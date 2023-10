Les pandas de Washington sont des pions dans la nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine

Les termes étaient assez standards. La diplomatie panda avait cessé de se résumer à un gouvernement révolutionnaire offrant des mignonneries rares à ses amis. Il s’agissait désormais d’un nouveau membre de l’OMC concluant des accords de location lucratifs partout dans le monde – des accords qui n’auraient pas besoin d’être renouvelés si la situation changeait. D’autres zoos américains se sont également lancés dans l’action, ce qui signifie que les pandas de Washington ne constituaient plus une attraction aussi unique. Même les animaux de zoo en peluche semblaient refléter un déficit commercial croissant.

Les foules au zoo, cependant, ne semblaient pas trop contrariées par la géopolitique. Washington aimait toujours ses pandas, quel que soit leur statut juridique. Quelque 150 statues de pandas sont apparues dans les rues de Washington DC dans le cadre d’un projet d’art public. L’équipe de basket-ball des Washington Mystics de la WNBA a présenté Pax le Panda comme mascotte. David Rubenstein, le milliardaire fondateur du groupe Carlyle, politiquement connecté, a fait don de millions de dollars au programme et a obtenu en retour son nom sur la maison du panda. Le zoo a lancé une diffusion en direct « panda cam » : une vidéo de l’un des ours gambadant dans une tempête de neige en 2016 a été vue 93 millions de fois.

Le nouveau couple a également réussi à concevoir à plusieurs reprises, la naissance de chaque ourson étant devenue un événement d’actualité. Lors d’une visite d’État à Washington, la première dame chinoise Peng Liyuan et Michelle Obama ont annoncé conjointement la nomination de l’un d’eux, Bei Bei. Selon les termes de la location, Bei Bei a finalement été renvoyée en Chine, tout comme ses frères et sœurs Tai Shan et Bao Bao. Le zoo organisait à chaque fois des célébrations d’adieu. (Le plus jeune de la famille, Xiao Qi Ji, le premier panda né par insémination artificielle hors de Chine, est toujours là et devrait partir avec ses parents.)

Alors même que les relations entre les gouvernements devenaient plus glaciales, de nouvelles versions de l’accord de 2000 entre le zoo et l’organisation chinoise de la faune sauvage ont été signées en 2010 et de nouveau en 2015. L’accord le plus récent a été prolongé à la fin de l’année 2020 marquée par le Covid, au cours de laquelle le zoo a été fermé pendant un certain temps. Mais la prolongation n’était que de trois ans.

À ce stade, les négociations se déroulaient dans le contexte d’une scène politique américaine où les sentiments anti-chinois étaient exacerbés – et d’un contexte chinois où le ressentiment à l’égard des soi-disant conférences américaines rendait les dirigeants de moins en moins intéressés par les gestes délicats.

Un visiteur regarde des pandas en peluche au zoo national le 28 septembre 2023, lors d’un événement « Panda Palooza » pour commémorer le départ des trois pandas géants. | José Luis Magana/AP Photo

En particulier au sein de la droite populiste, on a tendance à considérer les dernières décennies de négociations avec la Chine comme l’histoire d’Américains naïfs se faisant espionner par un régime autocratique. L’année dernière, à la Chambre des représentants, ce sentiment s’est finalement attaché aux pandas. La loi sur la promotion de la naturalisation des animaux et de la démocratie (PANDA — vous comprenez ?), présentée par la républicaine de Caroline du Sud Nancy Mace, a condamné les baux de pandas, ordonnant aux États-Unis d’établir un programme rival d’élevage de pandas avec leurs alliés. Il est également indiqué que les pandas nés aux États-Unis devraient rester ici.

« Pendant trop longtemps, le Parti communiste chinois a tenté d’adoucir son image avec celle du panda tout doux en prêtant des pandas géants à des pays étrangers moyennant des frais de 500 000 dollars par panda. Tous les pays doivent accepter de restituer les pandas en Chine, propriété du gouvernement communiste chinois. Soyons sérieux dans notre diplomatie et frappons la Chine là où ça fait mal », Mace a déclaré dans un discours qui mentionnait l’épidémie de Covid à Wuhan et le traitement réservé à la minorité ouïghoure.

Dans une ligne qui a peut-être déconcerté les gardiens de zoo gardant les cages des pandas à Washington, Mace a également imploré le Congrès de « donner la liberté aux pandas et de permettre aux pandas nés aux États-Unis de rester aux États-Unis ».

La mesure n’a abouti à rien, mais c’était un assez bon exemple de la musique de fond de notre époque. Cela a-t-il fait exploser les chances d’obtenir un nouveau bail ? Pas clair. Les prêts de pandas aux zoos locaux ont également pris fin à Memphis et à San Diego. Un porte-parole du Département d’État m’a réitéré que l’accord entre le zoo national et la China Wildlife Conservation Association n’était pas un contrat de gouvernement à gouvernement. Mais en tant que trust créé et financé par le gouvernement fédéral, le Smithsonian est dirigé par des gens qui ont tendance à craindre d’être traînés devant le Congrès et accusés d’apaiser un ennemi.

Cet été, il est devenu évident que personne, des deux côtés, ne cherchait à apaiser les choses : le zoo a annoncé que le contrat expirerait à la fin de l’année. Dans un dernier élément symbolique, le programme d’adieu très médiatisé, qui comprenait des activités d’échange culturel chaleureuses comme des cours de calligraphie chinoise pour les enfants et de la nourriture de l’ambassade chinoise, a été parrainé par Boeing, une entreprise américaine qui a en fait besoin de vendre des choses en Chine. Chine.