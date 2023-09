Les paletas mexicaines suscitent un engouement croissant et se tournent vers le Michoacán

ANAHEIM, Californie — Ayant grandi au Mexique, Ruben Jiménez a appris à fabriquer des paletas à partir de zéro, en aidant son père et son grand-père, qui étaient des paleteros, à fabriquer et à vendre les populaires glaces glacées dans leur magasin ou dans des chariots.

Jiménez, 35 ans, a transformé la modeste tradition familiale en un vaste empire mexicain de la paleta : « La Michoacana Plus » compte plus de 85 franchises à travers les États-Unis en Californie, en Arizona, au Texas, en Oregon, en Louisiane, en Oklahoma et au Mississippi – et ses boutiques dynamiques présentent plus de 100 saveurs de glaces et plus de 50 saveurs de glaces peuvent être trouvées jusqu’au Guatemala et même à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où il a ouvert la première paletería du pays l’année dernière et envisage d’en ouvrir une deuxième. Dans un pays connu pour sa chaleur et où les gens ne boivent pas d’alcool mais aiment les sucreries, les paletas ont connu un succès, a déclaré Jiménez.

« Si nous ouvrions à Dubaï, je pense que nous pourrions ouvrir dans n’importe quelle partie du monde », a déclaré Jiménez, qui vit actuellement à Bakersfield, en Californie, et dont l’entreprise compte désormais plus de 5 000 employés. « La Michoacana est désormais un différenciateur pour reconnaître le Mexique et ses sucettes glacées et ses glaces. »

L’ouverture de La Michoacana Plus à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Avec l’aimable autorisation de Ruben Jiménez

Un groupe de mariachis complète l’ouverture de La Michoacana Plus à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Avec l’aimable autorisation de Ruben Jiménez

Jiménez et bien d’autres acteurs du secteur des paletas misent sur la reconnaissance instantanée du nom Michoacán et sur la riche histoire qui se cache derrière : malgré quelques débats et diverses affirmations, l’État mexicain est connu comme le berceau des paletas et l’une de ses villes, Tocumbo, possède un monument géant de la paleta et accueille chaque année un festival de paleta d’une semaine.

Comme beaucoup d’autres propriétaires de magasins de palettes à travers les États-Unis, Jiménez n’est pas originaire du Michoacán. Il est né à Nochistlán, dans l’État de Zacatecas, et a grandi à Toluca.

Pourtant, pour Jiménez et d’autres, le nom de son magasin était un choix évident.

« Lorsque j’ai nommé la boutique « La Michoacana Plus », j’essayais de trouver un nom qui représente historiquement la genèse des paletas du Mexique. Mon objectif était d’apporter les produits typiques de mon pays », a déclaré Jimenez.

Les palettes portant le nom de « Michoacana » ont atteint le grand public américain et sont vendues dans les supermarchés généralistes comme Walmart, Smart & Final et Costco, entre autres. Vous pouvez trouver une paletería Michoacana d’un océan à l’autre et entre les deux, y compris dans le Midwest, où il y a une forte présence latino-américaine.

Paletas dans un congélateur à La Michoacana NYC. Avec l’aimable autorisation de Lo Michoacana NYC

Rien qu’au Mexique, on estimait qu’il y avait 30 000 paleterías il y a plus de dix ans ; il y a même eu des litiges juridiques sur l’utilisation du nom, comme Eater l’a rapporté en 2019.

Mais dans son livre « Paletas » de 2011, Mexican la chef et écrivaine gastronomique Fany Gerson, qui possède La NewYorkina, une paletería à Brooklyn, a écrit : « Affirmer que La Michoacana est une marque, c’est comme dire que la crème glacée est une marque. »

Serena Maria Daniels a écrit dans Eater : « Les gens utilisent l’expression « La Michoacana » comme raccourci pour désigner une paletería ou un glacier, de la même manière que les gens utilisent le nom de marque Kleenex pour désigner des mouchoirs en papier.

Au Mexique, les paletas – dont certaines faites maison – sont monnaie courante et sont vendues dans des chariots ou dans des magasins ou des paleterías. La fabrication et la vente de friandises glacées ont permis aux familles de s’orienter vers la mobilité économique sans aucune éducation formelle ni capital.

Comme Gerson le décrit dans son livre, le mot « paleta » dérive du mot espagnol palo, qui signifie bâton. Les sucettes glacées sont généralement à base d’eau ou de produits laitiers et se déclinent dans une variété de fruits et d’autres saveurs ; elles peuvent inclure d’autres ingrédients tels que des morceaux de fruits frais et des condiments pour donner de la texture.