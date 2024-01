Les Palestiniens mangent de l’herbe et boivent de l’eau polluée alors que la famine menace Gaza

CNN

Hanadi Gamal Saed El Jamara, 38 ans, affirme que le sommeil est tout ce qui peut distraire ses enfants de la faim qui leur ronge le ventre.

Ces jours-ci, cette mère de sept enfants se retrouve à mendier de la nourriture dans les rues boueuses de Rafah, au sud de Gaza.

Elle essaie de nourrir ses enfants au moins une fois par jour, dit-elle, tout en s’occupant de son mari, atteint de cancer et de diabète.

« Ils sont faibles maintenant, ils ont toujours la diarrhée, leurs visages sont jaunes », a déclaré à CNN El Jamara, dont la famille a été déplacée du nord de Gaza, le 9 janvier. « Ma fille de 17 ans me dit qu’elle a des vertiges, mon mari ne mange pas.

Alors que Gaza se dirige vers famine à grande échelle, des civils déplacés et des agents de santé ont déclaré à CNN qu’ils avaient faim pour que leurs enfants puissent manger le peu qui leur était disponible. Si les Palestiniens trouvent de l’eau, elle sera probablement imbuvable. Lorsque les camions de secours arrivent dans la bande, les gens se grimpent les uns sur les autres pour récupérer de l’aide. Les enfants vivant dans la rue, après avoir été forcés de quitter leur foyer à cause des bombardements israéliens, pleurent et se battent pour du pain rassis. D’autres auraient marché des heures dans le froid à la recherche de nourriture, risquant ainsi d’être exposés aux frappes israéliennes.

Même avant la guerre, deux habitants de Gaza sur trois dépendaient d’une aide alimentaire, a déclaré à CNN Arif Husain, économiste en chef du Programme alimentaire mondial (PAM). Les Palestiniens ont vécu 17 ans de blocus partiel imposé par Israël et l’Égypte.

Les bombardements et le siège israéliens depuis le 7 octobre ont considérablement réduit les approvisionnements vitaux à Gaza, laissant la population totale de quelque 2,2 millions d’habitants exposé à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë, voire pire, selon la Classification intégrée de la sécurité alimentaire et de la nutrition (IPC), qui évalue l’insécurité alimentaire et la malnutrition à l’échelle mondiale. Martin Griffiths, chef des secours d’urgence de l’ONU, a dit à CNN la « grande majorité » des 400 000 Gazaouis décrits par les agences de l’ONU comme risquant de mourir de faim « sont en réalité dans la famine ». Experts des droits de l’homme de l’ONU avoir prévenu « Israël détruit le système alimentaire de Gaza et utilise la nourriture comme une arme contre le peuple palestinien. »

Pendant plus de 100 jours, les Palestiniens de Gaza ont vu déplacement de masseles quartiers se sont transformés À la cendre et décombres, entiers familles effacées par la guerre, une poussée Maladie mortelle et le système médical détruit par bombardement. Aujourd’hui, la famine et la déshydratation constituent des menaces majeures pour leur survie.

« Nous mourons lentement », a déclaré El Jamara, la mère de Rafah. « Je pense que c’est encore mieux de mourir sous les bombes, au moins nous serons des martyrs. Mais maintenant, nous mourons de faim et de soif.

Les frappes israéliennes sur Gaza depuis les attaques du Hamas du 7 octobre ont tué au moins 26 637 personnes et 65 387 autres ont été blessés, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. L’armée israélienne a lancé sa campagne après que le groupe militant a tué plus de 1 200 personnes en attaques sans précédent contre Israël et affirme viser le Hamas.

Mohammed Hamouda, un physiothérapeute déplacé à Rafah, se souvient du jour où son collègue, Odeh Al-Haw, a été tué en essayant d’aller chercher de l’eau pour sa famille.

Al-Haw faisait la queue devant une station d’eau dans le camp de réfugiés de Jabalya, dans le nord de Gaza, lorsque lui et des dizaines d’autres ont été touchés par les bombardements israéliens, a déclaré Hamouda.

« Malheureusement, de nombreux parents et amis se trouvent toujours dans le nord de la bande de Gaza et souffrent beaucoup », a déclaré Hamouda, père de trois enfants, à CNN. “Ils mangent de l’herbe et boivent de l’eau polluée.”

Yahya Hassouna/AFP/Getty Images Les frappes aériennes israéliennes sur Gaza ont décimé des pans entiers du territoire palestinien, y compris le camp de réfugiés de Jabalia dans la ville de Gaza, photographié le 11 octobre. Un agent de santé déplacé a déclaré à CNN que son collègue avait été tué par les bombardements israéliens dans la région, alors qu’il tentait d’obtenir de l’eau pour son famille.

Le blocus israélien et les restrictions sur les livraisons d’aide signifient que les stocks sont désespérément bas, ce qui fait grimper les prix et rend la nourriture inaccessible à la population de Gaza. Les pénuries sont encore pires dans les parties nord de la bande, selon à l’ONU, où Israël a concentré son offensive militaire au début de la guerre. Pannes de communication étouffer les efforts pour rendre compte de la famine et de la déshydratation dans la région.

