La Coupe du monde des clubs est énorme en Amérique du Sud, en grande partie parce qu’elle est la continuation de rivalités locales par d’autres moyens.

Cela est particulièrement vrai du club représentant le continent dans la compétition de cette année, qui a débuté au Qatar. La pression est sur Palmeiras du Brésil. Tous leurs rivaux locaux peuvent prétendre avoir été champions du monde. Santos, l’équipe battue par Palmeiras lors de la finale de samedi de la Copa Libertadores, a remporté l’ancien trophée Intercontinental à deux reprises au début des années 60. Sao Paulo a fait la même chose trois décennies plus tard, puis est sorti victorieux de la première version du format actuel en 2005. Et, particulièrement vexant pour Palmeiras, en 2012, le trophée est allé aux Corinthians, leur rival le plus traditionnel.

Palmeiras essaie de faire valoir qu’ils méritent le titre de champions du monde pour avoir remporté un tournoi organisé au Brésil en 1951, avec huit équipes de sept pays différents, où ils ont battu la Juventus en finale. Mais le désespoir de leurs revendications est susceptible de les exposer à la moquerie des autres équipes brésiliennes.

L’équipe traditionnelle de la gigantesque communauté italienne de Sao Paulo, Palmeiras s’appelait « Palestra Italia » jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Le nouveau nom a pris une touche agréablement tropicale; «palmeiras» se traduit par «palmiers».

L’année dernière, lorsque Flamengo de Rio était au Qatar pour jouer le tournoi, beaucoup de leurs fans itinérants ont pris des photos de palmiers dans la région et ont plaisanté en disant que c’était aussi proche que Palmeiras se rendrait jamais à la Coupe du monde des clubs. Mais les voici, essayant de se débarrasser des effets d’un vol de 12 heures et rêvant d’une finale jeudi contre le Bayern Munich – mais devant d’abord se concentrer sur la demi-finale de dimanche contre les Tigres du Mexique.

Depuis l’adoption du format actuel en 2005, cette demi-finale a toujours été un obstacle difficile pour les champions sud-américains. A quatre reprises, les champions des Libertadores ont été battus à ce stade. Une fois sur deux, ils ont dû se frayer un chemin jusqu’à la finale, alors que les champions d’Europe se sont toujours précipités vers le décideur.

Il y a deux explications à cela. L’un est psychologique. Pour les Sud-Américains, la demi-finale est un type de torture. Ils rêvent d’affronter les vainqueurs glamour de la Ligue des champions, et les voilà, si proches d’un coup de gloire – mais encore plus proche de l’humiliation (car chez eux, cela sera perçu comme tel) de perdre le demi face à des rivaux avec relativement peu de tradition. C’est une recette évidente de tension.

Et il y a aussi un aspect technique et tactique. Les meilleurs sud-américains jouent en Europe. Les équipes du club ne peuvent pas se vanter de la qualité d’il y a, disons, 25 ans. Leurs triomphes dans ce format de la Coupe du monde des clubs – Sao Paulo en 2005, Internacional l’année suivante, Corinthians en 2012 – ont tous été des victoires en un seul but dos au mur, absorbant la pression des champions d’Europe. et éclater pour gagner avec une attaque rare. Contre d’autres champions continentaux, les Sud-Américains sont plus heureux de rester assis que de prendre l’initiative. Ils ne sont tout simplement pas faits pour prendre la demi-finale par la peau du cou et s’imposer sur le match.

Après avoir remporté la Copa Libertadores, Palmeiras se dirige vers le Qatar avec l’espoir de remporter sa première Coupe du monde des clubs. Silvia Izquierdo – Piscine / Getty Images

Palmeiras est vraiment une équipe de contre-attaque. Même dans la chaleur extrême de la finale de Libertadores samedi dernier, ils étaient très heureux de prendre le match en prolongation si nécessaire et d’attendre que leur moment vienne – comme il l’a fait de manière dramatique à la 10e minute du temps d’arrêt. Mais ils auraient pu avoir de la chance avec leurs adversaires dimanche, après que les Tigres aient battu le Sud-Coréen Ulsan Hyundai 2-1 jeudi avec une paire de buts de l’attaquant français Andre-Pierre Gignac.

Les champions asiatiques sont une autre équipe de contre-attaque, le type de rivaux ayant le potentiel de frustrer Palmeiras. Le côté mexicain, quant à lui, est plus vaste et – avec quelques membres vieillissants dans l’alignement – pourrait offrir à Palmeiras l’espace pour lancer leurs pauses rapides.

Cela pourrait être une bonne nouvelle pour Luiz Adriano, l’avant-centre des Palmeiras. Il garde de bons souvenirs de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs. En 2006, il s’est fait un nom avec le vainqueur d’Internacional contre Al-Ahli d’Egypte.

Mais Palmeiras ne pourra pas compter sur le héros surprise de la victoire de Libertadores. Breno Lopes est sorti du banc en seconde période contre Santos pour marquer le vainqueur. Il n’aurait presque certainement pas vu l’action si l’ailier adolescent très apprécié Gabriel Veron avait été en forme. Mais il ne participera pas à la Coupe du monde des clubs, après avoir signé pour le club à la fin de l’année dernière – trop tard pour le seuil de la compétition.

Palmeiras est en course pour récupérer Veron d’une blessure musculaire. Il ne sera pas apte à affronter Tigres, et s’il est décidé qu’il ne peut pas participer à la finale de jeudi, il sera exclu de l’équipe 24 heures avant le premier match. Le remplaçant le plus probable serait Wesley, un autre ailier volant, qui a subi une grave blessure au genou l’année dernière mais qui s’est rétabli depuis.

Donc pas de Breno Lopes et pas de fans itinérants, ce qui est une perte importante pour la compétition. La meilleure chose à propos de la Coupe du monde des clubs est l’atmosphère créée par les supporters sud-américains, qui font souvent des sacrifices financiers extraordinaires pour suivre leur équipe le jour J. Les restrictions pandémiques ont exclu cela cette fois.

Il y aura des Brésiliens dans le stade, qui est autorisé à recevoir 30% de sa capacité. De nombreux Brésiliens vivent et travaillent localement, et certains se rendront à une demi-finale avec une saveur très sud-américaine. La moitié de l’équipe des Tigres est originaire du sud de la frontière. L’entraîneur Ricardo Ferretti est brésilien, tout comme son milieu de terrain central Rafael Carioca, qui était brièvement en lice pour une place en équipe nationale.

Il y aura donc une participation brésilienne à la finale de jeudi de la Coupe du monde des clubs. Mais il n’y aura pas de consolation pour Palmeiras si Ferretti et Carioca sont ceux qui se battent pour le titre.