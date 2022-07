Les Palestiniens ont peu d’espoir dans la visite de Biden pour améliorer leur vie

Commentez cette histoire Commentaire

TURMUS AYYA, Cisjordanie – Lorsque le président Biden se rendra à Bethléem vendredi pour une courte rencontre avec le président de l’Autorité palestinienne, il arrivera dans une région qui, depuis sa dernière visite il y a six ans, s’est enfoncée plus profondément dans l’autocratie, laissant toute une génération politiquement insensible. Biden rencontrera Mahmoud Abbas, le président profondément impopulaire de 86 ans qui a prolongé son mandat de quatre ans en 17 ans grâce à des élections annulées. Pour de nombreux Palestiniens – en particulier ceux qui n’ont jamais connu de processus de paix, n’ont jamais participé aux élections palestiniennes et ont vu la question palestinienne mise de côté – la visite est un rappel brutal que les États-Unis ne sont plus intéressés à soutenir leur cause.

Alors que la visite de Biden célébrera l’intégration croissante d’Israël dans la région, les Palestiniens voient leur propre situation s’aggraver régulièrement alors qu’ils sont dirigés par ce qu’ils considèrent comme un gouvernement autoritaire plus à l’écoute des besoins d’Israël que des leurs.

Analyse : Le problème des Palestiniens avec l’Autorité

Fadi Quran, 34 ans, analyste politique d’Al-Bireh en Cisjordanie, a déclaré que la visite de Biden légitimerait officiellement les pratiques autoritaires au sein de l’Autorité palestinienne, qu’il a qualifiées de “post-moderne glamour”. Oncle Tom à l’apartheid d’Israël.

Biden ouvrira son voyage au Moyen-Orient en Israël et en Cisjordanie, mais son véritable projecteur est sa dernière étape. Le président américain s’envolera d’Israël vers l’Arabie saoudite, une visite qui, selon Biden dans un éditorial du Washington Post, servira de « petit symbole des relations naissantes et des étapes vers la normalisation entre Israël et le monde arabe, que mon administration travaille à approfondir et à élargir.

Il faisait référence aux accords d’Abraham qui, avec le soutien tacite de l’Arabie saoudite, ont permis des liens diplomatiques, économiques et de sécurité entre Israël et quatre États arabes au cours des deux dernières années – une normalisation que ces mêmes États arabes, pendant des décennies, ont déclaré ne serait possible que si Israël prenait des mesures pour mettre fin à son occupation de la Cisjordanie qui dure maintenant depuis 55 ans et établir un État palestinien indépendant.

« Biden est ici pour Israël, pas pour nous », a déclaré Hamza Ghunaim, 18 ans, récemment diplômé du lycée du village cisjordanien de Turmus Ayya, qui espère utiliser son passeport américain pour étudier la médecine aux États-Unis.

Ghunaim, s’exprimant dans un parking de supermarché dans ce village autrefois agricole avec une grande population de doubles citoyens américano-palestiniens, a déclaré qu’il avait du mal à voir un avenir dans sa patrie. Depuis son enfance, Ghunaim a été témoin d’un afflux rapide de colons israéliens, qui sont maintenant au nombre d’environ un demi-million en Cisjordanie – une terre que les Palestiniens envisagent comme faisant partie de leur futur État.

« La visite, à 100 %, aide Israël et nous nuit », a déclaré Mohammad Awad, 19 ans, rejoignant le groupe de jeunes hommes devant le supermarché.

L’administration Biden a rétabli 500 millions de dollars d’aide financière aux Palestiniens qui avait été coupée par le président Donald Trump. Il a déclaré que les Palestiniens ont droit à la même mesure de “liberté, sécurité et prospérité” dont bénéficient les Israéliens. Mais les Palestiniens sous occupation israélienne souffrent d’une liberté de mouvement limitée.

Seuls 100 000, sur plus de 5 millions de Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, sont éligibles à des permis pour franchir l’imposante barrière de séparation d’Israël pour rendre visite à leur famille ou travailler en Israël, généralement dans des emplois subalternes comme la construction ou la restauration.

