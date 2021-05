Les panneaux LTPO OLED 120 Hz de Samsung pour la série iPhone 13 Pro sont en production

Samsung est le principal fournisseur des écrans iPhone d’Apple depuis un certain temps et grâce aux progrès technologiques du géant coréen de la technologie dans le domaine, il a pu à nouveau obtenir une commande d’environ 80 millions d’unités. En d’autres termes, les panneaux LTPO OLED 120 Hz attendus pour l’iPhone 13 Pro et le 13 Pro Max seront probablement tous fournis par Samsung.

Il semble que les OLED LPTO rapides et écoénergétiques ne parviendront qu’aux modèles haut de gamme d’iPhone 13. LG et BOE rempliront le reste des commandes d’écrans mini OLED pour iPhone 13 et 13. On estime que LG Display expédie environ 30 millions d’unités.

Mais comme la famille iPhone 12 ne sera pas interrompue de sitôt, le besoin de panneaux OLED standard ne disparaîtra pas. D’ici la fin de cette année, Samsung expédiera 120 millions d’écrans OLED, LG Display sécurisera 50 millions de panneaux tandis que BOE livrera les 9 millions restants.

Les sources de l’industrie soulignent également que cette année, la production de panneaux OLED a commencé environ un mois plus tôt, confirmant des rapports antérieurs selon lesquels l’iPhone 13 reviendrait au lancement habituel de septembre.

