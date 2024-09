Les pandémies semblent avoir fait leur retour. Pourquoi cela se produit-il ? : ScienceAlert

Les pandémies – la propagation mondiale de maladies infectieuses – semblent faire leur retour.

Au Moyen Âge, nous avons eu la peste noire et, après la Première Guerre mondiale, nous avons eu la peste espagnole. grippeDes dizaines de millions de personnes sont morts de ces maladies.

Puis la science a commencé à prendre le dessusla vaccination ayant éradiqué la variole et la polio presque. Des antibiotiques sont devenus disponibles pour traiter les infections bactériennes et, plus récemment, des antiviraux également.

Mais au cours des dernières années et décennies, les pandémies semble revenirDans les années 1980, nous avions VIH/ sidapuis plusieurs pandémies de grippe, le SRAS, et maintenant le COVID (non, le COVID n’est pas terminé).

Alors pourquoi cela se produit-il et y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour éviter de futures pandémies ?

Écosystèmes déséquilibrés

Les écosystèmes sains et stables fournissent des services qui nous maintiennent en bonne santé, tels que l’approvisionnement en nourriture et en eau potable, la production d’oxygène et la mise à disposition d’espaces verts pour nos animaux. loisirs et bien-être.

Un autre service essentiel que fournissent les écosystèmes est la régulation des maladies. Lorsque la nature est en équilibre – les prédateurs contrôlant les populations d’herbivores et les herbivores contrôlant la croissance des plantes – il est plus difficile pour les agents pathogènes d’apparaître de manière à provoquer des pandémies.

Mais lorsque les activités humaines perturber et déséquilibrer les écosystèmes – par exemple par le biais de changement climatique et la perte de biodiversité – les choses tournent mal.

Par exemple, le changement climatique affecte le nombre et la répartition des plantes et des animaux. Les moustiques porteurs de maladies peuvent se déplacer des tropiques vers des climats autrefois tempérés à mesure que la planète se réchauffe, et peuvent infecter davantage de personnes pendant les mois normalement exempts de maladies.

Nous avons étudié la relation entre la météo et la dengue fièvre transmission en Chine, et nos conclusions soutiennent la même conclusion à laquelle est parvenue de nombreuses autres études:Le changement climatique est susceptible d’exposer davantage de personnes au risque de contracter la dengue.

La perte de biodiversité peut avoir des effets similaires en perturbant les chaînes alimentaires. Lorsque les éleveurs ont défriché les forêts en Amérique du Sud Dans la première moitié du XXe siècle, les minuscules chauves-souris vampires vivant dans les forêts et se nourrissant de sang ont soudainement eu à leur disposition un assortiment de grands animaux sédentaires pour nourrir leur bétail.

Alors que les chauves-souris vampires étaient auparavant tenues en échec par la disponibilité limitée de nourriture et la présence de prédateurs dans l’équilibre écosystème forestierles effectifs de cette espèce ont explosé en Amérique du Sud.

Ces chauves-souris sont porteuses de la rage virusce qui provoque infections cérébrales mortelles chez les personnes mordues. Bien que le nombre de décès dus à la rage transmise par les chauves-souris ait considérablement diminué grâce aux programmes de vaccination en Amérique du Sud, la rage causée par les morsures d’autres animaux est toujours présente. représente une menace mondiale.

Alors que le développement urbain et agricole empiète sur les écosystèmes naturels, les humains et les animaux domestiques sont de plus en plus exposés à des risques d’infection par des agents pathogènes normalement observés uniquement chez les animaux sauvages, en particulier lorsque les gens chassent et mangent des animaux sauvages.

Le virus du VIH, par exemple, entré pour la première fois dans les populations humaines provenant de singes abattus pour être mangés en Afrique, puis répandus dans le monde entier par le biais des voyages et du commerce.

Pendant ce temps, on pense que les chauves-souris sont le réservoir d’origine pour le virus qui a causé le COVID pandémiequi a tué plus de 7 millions de personnes à ce jour.

En fin de compte, tant que nous ne nous attaquerons pas efficacement à l’impact insoutenable que nous avons sur notre planète, les pandémies continueront de se produire.

Cibler les causes ultimes

Les facteurs tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et d’autres défis mondiaux sont la cause ultime (de haut niveau) des pandémies. Parallèlement, les contacts accrus entre les humains, les animaux domestiques et la faune sauvage en sont la cause immédiate.

Dans le cas du VIH, bien que le contact direct avec le sang infecté des singes ait été la cause immédiate, les singes n’ont été abattus que parce qu’un grand nombre de personnes très pauvres avaient faim – une cause ultime.

La distinction entre causes ultimes et causes immédiates est important, car nous ne traitons souvent que les causes immédiates. Par exemple, les gens peuvent fumer à cause du stress ou de la pression sociale (causes ultimes de la maladie pulmonaire) cancer), mais ce sont les toxines présentes dans la fumée qui causent le cancer (cause immédiate).

En règle générale, les services de santé se préoccupent uniquement d’empêcher les gens de fumer – et de traiter les maladies qui en résultent – ​​et non d’éliminer les facteurs qui les poussent à fumer en premier lieu.

De la même manière, nous faisons face aux pandémies en adoptant des mesures de confinement, de port du masque, de distanciation sociale et de vaccination – autant de mesures qui visent à stopper la propagation du virus. Mais nous accordons moins d’attention aux causes profondes des pandémies – jusqu’à très récemment peut-être.

Une approche de santé planétaire

Il y a une prise de conscience croissante de l’importance d’adopter une approche de « santé planétaire » pour améliorer la santé humaine. concept est basé sur la compréhension que la santé humaine et la civilisation humaine dépendent de systèmes naturels florissants et d’une gestion judicieuse de ces systèmes naturels.

Avec cette approche, les facteurs ultimes tels que le changement climatique et la perte de biodiversité seraient prioritaires pour prévenir de futures pandémies, tout en travaillant avec des experts de nombreuses disciplines différentes pour traiter les causes immédiates, réduisant ainsi le risque global.

L’approche de la santé planétaire a l’avantage d’améliorer à la fois la santé de l’environnement et la santé humaine. Nous sommes encouragés par l’adoption croissante de l’enseignement des concepts de santé planétaire dans les sciences environnementales, les sciences humaines et les sciences de la santé dans de nombreuses universités.

Alors que le changement climatique, la perte de biodiversité, les déplacements de population, les voyages et le commerce continuent d’accroître le risque d’épidémies, il est essentiel que les intendants de la planète du futur aient une meilleure compréhension de la manière de s’attaquer aux causes ultimes qui sont à l’origine des pandémies.

Olga AnikeevaChargé de recherche, École de santé publique, Université d’Adélaïde; Jessica StanhopeChargé de cours, École des sciences et pratiques paramédicales, Université d’Adélaïde; Peng BiProfesseur, École de santé publique, Université d’Adélaïdeet Philippe WeinsteinProfesseur et chercheur associé, École de santé publique, Université d’Adélaïde

Cet article est republié à partir de La Conversation sous licence Creative Commons. Lire la suite article original.