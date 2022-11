Les panneaux d’affichage “Ted Lasso” encouragent les joueurs de la Coupe du Monde de la FIFA aux États-Unis

Juste à temps pour la coupe du monde, panneau d’affichage souhaits et mots d’encouragement écrit par l’entraîneur de football préféré de la télévision – ou, pour ceux de l’autre côté de l’étang, l’entraîneur de football – continue d’apparaître dans les villes natales des joueurs de l’équipe de football masculine américaine, comme l’a rapporté plus tôt lundi par Date limite.

Les encouragements sont écrits sur le ton de Ted Lasso, et les fans peuvent les trouver dans tout le pays, de St. Louis et Seattle à San Diego et Pico Rivera, en Californie.

Les panneaux d’affichage ont un fond jaune moutarde et une police bleue et offrent des messages aimables aux membres de l’équipe signés par Ted Lasso. Un panneau d’affichage, dirigé vers Luca de la Torre de San Diego, appelle le joueur “Luca de la Torrific” et rumine sur les célèbres skateurs, poètes pour enfants et présentateurs de la ville.

“Je ne suis ni scientifique ni San Diego-ist, mais mes études montrent que cette ville est sur le point de devenir joyeuse une fois que vous vous promenez sur la plus grande scène de football. Vous allez leur donner de quoi sourire du haut du podium”, le reste du panneau d’affichage lit.

La série Apple TV Plus a fait ses débuts en 2020 avec une popularité généralisée et des éloges de la critique. Ted Lasso a remporté le prix de la meilleure comédie aux Emmy Awards de cette année pour la deuxième année consécutive et a reçu un total de 11 Emmy gagne. L’écrivain et star de la série Brett Goldstein a déclaré que la série devrait se terminer après sa troisième saison.