les palmiers du Yucatan transpercent un complexe résidentiel de style duplex par proyecciones civiles

Proyecciones Civiles présente un complexe résidentiel de deux logements

Le studio d’architecture et de design Proyecciones Civiles dévoile le Duplex Chelem, un style duplex Résidentiel complexe à Chelem, Yucatánsitué à quelques centaines de mètres de la plage. Le complexe se compose de deux modulaire unités, Casa Árbol et Casa Palmera, qui peuvent fonctionner indépendamment ou se combiner en une maison unifamiliale.

L’équipe préserve la flore existante du site qui définit chaque unité, équilibrant le besoin de densification avec l’accent mis sur le confort. Matériaux locaux comme la maçonnerie pierre, cèdrebois de pin vissé, marbreet la finition chukum, un stuc à base de calcaire mélangé à de la résine d’arbres homonymes, fusionnent l’habitation dans le paysage. Le nord façade présente des palmiers et des neem luxuriants préexistants, qui fonctionnent comme des limites naturelles pour les places de stationnement. Cette zone donne accès aux installations de service, notamment aux buanderies et aux espaces de rangement pour chaque unité. Dans Casa Palmera, les ouvertures au sol et sur le toit de la terrasse accueillent un palmier existant qui devient un point de repère au sein de la résidence.



toutes les images par Jasson Rodríguezavec l’aimable autorisation de Proyecciones Civiles

Duplex Chelem respecte la végétation indigène du Yucatan

Dans ce projet, le Atelier mexicain Proyecciones Civiles vise à s’engager en faveur d’une conception durable en accordant une attention particulière à la protection de l’environnement naturel du complexe. En entrant dans le Duplex Chelem, un escalier mène aux chambres ou au studio à l’étage, tandis que l’entrée de l’espace social principal révèle une cuisine, un salon et une salle de bain complète. Ces espaces sociaux s’ouvrent sur une terrasse avec vue panoramique, où une piscine est entourée de végétation indigène. L’espace extérieur relie également les espaces sociaux aux chambres privées, créant ainsi un tampon entre l’environnement sablonneux et les dortoirs. Située à l’extrémité sud de la propriété, chacune des chambres comprend un placard et une salle de bains attenante.



Proyecciones Civiles dévoile le Duplex Chelem, situé à quelques centaines de mètres de la plage



le complexe se compose de deux unités modulaires, Casa Árbol et Casa Palmera



Casa Palmera présente des ouvertures sur le sol et le toit de la terrasse pouvant accueillir un palmier existant.



chaque unité peut fonctionner indépendamment ou se combiner en une maison unifamiliale



l’équipe préserve la flore existante du site qui définit chaque unité