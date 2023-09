Les pandas retournent en Chine alors que les accords de prêt avec les zoos américains et britanniques prennent fin

Commentez cette histoire Commentaire

La Chine attend le retour de ses pandas géants. Les invités noirs et blancs, attractions vedettes des zoos aux États-Unis et en Grande-Bretagne, devraient retourner dans leur pays d’origine d’ici la fin de l’année prochaine, ce que les analystes suggèrent comme un possible changement de cap dans l’approche chinoise de la « diplomatie du panda ». »

À Washington, les trois pandas du zoo national devraient partir pour la Chine d’ici le 7 décembre, à l’expiration de leur accord de prêt. Il n’en reste que quatre à Atlanta, qui doivent également partir l’année prochaine, à moins qu’un nouvel accord ne soit conclu. La Grande-Bretagne perdra ses deux derniers pandas en décembre, tout comme l’Australie l’année prochaine si l’accord existant n’est pas prolongé. Il n’existe actuellement aucun accord pour les remplacer. Sans prolongation, les États-Unis risquent de ne plus avoir de pandas géants pour la première fois depuis 1972.

« C’est peut-être une façon pour Pékin de signaler à l’Occident qu’il n’est peut-être pas très satisfait de la façon dont les choses se passent », a déclaré Chee Meng Tan, professeur agrégé à l’Université de Nottingham en Malaisie, qui étudie la « diplomatie du panda », le terme utilisé. pour décrire la stratégie de Pékin qui consiste à offrir ou prêter des ours depuis des décennies dans l’espoir de nouer des relations avec d’autres pays.

Pékin est de plus en plus frustré par la détérioration des relations entre la Chine et l’Occident ces dernières années, a déclaré Tan. «C’est peut-être une façon de le dire aux gens. « Vous ne nous traitez pas très bien, alors peut-être que nous retirerons nos pandas », a-t-il ajouté lors d’un entretien téléphonique jeudi.

Les pandas du zoo de Memphis sont partis en avril et ceux du zoo de San Diego en 2019. Après le départ du zoo national prévu en décembre, les fans de pandas géants devront se rendre en Géorgie pour admirer le couple d’ours noirs et blancs du zoo d’Atlanta, le dernier resté dans le pays. Ils n’ont pas beaucoup de temps non plus : dans l’accord conclu par le zoo, les pandas doivent partir en 2024 et, en avril, il n’y avait eu aucune discussion sur son renouvellement.

Les pandas sont un symbole dans les relations entre les États-Unis et la Chine depuis 1972 – lorsque le président Richard M. Nixon a effectué sa visite historique en Chine communiste et que le premier ministre chinois Zhou Enlai a offert à la première dame Pat Nixon deux pandas géants – qui ont fini dans le zoo de Washington. « C’était le signe d’une amélioration des liens entre Pékin et le reste du monde », a déclaré Tan.

La Chine a également reconnu le rôle des pandas dans sa diplomatie dans le passé : il y a dix ans, l’ambassadeur de Chine aux États-Unis, Cui Tiankai, a déclaré dans un éditorial pour le Washington Post : « Il y a en fait deux ambassadeurs chinois à Washington : moi et le petit panda au zoo national.

La Première dame Pat Nixon fait du tourisme et visite un complexe de pandas géants en Chine en février 1972. (Vidéo : Bibliothèque et musée présidentiels Richard Nixon)

Et les pandas comptent beaucoup, même pour ceux qui ne s’intéressent pas à la politique. Les pandas géants du zoo de Washington, Mei Xiang et Tian Tian, ​​enchantent les visiteurs depuis des années, et ils sont venus nombreux ces derniers jours rendre hommage aux pandas et à leur fils de 3 ans, Xiao Qi Ji, avant leur départ pour la Chine. Aux Pays-Bas et au Japon, qui ont également renvoyé des pandas en Chine cette année selon les termes d’accords existants, des foules se sont également rassemblées pour leur dire au revoir. En fait, quelque 60 000 personnes ont demandé des billets pour voir Xiang Xiang, le panda de 5 ans. ourse au zoo d’Ueno à Tokyo, lors de son dernier jour, certains fondant en larmes en la regardant, a rapporté Reuters.

En plus d’engendrer un bilan émotionnel chez les visiteurs, le départ du panda pourrait être coûteux financièrement pour les zoos. De nombreuses études ont montré que les pandas constituent une attraction phare pour les visiteurs payants et une aubaine pour la vente de billets pour les zoos du monde entier, selon le South China Morning Post.

Les deux seuls pandas géants de Grande-Bretagne reviendront de leur domicile du zoo d’Édimbourg vers la Chine début décembre, a annoncé la Royal Zoological Society of Scotland plus tôt ce mois-ci, après avoir vécu en Écosse depuis 2011, tandis que L’Australie est également sur le point de perdre ses seuls pandas l’année prochaine, si le zoo d’Adélaïde ne parvient pas à prolonger un accord qui, selon le zoo, doit expirer en 2024.

Les départs des pandas sont généralement liés à la fin des accords de prêt sans prolongation, et les responsables n’ont pas explicitement lié leur retour à la politique. Cependant, les analystes chinois notent que ces départs surviennent alors que les relations de nombreux pays occidentaux avec ce pays sont devenues plus tendues ces dernières années.

« La Chine exige désormais que les pays qui ont eu le privilège d’héberger des pandas soient amicaux envers elle, et s’ils ne le font pas suffisamment, alors les pandas seront retirés », a déclaré Steve Tsang, directeur du China Institute de SOAS à Londres. un email jeudi. Il a déclaré que les rappels pourraient être considérés comme faisant partie de l’approche plus large et de plus en plus affirmée du président chinois Xi Jinping en matière de politique étrangère.

Un panda chinois, offert à Taiwan comme symbole d’amitié, est décédé

Certains signes montrent également que la politique consistant à prêter des pandas « d’amitié » aux pays occidentaux est considérée avec un scepticisme croissant en Chine. Plus tôt cette année, le Global Times, un tabloïd nationaliste chinois affilié à l’État, a publié un article intitulé : Est-il temps de mettre fin à la « diplomatie du panda » ?

Il peut y avoir d’autres raisons pour lesquelles la Chine est moins intéressée à envoyer ses pandas à l’étranger. Tan a souligné que le niveau de menace du panda géant avait été abaissé de « en danger » à « vulnérable » par l’Union internationale pour la conservation de la nature en 2016 – alors que sa population mondiale atteignait des niveaux plus durables. Cette menace explique également en partie pourquoi Pékin a collaboré avec des zoos étrangers pour accueillir des pandas – afin de promouvoir leur conservation, a-t-il déclaré.

D’autres pays ont renvoyé leurs pandas pour des raisons autres que les conditions du prêt. En 2020, le Canada a dit au revoir à ses deux seuls pandas géants, trois ans plus tôt que prévu – après que les autorités du zoo ont eu du mal à se procurer le bambou dont elles avaient besoin pour les nourrir. «Ils sont pointilleux», avait déclaré à l’époque le président du zoo de Calgary, Clément Lanthier, selon l’Associated Press. « Il y a une raison pour laquelle ils sont en danger. Ils ont besoin de leur bambou. C’est tout ce qu’ils font. Ils mangent du bambou et dorment.