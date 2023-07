Les Palestiniens signalent une recrudescence des agressions israéliennes contre les médecins de Cisjordanie

Des ambulances sont garées avant un quart de nuit au siège de la Croix-Rouge à Naplouse, en Cisjordanie, samedi. (Lorenzo Tugnoli pour le Washington Post)

Naplouse, Cisjordanie – Depuis plus de 15 ans, Yasser Antar fait le travail dangereux d’un médecin en Cisjordanie, où les échanges de tirs, les barrages routiers et les gaz lacrymogènes font partie de la description de poste. Mais il n’a jamais été aussi effrayé que ces derniers mois, car la montée de la violence entre les militants palestiniens et les soldats israéliens a mis les médecins dans le collimateur comme jamais auparavant dans sa carrière.

Les attaques de soldats israéliens contre des médecins palestiniens et les entraves à leur accès aux blessés ont plus que quadruplé au premier semestre 2023, selon l’employeur d’Antar, le Croissant-Rouge palestinien.

Le Croissant-Rouge a déclaré que les soldats israéliens avaient physiquement agressé des médecins, ciblé leurs ambulances avec des balles réelles, des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes, et empêché les équipages d’accéder aux blessés ou de les emmener à l’hôpital. Le groupe a déclaré avoir enregistré 193 incidents jusqu’en juin, contre 47 cas à la même période l’an dernier, un bond de plus de 300% et dépassant le total de 2022.

« Maintenant, avant de répondre à un appel, nous nous serrons tous la main, nous nous embrassons et disons au revoir », a déclaré Antar, 39 ans. « Nous ne savons pas si nous reviendrons. »

Antar s’est entretenu avec des journalistes du Washington Post depuis sa base d’ambulance à flanc de colline surplombant la ville cisjordanienne de Naplouse. Entre les appels d’urgence, lui et ses coéquipiers se sont assis sur des canapés pour partager des vidéos de leurs sorties déchirantes. Un clip montrait des grenades lacrymogènes tirées directement sur l’ambulance d’Antar à l’extérieur du camp de réfugiés de Balata en juin.

Un autre a été enregistré par des membres d’équipage paniqués alors que des balles, selon eux, provenaient d’un tireur d’élite israélien ont percé leur ambulance en novembre, manquant à peine un réservoir d’oxygène. Une troisième montre deux des médecins de Naplouse bousculés et frappés par des soldats israéliens lors d’une manifestation en octobre. Un médecin a décrit son ambulance en train de s’enflammer après qu’une cartouche de gaz lacrymogène a été tirée sur sa grille avant à l’extérieur de Huwara le mois dernier.

Imad Abu Jaish, un médecin bénévole, a montré des photos d’une ecchymose profonde après avoir été touché au bras par une balle en caoutchouc alors même qu’il soignait un homme âgé assommé par les gaz en janvier 2022. Il portait alors une veste d’uniforme du Croissant-Rouge. .

« J’ai dû laisser ce patient par terre », a-t-il déclaré.

Le médecin palestinien Yasser Antar conduit une ambulance à Naplouse en Cisjordanie le 15 juin alors qu’il est attaqué. (Vidéo : médecin du Croissant-Rouge palestinien)

Le niveau de risque remonte à il y a deux décennies, à la vague de violence connue sous le nom de deuxième Intifada, lorsque 12 médecins ont été tués, selon le Croissant-Rouge. Lorsqu’un organisme de bienfaisance britannique a interrogé les équipes paramédicales palestiniennes au début du mois pour évaluer leurs besoins en approvisionnement, l’une des demandes les plus fréquentes concernait les gilets pare-balles.

« En tant qu’organisation caritative humanitaire et médicale, entendre que les gilets pare-balles étaient l’une de leurs demandes de fournitures médicales les plus urgentes était assez choquant », a déclaré Melanie Ward, responsable de Medical Aid for Palestinians, un groupe d’aide et de défense basé à Londres qui a annoncé mardi un Expédition de 24 000 dollars de gilets et de casques pour les équipes du Croissant-Rouge.

Le Croissant-Rouge a déclaré avoir déposé des plaintes sur plusieurs des incidents récents avec les Forces de défense israéliennes. Les cas disparaissent généralement, a déclaré le président du Croissant-Rouge palestinien, Younis al-Khatib.

« Nous les envoyons aux enquêteurs militaires, mais nous n’avons pas de réponse », a déclaré Khatib, un médecin.

Invitée à commenter les incidents spécifiques relatés par l’équipe du Croissant-Rouge de Naplouse, Tsahal a confirmé qu’une enquête avait été menée sur le passage à tabac présumé des deux médecins en novembre, mais elle a déclaré que ces conclusions ne pourraient être rendues publiques tant qu’elles n’auraient pas été examinées par le bureau du procureur militaire. Il n’a trouvé aucun dossier correspondant aux autres incidents comme ayant été signalés aux autorités militaires.

