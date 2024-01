les panneaux en polycarbonate reflètent la lumière dans un atelier industriel minimaliste en Argentine

l’atelier industriel s’installe au sein de l’existant entrepôt à San Rafael

L’atelier industriel, conçu par Marcos Garbin, se déploie comme un espace de bureau minimaliste au sein d’un bâtiment existant. entrepôt à San Rafael, Argentine. Le bureau l’espace est créé le long d’un mur existant, comportant un seul bureau stratégiquement positionné face au brique côté avec fenêtres pour une meilleure ventilation. Les tables de réunion et de lecture sont placées au centre et l’espace d’étude est défini par des murs qui ne s’étendent pas jusqu’au plafond, le séparant du studio. La conception privilégie la simplicité, l’économie et la facilité d’assemblage, en utilisant un système fermé de poutres et de colonnes lamellées de taille et de proportion uniformes.

Les caractéristiques distinctives incluent une porte battante qui peut être ouverte manuellement pour modifier la direction et la fonction de l’espace, assurant ainsi l’intimité pendant les heures de travail en l’isolant du bruit industriel. L’alvéolaire polycarbonate La façade sert de surface réactive, offrant de la translucidité tout en garantissant l’intimité. Le caractère industriel des surfaces est subtilement adouci par les conditions diffuses créées par les panneaux en polycarbonate.

toutes les images de Luis Abba

des configurations d’éclairage complexes créent un espace de bureau nuancé

L’adaptation architecturale est discrète mais fondamentale, mettant l’accent sur les aspects qualitatifs de l’espace. Le système de treize colonnes et dix poutres transforme le pavillon en un élément réfléchissant, interagissant avec son environnement en transmettant et en recevant la lumière. Ce jeu de lumière participe à la luminosité du pavillon et crée un environnement architectural nuancé. La conception de atelier industriel embrasse les matériaux techniques et intellectuels du contexte, expérimentant selon des règles établies pour atteindre un équilibre de simplicité et d’intensité dans l’espace architectural.



le jeu de lumière pénétrant dans le pavillon crée des environnements architecturaux nuancés et dynamiques



les panneaux en polycarbonate adoucissent subtilement le caractère industriel des surfaces, créant une ambiance diffuse



le pavillon se transforme en un élément interactif qui transmet et reçoit la lumière



la façade alvéolaire en polycarbonate agit comme une surface réactive, offrant une translucidité



une porte battante à commande manuelle modifie la direction et la fonction de l’espace, offrant ainsi une intimité face au bruit industriel



les tables centrales de réunion et de lecture créent un point focal dans l’espace d’étude partiellement défini