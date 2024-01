Les Palestiniens utilisent des cartes eSIM pour rester en contact avec le monde extérieur

Alors que la bande de Gaza entre dans sa deuxième semaine de panne quasi totale de téléphonie et d’Internet, certaines personnes dans cette enclave déchirée par la guerre utilisent une technologie moins connue – les cartes eSIM – comme dernier moyen de contact avec le monde extérieur.

La plupart des smartphones les plus récents permettent aux utilisateurs de charger une carte SIM électronique plutôt qu’une carte physique, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder aux réseaux sans fil. Certains Palestiniens ont eu recours à des forfaits téléphoniques donnés et enregistrés dans d’autres pays pour capter un signal d’itinérance provenant d’antennes-relais israéliennes ou égyptiennes afin d’atteindre des personnes en dehors de la région.

“Certains réseaux israéliens atteignent l’intérieur de Gaza”, Suhail Nassar, un photographe de Gaza qui utilise Instagram pour documenter la guerre, a déclaré à NBC via WhatsApp. « Nous n’avons actuellement aucun réseau local disponible. Donc soit nous achetons les eSIM, soit des gens du monde entier collectent des eSIM pour nous et les envoient via WhatsApp, par e-mail », a-t-il déclaré.

Les eSIM sont loin d’être une solution parfaite : les anciens téléphones ne peuvent pas les utiliser et une connexion existante est nécessaire pour en télécharger de nouveaux. Certaines eSIM ne fonctionnent pas correctement. Et il peut être difficile de capter le signal d’une antenne-relais de l’autre côté d’une frontière, a expliqué Nassar, ce qui nécessite souvent de grimper dans un endroit en hauteur, comme le toit exposé d’un immeuble.

De nombreuses eSIM sont offertes par des militants qui les collectent auprès de donateurs du monde entier. Mirna El Helbawi, une écrivaine égyptienne de 31 ans qui dirige un projet appelé Connecting Gaza, a déclaré qu’elle avait distribué plus de 100 000 eSIM depuis le début de la guerre.

Elle et d’autres militants utilisent Instagram et X pour solliciter des donateurs du monde entier afin d’acheter des eSIM auprès d’opérateurs téléphoniques internationaux. Ils les transmettent ensuite à un système de ce qu’El Helbawi appelle des « routeurs humains » à travers Gaza avec des eSIM fonctionnelles qui peuvent configurer leurs téléphones comme points d’accès Wi-Fi pour partager des eSIM supplémentaires avec d’autres.

« Le plus déchirant, c’est quand nous perdons des routeurs humains à cause des bombardements. Certains d’entre eux ont été tués. C’est déchirant. Mais notre première priorité est de connecter autant de personnes que possible et de ne pas laisser les habitants de Gaza souffrir en silence », a-t-elle déclaré.

La connectivité téléphonique, sans fil et Internet de Gaza a été gravement affectée à plusieurs reprises depuis l’invasion israélienne en octobre, après que le Hamas a organisé une attaque surprise qui a tué environ 1 200 personnes et enlevé quelque 240 personnes, selon les responsables israéliens. Depuis lors, plus de 24 000 Palestiniens, dont plus de 10 000 enfants, ont été tués, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Le territoire assiégé a connu depuis neuf pannes totales de télécommunications, selon NetBlocks, une entreprise qui suit la connectivité Internet. La panne d’électricité qui a débuté le 11 janvier et qui affecte toujours la région au moment de la rédaction de cet article est la plus longue.

Marwa Fatafta, responsable de la politique au Moyen-Orient pour le groupe à but non lucratif de défense des droits numériques Access Now, a déclaré que les coupures de courant ont été « traumatisantes et angoissantes ».

« Pour ceux qui sont sur le terrain, mais aussi pour ceux qui sont dehors. Je veux dire, pensez-y. Il y a des gens que je connais qui n’ont pas pu contacter leur famille depuis plus d’une semaine », a-t-elle déclaré.

« Nous parlons d’un black-out complet de l’information. Vous ne pouvez donc pas passer d’appel téléphonique. Vous ne pouvez pas accéder à Internet. Les organisations humanitaires perdent contact entre elles, à l’exception de celles qui disposent d’Internet par satellite », a déclaré Fatafta.

La principale société de télécommunications de la région, Paltel, a imputé à Gaza les blocus électriques imposés par Israël (les équipements de télécommunications nécessitent une quantité importante d’électricité pour fonctionner) et les frappes aériennes israéliennes répétées qui, selon la société, ont endommagé les infrastructures de communication.

Paltel a annoncé dimanche que deux réparateurs avaient été tués au travail. Employés de l’entreprise a déclaré au Washington Post que les travailleurs avaient été « pris pour cible » par Israël et que 13 de ses employés avaient été tués depuis le début de la guerre. NBC News n’a pas été en mesure de vérifier ces deux affirmations. L’armée israélienne n’a pas répondu à une demande de commentaires envoyée par courrier électronique.

Quelques jours après l’attaque du Hamas du 7 octobre, le porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, a déclaré sur X qu’Israël avait “aucune obligation morale” pour fournir des ressources comme l’électricité à Gaza alors que le Hamas « mène une campagne de génocide » contre Israël. Plus tard dans le mois, Levy a reproché au Hamas d’avoir systématiquement abattu câbles électriques utilisés pour l’électricité fournie par Israël au fil des années. Le même mois, Human Rights Watch a exhorté Israël à restaurer les ressources immédiatement comme l’électricité à Gaza et a qualifié tout refus de l’électricité de forme de punition collective.