« L’affirmation selon laquelle les forces de sécurité israéliennes empêchent les équipes médicales de fournir des soins médicaux est fausse », a déclaré Tsahal dans un communiqué. « Tsahal permet un accès gratuit aux équipes médicales dans toute la Judée-Samarie [the biblical name of West Bank territories]. De plus, lors des activités antiterroristes, un dialogue est engagé avec les responsables palestiniens, dans le but de porter à leur attention les risques potentiels, contribuant ainsi à prévenir les préjudices aux non-combattants, parmi lesquels les équipes médicales bloquées dans les zones de combat qui font l’objet de tirs aveugles de terroristes armés. ”

Les tensions ont été une caractéristique des relations entre les médecins palestiniens et les soldats israéliens tout au long des 56 années d’occupation israélienne de la Cisjordanie et de Gaza. Quelque 22 employés du Croissant-Rouge ont été tués au cours des deux dernières décennies, a déclaré Khatib, les deux derniers étant à Gaza en 2014.

« Pourquoi est-ce arrivé ? » : le raid d’Israël sur Jénine, à travers les yeux d’une famille

Mais un accord difficile a également existé entre les parties. Les ambulances du Croissant-Rouge soignent régulièrement des Israéliens blessés, dont beaucoup sont des colons, sur les lieux d’accidents de voiture en Cisjordanie, a déclaré Khatib. Son agence entretient de bonnes relations de travail avec le service de secours israélien Magen David Adom, a-t-il déclaré. Pendant les actions de l’armée, des responsables du Comité international de la Croix-Rouge aident le centre d’opérations palestinien à Ramallah à coordonner le mouvement des ambulances du Croissant-Rouge avec les autorités israéliennes.

Ce système est devenu tendu alors que la violence a grimpé en flèche ces derniers mois, une période en passe de devenir la plus meurtrière dans les territoires occupés depuis des décennies. Plus de 150 Palestiniens ont été tués en 2023, selon les autorités sanitaires palestiniennes. La plupart des morts sont survenues lors d’affrontements armés avec les forces de Tsahal, Israël intensifiant ses raids à la poursuite de militants présumés à la suite d’une série d’attaques terroristes meurtrières contre des civils israéliens.

Les soldats entrant à Naplouse, à Jénine et dans d’autres villes de Cisjordanie presque la nuit, les répartiteurs du Croissant-Rouge ont enregistré des appels croissants pour les ambulanciers, qu’ils transmettent aux bases de la région. Et avec eux sont venus d’autres rapports d’accrochages avec des soldats israéliens.

« Comme il y a plus d’événements violents, il y a toujours une augmentation des violations contre nos équipes médicales », a déclaré Khatib.

Mais Khatib a déclaré que la recrudescence des incidents semble également refléter un changement de tactique israélienne. Il cite plusieurs rapports de véhicules de Tsahal bloquant ou même poussant des ambulances, y compris un cas lors de l’incursion de deux jours d’Israël à Jénine début juillet.

« De telles tactiques que nous n’avons jamais vues auparavant », a-t-il déclaré.

La Croix-Rouge s’est dite préoccupée par la flambée des incidents contre le personnel médical cette année et le risque qui en découle pour leur mission de sauvetage.

« Nous réaffirmons que les missions médicales, par le biais des agents de santé, des véhicules et des installations, doivent être respectées et protégées à tout moment », a déclaré Sarah Davies de la délégation du CICR en Israël et dans les territoires occupés dans un communiqué. « S’ils ne le sont pas, il peut y avoir des conséquences vitales ou mortelles pour ceux qui ont besoin d’un traitement médical. Cette année, nous avons publiquement fait part de nos profondes préoccupations concernant l’augmentation des niveaux de violence en Cisjordanie. Cette violence rend plus crucial que jamais l’accès des prestataires de soins de santé et des patients aux soins de santé.

Le décompte des violations commises par les Palestiniens jusqu’à présent en 2023 n’inclut pas le raid israélien de deux jours sur Jénine, sa plus grande opération militaire en Cisjordanie depuis des décennies. Les raids intenses, bloc par bloc, qui ont tué 12 militants palestiniens présumés et un soldat israélien, ont englouti les équipes du Croissant-Rouge venues de toute la Cisjordanie.

Des responsables du Croissant-Rouge ont déclaré que leurs équipes se sont vu refuser l’accès aux blessés à plusieurs reprises, notamment lors d’un appel pour venir chercher une femme en travail. Dans un cas, ont-ils dit, des soldats ont pris les clés d’une ambulance et ont confisqué le téléphone portable du médecin.

Trois ambulances et équipages de Naplouse ont passé deux jours à Jénine pendant l’incursion, dormant quand ils le pouvaient sur leurs brancards. Leur nouveau gilet pare-balles rouge vif offrait un certain confort, ont-ils dit, mais l’équipement de style militaire a également déclenché des alarmes parmi certains dans les camps tendus.

« Lorsque nous entrons, certains des jeunes crient « Undercover ! Undercover !,’ à cause des gilets », a déclaré le médecin Ameed Ahmad, 38 ans. « Maintenant, nous sommes une cible pour tout le monde. »