Les Palestiniens saluent l’appel du Chili et du Mexique à une enquête de la CPI sur la guerre à Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a accueilli favorablement la demande du Chili et du Mexique visant à ce que la Cour pénale internationale (CPI) enquête sur les crimes contre les civils, alors que la guerre israélienne contre Gaza se poursuit sans relâche.

Les attaques israéliennes ont dévasté la bande de Gaza depuis que les combattants du Hamas ont lancé une attaque surprise en Israël le 7 octobre qui a tué environ 1 140 personnes, pour la plupart des civils, selon des responsables israéliens. Israël a riposté par une offensive aérienne et terrestre incessante qui a tué plus de 24 600 personnes, dont environ 70 pour cent d’enfants, de femmes et de personnes âgées, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère mexicain des Affaires étrangères a déclaré que ce renvoi « est dû à l’inquiétude croissante suscitée par la dernière escalade de la violence, en particulier contre des cibles civiles ».

Il a ajouté que le tribunal basé à La Haye était le forum approprié pour établir une responsabilité pénale potentielle, citant « de nombreux rapports des Nations Unies qui détaillent de nombreux incidents qui pourraient constituer des crimes relevant de la compétence de la CPI ».

Pendant ce temps, à Santiago, la capitale chilienne, le ministre des Affaires étrangères Alberto van Klaveren a déclaré lors d’une conférence de presse que le pays soutenait « les enquêtes sur tout possible crime de guerre… qu’il s’agisse de crimes de guerre commis par des Israéliens ou par des Palestiniens ».





Le ministère palestinien des Affaires étrangères a salué cette décision.

« Ce renvoi confirme la nécessité urgente pour la Cour de remplir son mandat, à savoir dissuader, enquêter et poursuivre les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale », a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

« Les responsables israéliens ne sont pas dissuadés alors qu’ils poursuivent leur guerre génocidaire », ajoute le communiqué.

Le Mexique a déclaré qu’il suivait de près l’affaire présentée la semaine dernière devant la Cour internationale de Justice (CIJ) dans laquelle l’Afrique du Sud accusait Israël d’avoir perpétré le génocide à Gaza et exigeait que la Cour ordonne une suspension d’urgence de la campagne militaire israélienne. Israël a rejeté l’accusation.

La CIJ et la CPI traitent toutes deux des cas de génocide présumé, la première résolvant les différends entre États et la seconde poursuivant les individus pour crimes.

La CPI a ouvert une enquête sur Israël ainsi que sur le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens pour d’éventuels crimes de guerre dans les territoires palestiniens en 2021.

Le procureur de la CPI, Karim Khan, a déclaré en novembre que l’enquête « s’étend désormais à l’escalade des hostilités et de la violence » depuis les attentats du 7 octobre.

Ses remarques faisaient suite aux appels de l’Afrique du Sud, du Bangladesh, de la Bolivie, des Comores et de Djibouti en faveur d’une enquête de la CPI sur le conflit.

Israël n’est pas membre de la CPI et ne reconnaît pas sa juridiction.