« Les gens ont massacré un âne pour manger sa viande », lui ont raconté Hamouda des amis de Jabalya au début du mois, alors que les pénuries s’aggravaient.

Dans ce qui pourrait être un coup dur pour les efforts humanitaires, plusieurs pays occidentaux ont suspendu ces derniers jours le financement de la principale agence des Nations Unies à Gaza, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). allégations explosives par Israël que plusieurs de ses collaborateurs ont participé aux attaques du 7 octobre. L’ONU a licencié plusieurs employés à la suite de ces allégations.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères a exhorté les pays qui suspendaient leur financement à reconsidérer leur décision, affirmant que l’UNRWA était une « bouée de sauvetage » pour plus de 2 millions de Palestiniens à Gaza et que l’agence ne devrait pas être « punie collectivement » pour des allégations contre une douzaine de ses 13 000 employés.

Gihan El Baz berce un enfant sur ses genoux tout en réconfortant ses enfants et petits-enfants, qui, selon elle, se réveillent chaque jour en « criant » pour avoir de la nourriture.

« Dans les abris, il n’y a pas assez de nourriture, le soleil se couche sur nous et nous n’avons même pas déjeuné », a déclaré à CNN El Baz, qui vit avec 10 membres de sa famille dans une tente usée par les intempéries à Rafah. Elle soigne son mari, qui, selon elle, est tombé et s’est cassé le bras alors qu’il était étourdi d’épuisement.

“Il n’y a pas de boissons, pas d’eau potable, pas de toilettes propres, l’enfant pleure pour avoir un biscuit et nous n’en trouvons même pas à lui donner.”

Avec l’aimable autorisation de Hazem Saeed Al-Naizi Les bébés orphelins Hoor (à gauche) et Kanan (à droite) s’abritent dans une tente dans un camp de déplacés à Rafah, dans le sud de Gaza, le 25 janvier. Les soignants palestiniens affirment que le stress de ne pas pouvoir protéger les enfants des frappes est exacerbé par leur incapacité à fournir assez de nourriture.

Parents déplacés à Rafah, où OCHA a rapporté plus de 1,3 million d’habitants de Gaza ont été contraints de fuir, affirmant que le stress de ne pas pouvoir protéger leurs enfants des bombardements est aggravé par leur incapacité à fournir suffisamment de nourriture. L’accès limité à l’électricité rend les denrées périssables impossibles à réfrigérer. Les conditions de vie sont surpeuplées et insalubres.

« Les gens sont obligés d’abattre des arbres pour obtenir du bois de chauffage et pour préparer la nourriture. La fumée est partout et les mouches se propagent largement et transmettent des maladies », a déclaré Hazem Saeed Al-Naizi, directeur d’un orphelinat dans la ville de Gaza, qui a fui vers le sud avec les 40 personnes dont il avait la garde – dont la plupart sont des enfants et des nourrissons handicapés.

Avec l’aimable autorisation de Mohammed Hamouda Un homme déplacé prépare du pain à côté d’une tente qu’il a installée sur un trottoir à Rafah, dans le sud de Gaza, le 22 janvier.

Hamouda, l’agent de santé déplacé, nourrissait ses enfants – âgés de six, quatre et deux ans – avec un mélange de fruits et légumes, de biscuits, de jus de fruits frais, de viande et de fruits de mer. Cette année, dit-il, la famille a à peine mangé un repas par jour, vivant de pain séché et de viande ou de légumineuses en conserve.

« Les enfants sont violents les uns envers les autres pour obtenir de la nourriture et de l’eau », a déclaré Hamouda, qui travaille à l’hôpital Abu Youssef Al-Najjar et est bénévole dans un refuge voisin. “Je ne peux pas empêcher mes larmes de couler quand je parle de ces choses, parce que c’est très blessant de voir vos enfants et d’autres enfants affamés.”

Les 350 000 enfants de moins de cinq ans à Gaza sont particulièrement vulnérables à la malnutrition sévère, L’UNICEF a signalé le mois dernier.

L’« ampleur et la rapidité » de la famine potentielle à Gaza exposeront les enfants survivants à des risques sanitaires à vie, a déclaré Rebecca Inglis, médecin de soins intensifs en Grande-Bretagne qui se rend régulièrement à Gaza pour enseigner aux étudiants en médecine.

Les 1 000 premiers jours de la vie d’un enfant sont « absolument critiques » pour la croissance physique et le développement cognitif, a déclaré Inglis à CNN. Les enfants malnutris courent un risque de décès 11 fois plus élevé que les enfants bien nourris, a-t-elle déclaré. Les carences en vitamines et en minéraux forcent le corps dans un « état d’arrêt d’urgence » dans lequel il perd la capacité de produire de l’énergie, de prendre du poids ou de maintenir les fonctions rénales et hépatiques, a-t-elle ajouté.

Les enfants malnutris, en particulier ceux souffrant de malnutrition aiguë sévère, courent un plus grand risque de mourir de maladies telles que la diarrhée et la pneumonie, selon le Organisation Mondiale de la Santé. Les cas de diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans ont augmenté d’environ 2 000 % depuis le 7 octobre. L’UNICEF a déclaré. …