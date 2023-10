WASHINGTON — Les trois pandas géants célèbres du zoo national rentreront chez eux un peu plus tôt que prévu. Les responsables du zoo ont déclaré jeudi à l’Associated Press que les ours adultes Mei Xiang et Tian Tian et leur ourson Xiao Qi Ji retourneraient en Chine à la mi-novembre.

L’accord d’échange du zoo avec le gouvernement chinois, négocié à l’origine par le président Richard Nixon il y a 50 ans, expire le 7 décembre. Les négociations en cours pour prolonger l’accord n’ont pas donné de résultats, alors que les observateurs chinois spéculent selon lesquels Pékin retirerait progressivement ses pandas du zoo. pays occidentaux en raison de la détérioration des relations diplomatiques avec les États-Unis et d’autres pays.

Les pandaphiles de tout le pays avaient encerclé la date de décembre comme dernière chance d’observer les ours emblématiques. Mais le zoo, pour des raisons non révélées, a déclaré que le départ aurait lieu environ trois semaines plus tôt.

“Les discussions avec notre partenaire chinois, la China Wildlife Conservation Association, pour développer un futur programme de pandas géants commenceront probablement après le retour des pandas actuels en Chine”, a déclaré la porte-parole du zoo, Annalisa Meyer, dans un courrier électronique. « Après 51 ans de succès, nous restons engagés en faveur de la conservation du panda géant. … Nous avons l’intention d’avoir à nouveau des pandas géants au zoo et de poursuivre nos recherches ici et notre travail de conservation en Chine.

Les ours sont une attraction très populaire et un symbole non officiel de la capitale nationale depuis des décennies. Chaque anniversaire était une occasion de célébration publique et la naissance lointaine de Xiao Qi Ji en pleine pandémie en août 2020 a conduit des millions de téléspectateurs vers la caméra panda du zoo.

Les responsables du zoo disent qu’ils gardent espoir de parvenir à un nouvel accord avec le gouvernement chinois. Le zoo de San Diego a rendu ses pandas en 2019, et le dernier ours du zoo de Memphis, Tennessee, est rentré chez lui plus tôt cette année. Le départ des ours du zoo national signifierait que les seuls pandas géants restants en Amérique se trouveraient au zoo d’Atlanta – et cet accord de prêt expirera à la fin de l’année prochaine.

Pékin prête actuellement 65 pandas à 19 pays dans le cadre de « programmes de recherche coopératifs » dont la mission déclarée est de mieux protéger les espèces vulnérables. Les pandas retournent en Chine lorsqu’ils atteignent un âge avancé, et tous les petits nés aux États-Unis sont envoyés en Chine vers l’âge de 3 ou 4 ans.