Les réseaux sociaux regorgent toujours de toutes sortes de mèmes et de blagues. Dans un endroit où Binod et Bernie Sanders ont une tendance mondiale, il n’est pas difficile de voir un petit mot ou une phrase sans importance se rattraper et devenir le fourrage des mèmes.

Le dernier buzz concerne des panneaux publicitaires originaux autour de nombreuses villes importantes de l’Inde. Si vous avez repéré des affiches dans votre ville lisant « Siddhi Hates Shiva », alors vous n’êtes pas seul. Quelques jours avant la Saint-Valentin, « Siddhi Hates Shiva » semble avoir pris d’assaut Twitter et fait une énorme tendance sur la plateforme. #SiddhiHatesShiva a déjà commencé à dominer les tendances en ligne.

Les panneaux publicitaires exprimant l’amour sont courants pendant la semaine de la Saint-Valentin. Mais le texte soulignant la haine laisse les gens dans une frénésie, beaucoup se demandant «Qu’est-ce que Shiva a fait?» De nombreuses personnes qui ont découvert ces bannières étaient tout aussi curieuses de savoir pourquoi ces messages apparaissent au hasard. Des gens de tout le pays inondent les plateformes de réseautage social de photos d’affiches qu’ils ont trouvées dans leur propre ville.

Des panneaux publicitaires aux piliers du métro et aux bus, des affiches similaires ont été repérées partout. L’affiche présente également un cœur qui a été rayé. Personne ne sait quelle est la raison derrière les affiches. Après ce qui ressemblait à une histoire d’amour qui a mal tourné, les gens essaient de découvrir la vérité sur l’amant déchu. De telles bannières ont été repérées à Bhajanpura, à l’est de Delhi, à Kanpur et à Bandra à Mumbai. Beaucoup de gens se sont souvenus de la note virale «Sonam Gupta bewafa hai». Pour vous rafraîchir la mémoire, le texte « Sonam Gupta Bewafa hai » est devenu viral après avoir été écrit sur un billet de banque en 2016.

Les internautes émettent toutes sortes de spéculations suggérant une torsion des affiches virales «Siddhi déteste Shiva». Certains prétendent qu’il s’agit d’un stratagème marketing, d’autres affirment qu’il s’agit d’un nouveau web ou d’une nouvelle série télévisée. D’autres voulaient encore savoir ce que faisait Shiva qui faisait que Siddhi le haïssait.

Voici ce que Twitter a à dire:

Bien que pour le moment, on ne sache pas qui sont Siddhi et Shiva. Il n’y a aucune confirmation qui est derrière la campagne virale pour le moment. Cependant, certaines personnes pensent qu’il s’agit d’une stratégie de promotion pour le prochain film Atrangi Re.

Le film met en vedette Akshay Kumar, Sara Ali Khan et Dhanush dans des rôles clés.