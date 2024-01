Les Palestiniens parlent de leurs craintes pour l’avenir alors que la guerre détruit Gaza

Par Rushdi Abualouf

nouvelles de la BBC

il y a 45 minutes

Légende, De grandes parties de Gaza ont été détruites par les frappes aériennes israéliennes

Alors qu’Israël intensifie son offensive sur Khan Younis, les Palestiniens de Gaza ont exprimé leurs craintes pour l’avenir.

Certaines des batailles les plus violentes à Gaza ces derniers jours ont eu lieu autour de la ville du sud.

Des familles déjà déplacées ont fui la zone de l’hôpital Nasser, le plus grand encore en activité sur le territoire.

Plus de 24 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis qu’Israël a lancé sa réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

La majorité des 2,3 millions d’habitants de Gaza sont déplacés et se battent quotidiennement pour trouver de la nourriture, des boissons et des médicaments.

Mohammed al-Khaldi, père de deux enfants déplacés de la ville de Gaza, a déclaré à la BBC : « J’ai perdu ma maison, mon magasin et ma source de revenus. Je ne suis plus en mesure de subvenir aux besoins les plus simples de la vie de mes enfants.

“Je tiens l’occupation israélienne pour responsable des destructions massives, mais je n’exonère pas le Hamas de toute responsabilité pour tout ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré.

Le Hamas est le groupe palestinien qui dirige Gaza depuis 2007. Sa branche militaire, les Brigades Izzedine al-Qassam, comptait environ 30 000 membres avant l’attaque du 7 octobre contre Israël qui a tué environ 1 300 personnes, pour la plupart des civils, et a vu 240 otages ramenés à Gaza.

“La pire chose qui puisse arriver, c’est que nous revenions à la situation d’avant, à une guerre tous les deux ou trois ans. La situation était difficile avant la guerre et elle est devenue catastrophique aujourd’hui”, a déclaré M. Khaldi.

“Les prix des marchandises ont décuplé et la plupart des produits de première nécessité ne sont pas disponibles. Je souhaite mourir mille fois chaque jour lorsque je regarde mes enfants dans les yeux et me sens terriblement impuissant parce que je ne suis pas en mesure de les nourrir.”

La plupart des gens avec qui j’ai parlé à Khan Younis ont déclaré que l’armée israélienne avançait vers le centre-ville.

Ils travaillent plus sous terre qu’en surface, a déclaré Naji Mahmoud, l’une des personnes déplacées de la ville de Gaza. M. Mahmoud a été témoin d’une attaque israélienne majeure qui a eu lieu dans le nord de Gaza et est parti pour Khan Younis pendant la trêve humanitaire d’une semaine fin novembre.

“Nous sentons que le sol tremble sous nous, quelque chose comme un tremblement de terre, et cela se répète presque tous les soirs, les bombardements semblent viser les tunnels”, a-t-il déclaré à la BBC. “Quand nous étions à Gaza [City]la plupart des attaques étaient aériennes. »

Les manifestations d’effondrement de la sécurité se multiplient dans toute la bande de Gaza et les gens se plaignent du phénomène des vols et des vols à main armée.

Un journaliste qui a requis l’anonymat a déclaré à la BBC : “Je revenais de mon travail à Rafah tard dans la nuit. Trois personnes masquées m’ont arrêté – ils portaient des couteaux et l’un d’eux portait une arme à feu.

“Ils ont fouillé la voiture à la recherche d’objets de valeur. L’un d’eux a remarqué que j’étais journaliste et m’a autorisé à partir.”

Dans les rues de Rafah, on peut voir des policiers masqués et armés dans des voitures de police, mais les gens se plaignent qu’ils n’en font pas assez pour dissuader les commerçants qui monopolisent les marchandises et augmentent les prix de manière insensée.

“J’ai acheté un sac de blé marqué Unrwa [the UN agency for Palestinian refugees] pour 100 $ (79 £ ; 92 €) – 10 fois le prix initial. Pourquoi la police n’arrête-t-elle pas les commerçants de guerre qui vendent du blé probablement volé aux agences humanitaires de l’ONU ?”, s’est plaint Mohammed Cheik Khalil.

“Je ne trouve pas de lait pour mon bébé, mon fils est autiste et n’a pas reçu de traitement depuis des mois. Je n’arrive pas à le calmer et son état s’est détérioré après que nous ayons fait de grands progrès dans son traitement avant la guerre.”

Le Hamas a toujours travaillé selon des plans d’urgence au cours des quatre guerres précédentes, mais cette fois c’est différent.

L’armée israélienne a détruit le système gouvernemental, tué un grand nombre d’agents de sécurité et de police, et détruit les quartiers généraux de la sécurité et les commissariats de police, laissant la criminalité ordinaire incontrôlée.

Neveen Imadedin, une mère déplacée de sa maison dans la ville de Gaza et vivant désormais à Rafah, dans le sud du pays, a déclaré : « Nous voulons que la guerre prenne fin, mais avec une solution politique durable à long terme. Nous voulons que notre État ne revienne pas à la situation sans paix ni guerre.

“Regardez ce qui nous est arrivé, des voleurs ont tout volé dans ma maison, mes vêtements, mes meubles et même mes panneaux solaires.”

“Ma maison est située dans la partie ouest de la ville de Gaza et a été touchée par quatre obus des chars israéliens qui contrôlaient le quartier.

“Nous sommes déplacés ici à Rafah et avant cela [we were] à Khan Younès. Nous n’avons ni argent ni maison, les guerres imparables entre le Hamas et Israël ont détruit nos vies. »

Un homme d’affaires appelé Mohammed a accepté.

“Nous vivons sous un régime injuste depuis plus de 16 ans. Le Hamas nous a imposé de lourdes taxes et maintenant ils nous entraînent dans une guerre dévastatrice dans laquelle nous avons perdu nos biens, notre argent et nos maisons”, a-t-il déclaré à la BBC.

“Avant, je vivais dans une bonne maison et je travaillais dans le commerce. Maintenant, qu’allons-nous faire ? Les passages sont fermés, l’entreprise a été détruite et la maison n’est plus habitable à cause de la destruction.