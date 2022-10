Les Palestiniens qui résistent à l’expulsion forcée par le gouvernement israélien s’installent dans des grottes

Les Palestiniens résistent à l’ordre de la Cour suprême d’Israël de les expulser de leur patrie.

Les habitants de Masafer Yatta s’appuient sur leur histoire de vie dans des grottes pour résister à l’expulsion.

Les Nations Unies disent que le déplacement forcé des Palestiniens pourrait être un crime de guerre.

Dans un effort pour résister à leur expulsion forcée par les autorités israéliennes – ce que l’ONU a a dit peut être un crime de guerre – certains Palestiniens vivent dans des grottes pour rester dans leur patrie.

“Nous n’avons pas de maison pour vivre et pas de tente – nous n’avons pas d’autre choix que de vivre dans la grotte”, Le New York Times a rapporté Wadha Ayoub Abu Sabha, 65 ans, un habitant du village de Khirbet al-Fakheit, a déclaré. “Le début de ma vie était dans la grotte, et la fin de ma vie sera dans la grotte.”

Les peuples semi-nomades de la région de Masafer Yatta ont, pour les générations, vivaient dans de petites maisons et des grottes le long de la colline alors qu’ils migraient le bétail à travers la région. La région désertique, située à l’extrémité sud de la Cisjordanie occupée, abrite 33 villages où certains habitants, confrontés à la destruction de leurs maisons par les forces israéliennes, ont déplacé leurs familles dans les anciennes grottes pour résister au déplacement.

Les grottes sont poussiéreuses et chaudes, Le Gardien a rapporté, avec des murs en pierre et un éclairage improvisé attaché à des générateurs. Bien que leurs ancêtres aient autrefois utilisé les grottes de leur plein gré, les habitants se sentent désormais coincés, face au contrôle israélien total et à la démolition de leurs maisons existantes.

“De nos jours, nous sommes emprisonnés dans nos grottes, nous ne pouvons pas bouger”, a déclaré le média indien EastMojo a signalé Hajja Halima Abu Younis, une femme de 82 ans du village de Jinba, a déclaré. “Nous avons peur que l’armée israélienne ne tue quelqu’un pendant qu’il effectue un entraînement militaire. L’armée entraîne des chars autour de notre village. Le bruit des bombes et des tirs effraie les enfants et les troupeaux d’animaux. Mon fils Issa ne peut pas faire paître ses 150 moutons pendant l’entraînement militaire. Comment un berger peut-il être berger s’il ne peut pas faire paître ses moutons ?”

En mai, la Cour suprême d’Israël a approuvé le retrait des habitants des villages de Masafer Yatta, qui abritent environ 1 200 habitants, afin de permettre à l’armée du pays d’utiliser le terrain pour un terrain d’entraînement militaire à tir réel. La décision historique a été l’une des plus importantes décisions d’expulsion rendues par le tribunal depuis l’occupation israélienne de la Territoires palestiniens commencé en 1967.

“Environ 1 200 personnes, dont 580 enfants, courent désormais un risque imminent d’expulsion forcée et de déplacement”, lit-on dans un communiqué. Déclaration des Nations Unies libéré peu de temps après la décision. “Ils risquent de perdre leur maison, leurs biens, leur accès à l’eau, leurs moyens de subsistance, leurs établissements de santé primaires et leurs écoles. Cela pourrait équivaloir à un transfert forcé, à une grave violation du droit international humanitaire et donc à un crime de guerre”.