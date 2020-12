Avec la gamme Samsung Galaxy S21 approchant plus rapidement que prévu (elle sera lancée en janvier après tout), c’est naturellement le sujet brûlant en ce moment. Nous venons de voir toute la famille dans un ensemble de rendus de haute qualité, et il est maintenant temps pour une image plus réelle sinon tout à fait aussi révélatrice.

Tipster Samsung digne de confiance Univers de glace vient de publier sur son compte Instagram une photo en direct des panneaux vitrés avant du trio Galaxy S21. Et mis à part la comparaison de taille côte à côte que nous avons obtenue à partir de l’image, nous pouvons également voir que les rendus précédents des Galaxy S21 sont assez précis. La lunette inférieure est juste un peu plus épaisse que les lunettes latérales et supérieures, mais pas assez pour ruiner la symétrie globale.

De plus, comme il s’agit de la couche de verre supérieure avant des téléphones, il n’y a pas de découpe pour la caméra selfie, qui est censée être centrée comme avant. Et, bien sûr, nous obtenons une confirmation sur les tailles d’écran – 6,9 « pour l’Ultra, 6,7 » pour le modèle Plus et 6,3 « pour la vanille.

De plus, nous avons un regard en direct sur le dos du Galaxy S21 Ultra et du Galaxy S21 + côte à côte. L’Ultra aurait un appareil photo principal de 108 MP aux côtés d’un module ultra-large de 12 MP ainsi que de deux téléobjectifs 10 MP (dont l’un aura un zoom optique 10x).

Voici la photo du monde réel des Galaxy S21 Ultra et S21 Plus, côte à côte. Regardez la vidéo youtube complète ici pour plus de détails: https://t.co/AYC9OKrxnQ pic.twitter.com/SLp61Wce64 – sakitech (@sakitechonline) 7 décembre 2020

Le S21 + arborera des tireurs principaux et ultra-larges de 12MP aux côtés d’un module téléobjectif de 64MP. Les deux modèles seront livrés avec des dos en verre arborant une finition mate.

