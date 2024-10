Les Palestiniens qui ont fui Gaza pour recevoir une aide financière d’Ottawa

Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a déclaré que les Palestiniens qui ont fui Gaza recevront une aide financière et un soutien transitoire après leur arrivée au Canada.

Le ministère de l’Immigration affirme que les fonds aideront à couvrir les besoins de base, tels que le logement, la nourriture et les vêtements, et que plus de détails seront partagés ultérieurement.

Le gouvernement offrira également une couverture maladie temporaire pendant trois mois, des services d’installation tels que des cours de langue et la possibilité de demander un permis d’études et de travail ouvert sans frais.

L’aide sera offerte aux Palestiniens qui ont fui le conflit à Gaza, qu’ils soient arrivés au Canada via la voie d’immigration temporaire spéciale pour la famille élargie ou en tant que résidents temporaires réguliers.

Plus de 4 000 demandes ont été acceptées pour traitement dans le cadre de la voie temporaire, mais le gouvernement fédéral affirme que seulement 334 personnes sont arrivées au Canada.

248 autres Palestiniens ont approuvé des visas ou des permis de séjour temporaires et seraient également admissibles à l’aide à leur arrivée au Canada.