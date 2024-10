Les pandas ont atterri ! Voici ce que vous devez savoir

WASHINGTON– Le nouveau couple puissant de Washington, Bao Li et Qing Bao, s’installe dans leur nouvelle maison au Zoo national. Les pandas géants resteront interdits jusqu’au début de l’année prochaine, lorsque le zoo dévoilera au public sa maison de pandas récemment rénovée.

Pas avant un moment. Les ours subiront plusieurs semaines de quarantaine et de contrôles médicaux pour s’acclimater lentement à leur nouvel environnement. En plus de la petite armée de gardiens et d’experts en pandas du zoo, un gardien et un vétérinaire chinois ont accompagné les ours et resteront à Washington pendant environ un mois.

Le zoo a fixé au vendredi 24 janvier 2025 la date des débuts publics des pandas, avec une célébration publique des nouveaux arrivants du 29 janvier au 9 février. Membres du zoo auront la possibilité de réserver des billets pour une avant-première entre le 10 et le 19 janvier.

Pas du tout, pour l’instant. Mais c’est intentionnel.

Les ours de trois ans se sont rencontrés pour la première fois alors qu’ils étaient transportés depuis la Chine et sont séparés au zoo national. Ceci est cohérent avec le comportement normal des pandas dans la nature. Les pandas adultes vivent presque entièrement en solitaire. Les mâles et les femelles adultes n’interagissent réellement que pendant la période annuelle de 48 heures pendant laquelle la femelle est réceptive à la reproduction.

L’enclos des pandas du zoo est construit pour que Bao Li et Qing Bao puissent mener avec bonheur des vies complètement séparées. Les mères pandas et leurs petits restent généralement ensemble pendant environ deux ans avant de se séparer.

Les pandas sont de purs herbivores et apprécient une grande variété de fruits et légumes. Mais leur aliment de base absolu réside dans de grandes quantités de bambou. Sans suffisamment de bambou dans leur alimentation, les pandas peuvent rapidement tomber malades. Le zoo s’approvisionne en bambou auprès de son établissement partenaire, le Smithsonian Conservation Biology Institute, ainsi que d’une quinzaine de stands dans la grande région de Washington, DC. Et non, les particuliers ne peuvent pas faire don de bambou.

Détendez-vous, laissons-leur tous un peu d’intimité pour le moment.

Bao Li et Qing Bao ont tous deux trois ans et environ deux ans avant la maturité sexuelle. Le couple a été choisi pour leur compatibilité génétique, mais les pandas sont notoirement difficiles en matière d’accouplement et rien ne garantit que la nature suivra simplement son cours. Si nécessaire, le personnel médical du zoo possède une vaste expérience en matière d’insémination artificielle et a utilisé la procédure pour produire avec succès Xiao Qi Ji en 2020.

Techniquement oui, même s’il n’est pas clair si le fait d’avoir des parents dans l’industrie donne un avantage à un panda sur le marché. Bao Li est l’enfant et le petit-enfant des précédents pandas du zoo national. Ses grands-parents, Mei Xiang et Tian Tian, ​​​​sont retournés en Chine l’année dernière avec son jeune oncle Xiao Qi Ji ; sa mère Bao Bao est née au zoo national en 2013 et envoyée en Chine en 2017 dans le cadre de l’accord du zoo avec le gouvernement chinois. Bao Bao a donné naissance à Bao Li et à son frère jumeau Bao Yuan en Chine en août 2021.

La très populaire Panda Cam redémarrera également le 24 janvier, avec 40 caméras qui suivront les mouvements des ours. Le livestream sera diffusé de 7h à 19h et rediffusera les images de la journée dans la nuit. Le zoo a renforcé son infrastructure électronique en prévision de l’écrasement attendu des pandaphiles en ligne. Une vague massive de spectateurs a pratiquement surchargé les serveurs du Smithsonian lorsque Xiao Qi Ji est né devant la caméra en 2020.

Brandie Smith, la directrice du zoo, a déclaré qu’elle envisageait de démarrer la caméra plus tôt, avant que les ours ne fassent leurs débuts publics. Le zoo, cependant, « voulait donner aux pandas et aux gardiens plus de temps pour apprendre à se connaître sans que le monde ne les regarde », a déclaré Smith.

Le zoo national a signé un accord de coopération de 10 ans avec les autorités chinoises, en vertu duquel il verse chaque année un demi-million de dollars par ours. Tous les oursons nés dans des établissements à l’étranger doivent payer des frais supplémentaires et sont envoyés en Chine pour participer à des programmes de conservation et d’élevage de pandas avant d’atteindre l’âge de quatre ans.

Le zoo national a été occupé au cours des 11 mois écoulés depuis le retour en Chine des précédents occupants – Mei Xiang, Tian Tian et leur petit Xiao Qi Ji – en novembre dernier. L’enclos extérieur des pandas a en grande partie le même aspect avec quelques nouvelles clôtures et une nouvelle fonction d’escalade en bois ajoutée. Les vrais changements se situent à l’intérieur, où le zoo a lancé une modernisation et une rénovation de plusieurs millions de dollars avant même la conclusion du dernier accord de coopération visant à ramener les pandas géants à Washington, DC.