Les Palestiniens partagent leur vie dans la bande de Gaza déchirée par la guerre via TikTok, X et Instagram

Tôt le jour de Noël, dans la ville de Gaza, au centre de Deir al-Balah, Motaz Azaiza a partagé une mise à jour terrifiante sur X.

Un quadricoptère volait à basse altitude au-dessus de la porte de sa maison, a-t-il déclaré, et il craignait d’être sur le point d’être la cible d’une frappe aérienne israélienne. En tant que Palestinien très visible sur Internet ayant déjà reçu des menaces, Azaiza pensait avoir des raisons d’avoir peur.

Des centaines de personnes ont inondé les réponses avec inquiétude pour le photojournaliste palestinien de 24 ans, qui documente depuis lors l’attaque militaire israélienne sur Gaza sur les réseaux sociaux. L’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

“J’ai tellement peur pour Motaz», lisent les réponses.

“J’espère que Motaz va bien.»

“Priez pour Motaz.»

Noor, un Une étudiante en médecine en Californie qui a demandé à s’appeler par son prénom pour des raisons de sécurité faisait partie des personnes inquiétantes. Depuis des mois, elle suit Les dépêches d’Azaiza depuis Gaza, diffusé à ses millions de followers : des images de son quartier autrefois animé transformé en un désert gris, des aperçus crus du carnage dans les cendres et des réflexions sur ses propres sentiments de rage et d’épuisement.

Noor fait référence à Azaiza avec la familiarité de son prénom. Elle reçoit des notifications sur son téléphone à chaque fois qu’il publie et s’inquiète lorsque trop de temps passe.

« Pour beaucoup d’entre nous, c’est presque comme s’il était un frère. C’est un ami et nous le voyons souffrir en temps réel”, a-t-elle déclaré à CNN.

Noor n’est pas Palestinien et n’est jamais allé à Gaza. Ce qui se passe là-bas nous touche encore de près. Sa famille est irakienne et elle a grandi dans le contexte de la guerre en Irak. Lorsqu’Azaiza a déclaré qu’il craignait d’être tué à cause de son travail, Noor s’est sentie effrayée et anxieuse pour un quasi-étranger à l’autre bout du monde.

« Leur journalisme n’est pas seulement du journalisme. C’est un journal intime », a déclaré Noor à propos des publications des Gazaouis sur les réseaux sociaux. « Ils nous montrent leur vie. Ils nous disent : « Hé, je n’ai pas pu me doucher pendant une semaine ». « Hé, j’ai à peine eu un peu de ça à manger aujourd’hui. »

Motaz Azaiza, un photojournaliste de 24 ans qui a documenté la guerre sur les réseaux sociaux, compte désormais des millions de followers sur Instagram.

Après des heures sans information suite à la peur d’une frappe aérienne, Azaiza a finalement posté à nouveau. Aucune attaque ciblée contre sa maison n’a eu lieu, mais de mauvaises nouvelles sont tombées ailleurs : un camp de réfugiés a été touché Attaque israélienne.

Pourtant, ses messages indiquaient qu’il était en vie, et Noor pouvait pousser un triste soupir de soulagement.

Comme des millions d’autres personnes dans le monde, Noor est témoin de la guerre à Gaza à travers les yeux des Palestiniens qui partagent leur réalité quotidienne sur les réseaux sociaux. A travers leurs posts sur Instagram, X et autres plateformes, ces journalistes citoyens donnent un visage au conflit.

En retour, leurs abonnés développent des liens émotionnels forts avec eux.

Leyla Hamed, journaliste sportive à Londres, a déclaré que la première chose qu’elle fait à son réveil est d’ouvrir Instagram pour consulter les profils des Palestiniens qu’elle suit et regarder leurs histoires une par une. En tant que journaliste elle-même, elle les considère comme des collègues et se sent responsable d’en témoigner.

“Je ressens tellement d’empathie pour eux que j’ai parfois peur d’ouvrir leur profil, pensant simplement que quelque chose de grave leur est arrivé”, a-t-elle déclaré.

Kanwal Ahmed, cinéaste et conteur à Toronto, a une routine similaire.

« Ils sont devenus une famille pour le monde entier », a-t-elle déclaré. « Si (le créateur Bisan Owda) n’a pas posté depuis 12 heures, il y a des centaines de tweets : ‘Où est Bisan ?’ « Est-ce que quelqu’un sait où se trouve Bisan ? ‘Est-ce qu’elle va bien?’ Si (Azaiza) a posté une photo où l’on peut dire qu’il a l’air extrêmement déprimé ou qu’il a perdu du poids, il y a des gens qui en discutent.

