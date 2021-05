Les Palestiniens RIOT et attaquent la police israélienne au Mont du Temple, les forçant à riposter HARD – The Right Scoop

Tout comme avant le 10 mai, les Palestiniens se sont révoltés et ont attaqué des policiers israéliens avec des pierres et des bombes incendiaires aujourd’hui au Mont du Temple, forçant la police à entrer sur le Mont du Temple et à utiliser des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour contenir l’émeute.

Voici ce qui s’est passé:

TEMPS D’ISRAËL – Les Palestiniens se sont affrontés avec la police israélienne sur le mont du Temple de Jérusalem vendredi après-midi, quelques heures à peine après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. On ne savait pas immédiatement comment la confrontation avait éclaté. Selon la police israélienne, des policiers ont agi pour contenir une émeute de fidèles palestiniens sur les lieux. «Immédiatement après la prière de midi, une émeute a éclaté sur le Mont du Temple par des centaines de jeunes qui ont notamment lancé des pierres et lancé un cocktail Molotov sur les forces», a déclaré la police israélienne dans un communiqué.

Voici la vidéo de la réponse de la police:

Affrontements sur le mont du Temple entre des émeutiers palestiniens lançant des pierres et la police israélienne pic.twitter.com/nxBXIOrM8E – David A. Daoud (@DavidADaoud) 21 mai 2021

Vidéo: Mont du Temple – pic.twitter.com/SZq4bziO2i – David A. Daoud (@DavidADaoud) 21 mai 2021

Ce n’était pas seulement le lancement de pierres et de bombes incendiaires. Selon le Jerusalem Post, ils ont également essayé des policiers ambulants:

Une diffusion en direct du complexe a montré des Palestiniens entourant la police, puis la police tirant des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour les disperser. La police israélienne a déclaré qu’une émeute a éclaté sur le mont du Temple avec des centaines de jeunes qui ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur des policiers. Le commandant de la police du district de Jérusalem, Doron Turgeman, a ordonné à la police d’entrer dans le mont du Temple et de s’occuper des émeutiers près du poste de police, tout en permettant à ceux qui n’étaient pas impliqués de quitter le mont du Temple. Les médias palestiniens et le Croissant-Rouge ont rapporté que 20 Palestiniens avaient été blessés par des balles en caoutchouc et des éclats de grenades assourdissantes. Neuf personnes auraient été arrêtées avant que les émeutiers ne soient dispersés par la police.

Voici une vidéo montrant un policier israélien attaqué alors qu’il montait les escaliers du mont du Temple:

# شاهد جندي صهيوني يركض هاربًا بين فلسطينيين بالأقصى وهذا ما حدث له. pic.twitter.com/vqYnXgUlRA – وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) 21 mai 2021

Remarquez comment ils ont applaudi. Répugnant. Et cet officier a de la chance de ne pas avoir été blessé après avoir été attaqué sur les marches.