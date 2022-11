Les Palestiniens se joignent à l’énorme rassemblement du Fatah dans la bande de Gaza au milieu de la discorde

Le rassemblement s’est déroulé sans incident, bien que les dirigeants militants du Hamas de Gaza aient par le passé bloqué et dispersé violemment des manifestations de solidarité avec le parti Fatah du président Mahmoud Abbas. Les partis palestiniens sont amèrement divisés entre la Cisjordanie occupée par Israël et la bande de Gaza bloquée depuis 15 ans.

Pour le Fatah, la capacité à mobiliser les masses sert de référendum sur sa popularité dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas. En 2007, le Hamas a mis en déroute les forces pro-Abbas et s’est emparé du territoire après une semaine sanglante de combats de rue.

La réputation du Hamas, qui administre Gaza sous un blocus israélo-égyptien paralysant et la menace de conflits destructeurs répétés avec Israël, a souffert parmi les Palestiniens ces dernières années. Le groupe a augmenté les impôts des résidents mais a eu du mal à fournir même les services de base. Quatre guerres avec Israël et le blocus de 15 ans ont dévasté l’économie de Gaza.

Dans un message enregistré diffusé lors du rassemblement, Abbas a appelé à l’unité palestinienne pour alléger le blocus. Israël affirme que le blocus est nécessaire pour empêcher le Hamas de stocker des armes. Les critiques y voient une forme de punition collective, confinant les 2 millions d’habitants du territoire dans ce que les Palestiniens appellent souvent la plus grande prison à ciel ouvert du monde.

« Nous ressentons la souffrance de notre peuple sous le siège oppressant », a déclaré Abbas. “Cette douleur et cette agonie ne prendront fin que si la division, qui a fait reculer notre cause, prend fin.”

Le Hamas n’accorde pas facilement des autorisations pour de telles manifestations du Fatah sur son territoire. En 2007, quelques mois après avoir pris le contrôle de Gaza, le Hamas a attaqué le rassemblement anniversaire d’Arafat et tué six Palestiniens. En 2014, les autorités ont empêché le Fatah d’organiser un autre rassemblement.

Mais au plus fort des efforts égyptiens pour réconcilier les factions palestiniennes et mettre fin au schisme politique et géographique persistant en 2017, le Hamas a autorisé le Fatah à organiser une célébration d’Arafat.