Dimitri Diliani, un haut responsable du parti Fatah d’Abbas qui soutient une faction anti-Abbas, a déclaré que la demande d’aide financière provenait probablement d’Israël, qui considère la stabilité économique palestinienne comme faisant partie de sa stratégie antiterroriste.

Il a également noté qu’Abbas ne devrait pas évoquer le meurtre en mai de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, qui, selon la plupart des enquêtes, a été abattue par des soldats israéliens.

« Les États-Unis, et donc l’AP, ont décidé de vendre le sang de Shireen et de citoyens américains pour soutenir la dissimulation israélienne », a déclaré Diliani.

Des experts israéliens et palestiniens disent qu’Abbas et son entourage comptent sur la coordination militaire israélienne pour leur propre sécurité. En retour, disent les critiques, les forces de sécurité palestiniennes répriment la dissidence sous toutes ses formes. Le mois dernier, 14 membres des forces de sécurité de l’Autorité palestinienne, accusés d’avoir tué le dissident anti-corruption Nizar Banat en 2021, ont été libérés sous caution.

Le tribunal a cité le risque de propagation du coronavirus dans la prison. Dans une déclaration aux médias le mois dernier, Ghassan Banat, le frère de Nizar, a déclaré que cette affirmation était une excuse et seulement une preuve supplémentaire du “régime sanglant d’Abbas”.

Un militant anti-corruption décède quelques heures après avoir été arrêté et aurait été battu par les forces de sécurité palestiniennes

Omar Abu Habib, 32 ans, du village cisjordanien de Salfit, a déclaré qu’il était d’accord avec la plupart des critiques du Banat à l’encontre d’Abbas et de l’Autorité palestinienne – qu’ils sont de connivence avec Israël pour leur propre profit personnel, empochent l’argent de l’aide internationale et sont des “traîtres”. à leur propre peuple – mais qu’il n’exprimerait jamais publiquement ses opinions sur les réseaux sociaux.

“Si vous dites un mot de critique, les services de renseignement vous interrogeront”, a-t-il déclaré. “Alors, je m’autocensure.”

Abou Habib, dont le père a déjà travaillé avec le dirigeant nationaliste palestinien Yasser Arafat, a déclaré que la solution à deux États soutenue par Biden, dans laquelle un État palestinien indépendant serait établi aux côtés d’Israël, est “impossible”.

“La seule solution est que tous les Juifs partent”, a-t-il dit en référence à la terre historique de Palestine, y compris Israël, “et pour ce faire, nous avons besoin d’une résistance armée, comme à Gaza”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’enclave palestinienne. dirigé par le groupe islamiste militant Hamas. “Leur situation économique est mauvaise, mais au moins ils ont leur dignité.”

Selon le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les sondages, un institut de sondage basé à Ramallah, seuls 28 % des Palestiniens soutiennent une solution à deux États et 55 % accueilleraient favorablement un retour des affrontements entre Israël et les Palestiniens.

Autoroute de l’espoir et du chagrin : l’éloignement de la solution à deux États

Avant la visite de Biden, Abbas et le Premier ministre israélien Yair Lapid se sont entretenus au téléphone la semaine dernière, marquant le premier appel de ce type en cinq ans. Hussein al-Sheikh, le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine, qui devrait succéder à Abbas, a tweeté que lors de l’appel, le dirigeant palestinien “a souligné l’importance de préparer l’atmosphère calme avant la visite du président Biden, que nous saluons”.

Mais Diaa Ali, 32 ans, étudiante en études israéliennes à l’université de Birzeit en Cisjordanie, a affirmé affirmer que “l’atmosphère calme” s’est faite au prix de la démocratie palestinienne.

« Nous savons que les États-Unis soutiennent certaines démocraties et certaines dictatures dans le monde, et nous sommes ces dernières », a-t-il déclaré.