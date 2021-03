À l’heure actuelle, la plupart des pays du monde sont largement conscients des avantages de l’énergie solaire. Ils sont un excellent moyen non polluant d’allumer nos lampes et de faire fonctionner nos téléviseurs, etc. Mais un argument négatif mis contre les fermes solaires terrestres est qu’elles occupent de grandes sections de précieuses ressources foncières qui pourraient être utilisées pour l’agriculture, voire pour vivre. La solution? Mettons les panneaux solaires sur les plans d’eau pour faire des fermes solaires flottantes. Bien que cela semble être la réponse parfaite, est-il vraiment aussi sûr de couvrir les lacs et les réservoirs avec d’énormes panneaux?

