Les panneaux reviennent sur le terrain du Tennessee après que le juge ait bloqué une nouvelle règle les interdisant en grande partie

NASHVILLE, Tennessee (AP) — Les gens ont tenu des pancartes sans problème au complexe du Capitole du Tennessee mercredi après qu’un juge a accepté de bloquer temporairement une nouvelle règle proposée par les républicains de la Chambre qui avait interdit au public de le faire lors des audiences en salle et en comité.

La décision est intervenue dans le cadre d’un procès intenté après que les policiers de l’État ont expulsé mardi trois personnes qui tenaient de petites pancartes appelant au contrôle des armes à feu lors d’une audience sur le même terrain de l’État où les républicains ont également attiré l’attention cette année pour avoir expulsé deux jeunes législateurs démocrates noirs pour avoir enfreint les règles de procédure.

Les renvois de cette semaine ont eu lieu sur ordre d’un président du sous-comité du GOP, qui a ensuite ordonné aux policiers d’expulser le reste du public de la salle du comité après avoir jugé la foule trop indisciplinée. Cela comprenait des parents en deuil étroitement liés à une récente fusillade dans une école de Nashville, qui ont fondu en larmes face à cette décision.

La scène émotionnelle et chaotique a irrité les législateurs républicains et démocrates, tandis que d’autres ont souligné que même si les panneaux étaient interdits, le public pouvait toujours porter librement des armes à feu à l’intérieur du bâtiment du bureau législatif. Des panneaux étaient présents lors d’une audience d’un comité de la Chambre mercredi matin.

La décision de la chancelière de Nashville, Anne Martin, est intervenue quelques heures après le dépôt d’une plainte par l’Union américaine des libertés civiles du Tennessee au nom des trois femmes qui ont été expulsées en raison de leurs pancartes : Allison Polidor, Maryam Abolfazli et Erica Bowton.

Les républicains, qui disposent d’une grande majorité à la Chambre, ont approuvé cette semaine une nouvelle série de règles strictes lors d’une session extraordinaire convoquée par le gouverneur Bill Lee en réaction à la fusillade dans l’école de Nashville en mars. On ne s’attend pas à ce que les dirigeants du Parti républicain adoptent un contrôle sur les armes à feu malgré les pressions du gouverneur en faveur d’une législation visant à garder les armes à l’écart des personnes considérées comme dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui.

Le Sénat a adopté un programme beaucoup plus restreint, faisant avancer des projets de loi sur les coffres-forts et les serrures pour armes à feu, entre autres mesures.

Ils ont approuvé l’interdiction sévère au public d’accéder aux galeries du Sénat et de la Chambre, où les gens sont traditionnellement autorisés à regarder leur gouvernement en action. Le Sénat n’a pas interdit les pancartes.

Une audience sur l’injonction temporaire est prévue pour le 5 septembre. Cependant, les législateurs devraient ajourner l’audience d’ici jeudi, ce qui signifie que les gens disposent de toute façon d’une fenêtre limitée pour afficher des pancartes.

Un porte-parole du président de la Chambre, Cameron Sexton, cité comme accusé, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

« Nous félicitons le tribunal d’avoir pris des mesures rapides pour protéger les droits à la liberté d’expression des Tennessiens », a déclaré Stella Yarbrough, directrice juridique de l’ACLU du Tennessee, dans un communiqué de presse. « La démocratie dépend de la capacité des citoyens à exprimer leurs opinions à leurs représentants élus sur les questions qui les tiennent à cœur, et cette règle déraisonnable a empêché les citoyens de participer pleinement au processus démocratique. »

Lundi, le premier jour de la session extraordinaire, les républicains de la Chambre ont approuvé un nouvel ensemble de règles de procédure prévoyant des sanctions sévères pour les législateurs jugés trop perturbateurs ou distrayants, et ils ont interdit aux visiteurs de porter des pancartes à l’intérieur du Capitole et dans les salles d’audience législative. Alors que les dirigeants du Parti républicain à la Chambre des représentants ont défendu les restrictions imposées aux législateurs, ils sont restés largement silencieux sur les raisons pour lesquelles ils s’en sont également pris aux panneaux.

Polidor, une défenseure du contrôle des armes à feu de Nashville, a été escortée hors d’une salle d’audience parce qu’elle tenait une pancarte indiquant : « 1 ENFANT » est plus grand que « TOUTES LES ARMES ».

« Je me suis joint à tant d’autres mamans de tout le Tennessee pour exhorter nos législateurs à adopter des lois de bon sens sur les armes à feu », a déclaré Polidor dans le communiqué de presse. «J’ai été expulsé pour avoir tenu pacifiquement une petite pancarte et exercé mes droits du premier amendement. Ce qui a commencé comme un débat sur la sécurité des armes à feu s’est transformé en une violation flagrante de mes droits au titre du premier amendement.

Alors que les armes à feu sont depuis longtemps autorisées à l’intérieur du bâtiment législatif du Tennessee, les pancartes portatives ont été critiquées par les législateurs comme constituant un risque potentiel pour la sécurité et une distraction des débats.

En 2017, les panneaux ont été brièvement interdits à Cordell Hull – le bâtiment qui abrite à la fois les salles des comités législatifs et les bureaux des législateurs et du personnel – à la suite de manifestations contre la réinstallation des réfugiés, l’expansion de Medicaid et les taxes sur l’essence.

Cette politique a ensuite été modifiée pour permettre au public de tenir de petites pancartes de la taille d’une lettre à l’intérieur de Cordell Hull, mais a interdit toute pancarte sur des bâtons ou des poteaux.

Au cours des années qui ont suivi, les membres du public sont apparus à plusieurs reprises avec des pancartes reflétant un large éventail de positions politiques.

En avril, les républicains du Tennessee ont expulsé les représentants démocrates Justin Jones et Justin Pearson pour avoir enfreint les règles de la Chambre lors d’une manifestation en faveur du contrôle des armes à feu. Les deux législateurs ont depuis été réintégrés et réélus, mais leur expulsion a provoqué une onde de choc quant à la capacité de la majorité républicaine à imposer des sanctions strictes aux opposants.

Jonathan Mattise et Kimberlee Kruesi, Associated Press