d’un panneau solaire mesure à quel point sa production s’aggrave pour chaque degré Celsius (1,8 degrés Fahrenheit) au-dessus de 25C (77F).

Les panneaux solaires sont installés en biais pour capter une plus grande partie de l’énergie solaire. Raimund Koch/Getty Images

Par exemple, à 26 C (79 F), un REC Alpha Pure produirait 0,24 % d’énergie en moins qu’à 25 degrés. À 29C (84F), il perdrait un peu moins de 1% de sa production.

L’efficacité des panneaux solaires est-elle importante ?

Toutes choses étant égales par ailleurs, il serait logique de choisir un panneau solaire à haut rendement plutôt qu’un autre avec une cote inférieure. Mais les panneaux solaires à haut rendement coûtent généralement plus cher que ceux qui sont moins bien notés, donc faire le meilleur choix devient une question d’équilibre entre vos objectifs financiers avec ce que votre installateur préféré propose et d’autres considérations comme la marque et l’esthétique.

« Ce n’est qu’une partie de l’équation », a déclaré Ciolkosz. « La plus grande question pour l’utilisateur final est l’économie et comment cela rapporte. »

Y a-t-il un cas où l’efficacité pourrait être une considération valable?

« Si vous avez une de ces petites maisons sur HGTV », a déclaré Tom Beresnyak, un éducateur de vulgarisation de l’Université d’État de Pennsylvanie.

Si vous êtes limité par l’espace disponible pour les panneaux solaires, vous voudrez peut-être extraire autant d’énergie solaire que possible de cet espace, bien que si votre état le permet, un abonnement solaire communautaire pourrait toujours être un meilleur choix financièrement, a déclaré Beresnyak.

Que dois-je considérer lors du choix d’une entreprise de panneaux solaires ?

Parce qu’il n’y a pas de solution solaire unique, il n’y a pas de conseil unique pour choisir une entreprise solaire. La meilleure approche consiste à obtenir des devis de plusieurs installateurs avant de prendre une décision. Choisissez l’entreprise qui vous a offert le meilleur ajustement à vos besoins, en qui vous avez confiance pour faire le travail et qui a répondu à toutes vos questions.

Vous devez comprendre votre consommation d’énergie avant de passer à l’énergie solaire et décider si vos objectifs sont de remplacer complètement cette énergie, d’économiser autant d’argent que possible ou de réaliser autre chose. À partir de là, il s’agit de mesurer les devis concurrents par rapport à vos objectifs.

Le Le ministère de l’Énergie recommande que vous choisissiez un installateur avec des références d’un tiers respecté, comme le North American Board of Certified Energy Practitioners, qui exploite un répertoire en ligne des installateurs certifiés que vous pouvez filtrer par état et certification.

Les installateurs doivent absolument évaluer l’état de votre toit, car le retrait de panneaux à une date ultérieure pour remplacer un toit entraînera un coût supplémentaire. Ils doivent également être en mesure de répondre de manière transparente aux questions sur la conception des systèmes et pourquoi ils font leur proposition spécifique.

« L’installateur peut faire une énorme différence car l’angle et le support [are important for] maximiser ce que vous avez à cet endroit – un installateur qualifié sera toujours la véritable clé de votre production à long terme », a déclaré Beresnyak.

FAQ

Quel type de panneaux solaires est le plus efficace ?