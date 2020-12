Logo de la société multinationale américaine de technologie Google vu à Googleplex, le complexe du siège social de Google et de sa société mère Alphabet Inc.

LONDRES – Google a déployé jeudi de nouveaux panneaux d’information dans les résultats de recherche visant à contrer les fausses allégations concernant les vaccins contre le coronavirus.

Le géant de l’internet a déclaré dans un article de blog que la fonctionnalité serait lancée en premier au Royaume-Uni, qui a commencé à vacciner les gens avec le vaccin Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech.

La fonctionnalité sera déployée dans d’autres pays une fois qu’ils auront commencé à approuver les vaccins.

Google met à jour ses plates-formes depuis plusieurs mois, avec des fonctionnalités affichant des données relatives à Covid provenant de gouvernements et d’autorités sanitaires comme l’Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control, dans le but de lutter contre la désinformation sur le virus.

Son service de partage de vidéos YouTube a lancé pour la première fois des panneaux d’information sur le virus en mars, et il dit qu’ils ont été visionnés 400 milliards de fois. YouTube a également mis à jour ses politiques en octobre pour supprimer les vidéos contenant de fausses allégations sur les vaccins contre le coronavirus.