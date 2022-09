Les Palestiniens pleurent un garçon mort “de peur” des troupes israéliennes

Rayan Suleiman, avec des yeux brillants et un sac à dos arborant une voiture de course animée, rentrait de l’école jeudi lorsque sa famille a déclaré que lui et ses frères avaient été poursuivis par des soldats israéliens. Après que les garçons se soient enfuis chez eux, les soldats ont frappé furieusement à la porte et ont menacé d’arrêter les enfants, selon leurs parents. Quelques instants plus tard, Rayan, le plus jeune des trois frères, était mort.