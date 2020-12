Les pandas sont considérés comme des animaux paresseux parce qu’ils s’assoient ou dorment souvent idéalement. Mais il semble qu’ils soient prêts à faire un effort pour vaincre le froid.

Une étude publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences a révélé que les pandas roulent dans du fumier de cheval frais et le frottent sur leur corps pour se garder au chaud. Des experts chinois dans ce domaine ont vu des pandas renifler du fumier de cheval, le frotter sur leurs joues puis le répandre sur tout le corps, a rapporté Daily Mail.

La recherche a montré qu’il existe deux produits chimiques dans le fumier de cheval qui inhibent les voies de détection du froid chez les pandas. Cela les aidera à tolérer le froid. Wenliang Zhou de l’Académie chinoise des sciences a co-écrit cet article.

Dans leur article, les chercheurs ont déclaré que l’attirance pour les matières fécales était rarement trouvée chez les espèces de mammifères sauvages. L’acte a été vu dans des pandas géants Qinling à l’état sauvage entre 2016 et 2017. En tout, ils ont été témoins de 38 cas de comportement de roulement du fumier de cheval.

L’étude a également révélé que le fumier de cheval roulant dépendait de la température et de la disponibilité du fumier frais. Le comportement de roulement du fumier a été observé dans le fumier de cheval pas plus de 10 jours et entre la température de -5 degrés Celsius à 15 degrés Celsius.

Sur la base de leurs observations, les chercheurs ont mené une expérience sur des pandas géants au zoo de Pékin. Ils ont placé trois piles de foin, dont l’une avait été traitée avec du bêta-caryophyllène et de l’oxyde de caryophyllène. Le deuxième tas a été traité avec des acides gras tandis que le troisième tas a été traité avec de l’eau.

Ensuite, on a remarqué que les pandas géants préféraient rouler dans la première pile. Une expérience de laboratoire avec des souris a également été réalisée. Les souris traitées avec les deux produits chimiques étaient plus disposées à traverser une plaque chauffée à une plaque froide. Ils ont montré un comportement moins froid, comme se blottir ensemble.

Les chercheurs ont expliqué que les deux produits chimiques interagissent avec les récepteurs sensibles à la chaleur de l’animal, inhibant l’activation de la voie par le froid.

Les pandas géants restent les ours les plus menacés au monde, mais leur nombre augmente lentement. En raison de la déforestation, ils ont été déplacés des zones basses qui faisaient partie de leur habitat.

La plupart des pandas mangent du bambou, qui représente 99% de leur alimentation. Ils mangent également des petits rongeurs. Ils se trouvent principalement dans le centre de la Chine et vivent dans des forêts riches en bambou.