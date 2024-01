Les Palestiniens retrouvent espoir alors que l’équipe nationale de football progresse en Coupe d’Asie : NPR

basculer la légende Giuseppe Cacace/AFP via Getty Images

Giuseppe Cacace/AFP via Getty Images

TEL AVIV, Israël — Des larmes de joie ont coulé mardi sur le terrain de football lorsque l’équipe nationale palestinienne a battu Hong Kong 3-0 lors de la Coupe d’Asie de l’AFC.

L’équipe est entré dans l’histoire puisqu’il a assuré pour la première fois sa place dans les huitièmes de finale du tournoi.

La Coupe d’Asie, organisée cette année à Doha, au Qatar, est l’événement de football le plus important de la région.

Le stade a éclaté de joie en scandant “Palestine ! Palestine !” et agitant des drapeaux et des keffiehs palestiniens.

Cette victoire est un point positif dans une période difficile alors que la guerre entre Israël et le Hamas fait rage à Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que l’attaque israélienne avait tué plus de 25 000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants. Il s’agit d’une réaction à l’attaque du 7 octobre en Israël au cours de laquelle des militants du Hamas ont tué environ 1 200 personnes et en ont kidnappé environ 250 autres.

À Ramallah, en Cisjordanie, les cafés étaient remplis de monde qui regardait le match pour la première fois depuis le début de la guerre, et l’ambiance était festive.



Waleed Abdullah a déclaré qu’il avait célébré cette victoire avec son fils dans un café.

“Nous étions très heureux et le résultat était incroyable”, a-t-il déclaré. “Le peuple palestinien a besoin d’espoir, veut être heureux, se sentir vivant, vouloir aimer la vie.”

Mohamed Aweida de Jérusalem a regardé le match avec ses amis et a déclaré que cette victoire était un accomplissement incroyable.

“Je n’ai eu aucun appétit pour faire quoi que ce soit [enjoyable] Dernièrement”, a-t-il déclaré. “Mais c’est notre équipe nationale et je devais la soutenir.”

Comme dans une grande partie du Moyen-Orient, le football est un passe-temps favori des Palestiniens. Mais cela n’a jamais été facile pour l’équipe. Les lois israéliennes ont entravé la mobilité des joueurs à l’intérieur du pays et à l’étranger et ont rendu difficile le transport du matériel. Israël a aussi parfois refusé de délivrer des visas de sortie aux joueurs basés dans les territoires occupés.

“Préparer la Coupe a été un défi”, a déclaré l’attaquant Tamer Seyam à NPR. “C’était difficile pour nous de nous réunir [as a team]et l’entraînement a été suspendu dès le début de la guerre.

L’équipe palestinienne affrontera dimanche le Qatar ou l’Australie.

Nuha Musleh a contribué au reportage.