Ces images et témoignages de Palestiniens offrent une vision instantanée que certains jeunes ont l’impression de ne pas avoir obtenue dans les médias traditionnels, a déclaré Ahmed. De jeunes Palestiniens comme Azaiza, créatrice de contenu Bisan Owda et journaliste indépendant Hind Khoudary je ne suis pas seulement sur le terrain depuis le début. Ils font des reportages depuis leur domicile et leur communauté, persistant souvent malgré des coupures de communication prolongées. comme l’actuel qui a commencé le 12 janvier.

À travers des vidéos brutes de style selfie relatant le menace d’explosion toujours présente ou la les indignités quotidiennes du déplacement, ils donnent aux étrangers un aperçu intime des coûts humains de la guerre du point de vue des personnes qui y vivent. La plupart des images qu’ils partagent sont si graphiques qu’Instagram les masque avec des avertissements de « contenu sensible ».

« Chacun a la chance de raconter sa propre histoire », a déclaré Ahmed. “Les gens peuvent le constater par eux-mêmes… Et il est très difficile de détourner le regard quand on voit quelqu’un assis dans un tas de décombres, ou quand on voit une fillette de cinq ans pleurer à côté du cadavre de son père.”

Voir la guerre directement à travers ces canaux change la façon dont les gens la comprennent, a déclaré Zaina Arafat, une auteure palestino-américaine de Brooklyn qui a écrit sur être témoin de l’assaut sur Gaza via Instagram.

« La constance de ces images et la façon dont nous les regardons via nos téléphones, en privé, permettent un impact plus direct et plus puissant », a-t-elle déclaré. “C’est ce lien très immédiat entre le journaliste et le téléspectateur qui, je pense, renforce la réponse.”

Un manifestant tient une chemise rendant hommage au jeune cinéaste palestinien Bisan Owda lors d'une marche pro-palestinienne à Londres le 9 décembre 2023.

Israël a commencé ses bombardements et attaques terrestres incessants à Gaza après que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 200 personnes et prenant plus de 200 otages, selon Autorités israéliennes.

Israël affirme que son offensive vise à éliminer le Hamas, un groupe militant que les États-Unis, l’Union européenne et d’autres considèrent comme une organisation terroriste. Mais le conflit a également créé une crise humanitaire – une crise que les gens du monde entier peuvent voir de près.

Les récits directs des Palestiniens constituent l’un des moyens les plus fiables pour permettre aux gens de comprendre la dévastation à Gaza, où environ une personne sur 100 a été tuée et plus d’une sur 40 a été blessée depuis le début de la guerre, selon le Ministère palestinien de la Santé à Ramallah, qui tire ses statistiques des hôpitaux de Gaza contrôlés par le Hamas. L’armée israélienne nie accusations selon lesquelles il cible délibérément des civils.

“C’est aussi proche que possible d’un reportage factuel et minute par minute sur les atrocités sur le terrain”, a déclaré Marwa Fatafta, analyste et chercheuse qui dirige le travail de politique et de plaidoyer pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord pour l’organisation de défense des droits numériques. Accédez maintenant.

Le journalisme indépendant à Gaza est rare. À quelques exceptions notables près, parmi lesquelles les agences de presse internationales telles que Reuters et l’Agence France-Presse, la plupart des organes de presse n’ont pas été en mesure de couvrir la guerre à Gaza avec leurs propres correspondants. Israël, tout comme l’Égypte, a largement empêché les journalistes internationaux d’accéder au territoire de la frontière. prémisse qu’elle ne peut garantir leur sécurité. Les quelques journalistes étrangers autorisés à entrer ont essentiellement intégré aux Forces de défense israéliennes et ont peut-être dû soumettre leurs images à l’armée pour examen de sécurité.





En décembre, après deux mois de guerre et après des semaines d’essais, Clarissa Ward de CNN et son équipe ont finalement pu accéder au sud de Gaza sans l’intervention de Tsahal. Leur voyage a été facilité par le gouvernement émirati, qui gère un hôpital à Gaza. Pourtant, de tels rapports indépendants restent rares.

Les témoignages oculaires sur les réseaux sociaux sont essentiels pour comprendre conflits mondiaux, y compris passés Affrontements entre Israéliens et Palestiniens. En 2021, le poète et écrivain palestinien Mohammed el-Kurd est devenu importance des médias sociaux pour son militantisme autour d’une série de cas d’expulsions forcées dans son quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est.

Ce qui est différent cette fois-ci, selon le Fatafta, c’est le nombre de personnes qui y prêtent attention.

“Ce que nous voyons maintenant est un…